임근영 사진전 '고향의 숨결, 예술의 여정' 개막

큰사진보기 ▲임근영 사진전 '고향의 숨결을 담은 예술의 여정' ⓒ 박미경 관련사진보기

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큰사진보기 ▲임근영 사진전 '고향의 숨결을 담은 예술의 여정' ⓒ 박미경 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화순우리신문에도 실립니다.

임근영 사진작가의 개인전이 지난 11일부터 25일까지 화순어울림센터 1층 갤러리에서 열린다.'고향의 숨결을 담은 예술의 여정'을 주제로 열리는 이번 전시회는 작가가 오랜 시간 쌓아온 삶의 경험을 바탕으로 고향 화순의 자연과 사람, 시간의 흐름을 기록한 작품들이 전시된다. 드론을 이용해 촬영한 화순군내 13개 읍면 소재지의 전경도 만날 수 있다.지난 11일 열린 개전식에는 한국사진작가협회 유수찬 이사장과 임성동 전남지회장, 김규종 화순지부장, 김종호 화순예총회장, 임영택 화순문화원장을 비롯한 지역문화예술인과 가족, 지인 등이 참석했다.임근영 작가는 "화순 13개 읍면의 전경을 중심으로 자연과 사람을 소재로 한 사진들을 모아 개인전을 열었다"며 "작품 활동을 계속할 수 있도록 묵묵히 응원해 준 가족과 지인들에게 감사하다"고 전했다. 이어 "카메라를 통해 세상을 바라보는 일은 나 자신을 성찰하는 과정이었다"며 "앞으로도 빛과 사람, 고향의 숨결을 따라 걸으며 삶의 소중한 장면들을 기록해 나가겠다"고 밝혔다.축사에 나선 인사들도 임근영 작가의 작품 활동을 응원했다. 유수찬 이사장과 임성동 전남지회장은 "사진은 인내와 시간을 필요로하는 고독한 작업이다"며 "앞으로도 좋은 작품을 많이 선보이길 기대한다"고 전했다. 김종호 화순예총 회장도 "임근영 작가는 우리나라는 물론 세계 각국을 누비며 아름다운 작품을 만들기 위해 노력하고 있다"며 "사진예술의 발전을 위해 더욱 노력해 달라"고 당부했다.임근영 작가는 오랜 세월 철도인의 삶을 살아왔다. 한국철도공사에서 정년퇴직한 이후 본격적으로 카메라를 통해 고향 화순을 중심으로 전국 곳곳의 아름다운 자연과 삶의 풍경을 담아냈다.작가에게 사진은 순간을 포착하는 예술인 동시에 그 공간에 축적된 기억과 정서의 기록이며, 삶을 이해하고 세상을 향해 감사의 마음을 전하는 방식이다. 작가는 철마다 옷을 갈아입는 산천의 품속에서 늘 카메라를 든 이방인이자 동시에 고향 화순을 담는 기록자이고 싶었다고 말한다.임근영 작가는 대한민국사진대전, 전라남도사진대전 대상 등 다양한 사진 공모전 입상을 통해 실력을 입증했으며, 자연과 삶의 순간을 깊이 있게 담아낸다는 평가를 받고 있다.임 작가는 사단법인 한국사진작가협회 회원으로 활동하며 전라남도지회 운영위원, 화순사진작가협회 지부장을 역임했고, 현재 전라남도사진대전·전라남도사단합동전·5.18사진대전·광주대교구 사진대전·국민예술협회 대구경북지회 초대작가, 화순예총 수석부회장, 화순농협과 화순문화원 이사로 활동하고 있다.