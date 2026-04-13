단 몇 센티미터의 변화가 만든 경이로운 해방감

지면 위 70cm 높이에서 세상을 읽는 특수 교사입니다. 누군가에게 나를 증명하기보다, 있는 그대로의 삶을 나누며 울림을 주는 강연가를 꿈꿉니다.

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큰사진보기 ▲결혼식2016. 결혼식 ⓒ 박혜현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

식당 입구에 놓인 고작 5cm의 문턱 하나, 내 눈높이보다 한참 위에 달린 무인 키오스크, 그리고 휠체어가 들어가기엔 턱없이 좁은 화장실. 누군가에게는 아무것도 아닌 일상의 평범한 풍경이 나에게는 매 순간 생존을 걸고 넘어야 할 거대한 장벽이 된다.장벽 앞에 멈춰 설 때마다 나는 주변의 시선을 느낀다. '좋은 날에 그냥 좋게 넘어가지 왜 그렇게 피곤하게 사느냐'는 무언의 압박, 혹은 '그냥 집 근처 편한 곳만 다니지 왜 여기까지 나왔느냐'는 서늘한 질문들이다. 그 시선들 앞에서 나는 자문하곤 했다.사고로 장애를 갖게 된 이후, 나의 사전에서 '불편함'이라는 단어는 오랫동안 '인내'라는 말로 덮여 있었다. 세상은 나에게 늘 '적응해야 할 대상'이었고, 그 견고한 틀 안에 나를 깎아 맞추며 튀지 않게 살아가는 것이 최선이라 믿었다. 휠체어를 타고 길을 나서면 나는 늘 미안한 사람이 되었다. 버스를 탈 때 뒤에 서 있는 사람들의 눈치를 보았고, 좁은 통로를 지나갈 때면 누군가의 바퀴가 타인의 발을 칠까 봐 어깨를 한껏 움츠렸다.그때의 나는 불편함을 말하지 않는 것이 장애인으로서 갖춰야 할 '매너'라고 생각했다. 사회가 나를 위해 저상버스를 만들고 엘리베이터를 설치해 주는 것만으로도 충분한 배려를 받고 있다고 믿었기에, 그 이상의 요구는 무례함이나 불평처럼 느껴졌다. 입안까지 차오른 요구들을 삼키고 웃으며 "괜찮아요"라고 말하는 것이 내가 사회의 구성원으로 인정받기 위해 치러야 할 예절의 비용이라 여겼다. 나 하나만 참고 나를 세상의 기준에 욱여넣으면 모두가 평화로울 것이라는 착각은 나를 점점 무던한 사람으로 만들었다. 그것은 배려가 아니라 스스로를 지워가는 과정이었다.하지만 지금의 남편을 만나고 일상의 작은 변화들을 마주하며 나의 견고했던 생각은 송두리째 뒤집혔다. 남편은 내가 당연하게 지나쳤던 일상의 결핍들을 결코 그냥 두지 않았다. 내가 휠체어에서 내리기 편하도록 가구의 위치를 10cm 옮기는 것, 현관 문턱에 작은 경사판을 덧대는 것, 내 손이 닿는 높이에 선반을 다는 것. 그에게 그것은 대단한 시혜나 봉사가 아니라, 사랑하는 사람이 더 자유롭게 움직이길 바라는 지극히 당연하고 다정한 마음이었다.단 몇 센티미터의 변화였지만, 그 작은 배려가 가져온 일상의 해방감은 경이로웠다. 누군가의 도움 없이 스스로 물건을 꺼내고, 덜컥거림 없이 문턱을 넘는 그 사소한 순간들이 모여 나의 자존감을 회복시켰다. 나는 그제야 깨달았다. 내가 그동안 참아온 것은 단순한 불편함이 아니라, 인간으로서 누려야 할 당연한 '편안함'이었다는 사실을 말이다.나의 인내는 미덕이 아니라, 잘못 설계된 세상에 대한 묵인이었음을 남편의 다정함을 통해 비로소 보게 된 것이다. 동시에 소중한 깨달음 하나가 더 찾아왔다. 불편함을 말하는 것은 나의 매너가 있고 없고의 문제가 아니었다. 그것은 누군가를 비난하거나 곤란하게 만드는 무례함이 아니라, 내가 인간 답게 살아가기 위해 필요한 최소한의 환경을 요구하는 정당한 권리였다.오히려 내가 예의라는 이름으로 침묵할 때 세상은 내가 편안한 줄 알고 그 자리에 멈춰 선다. 하지만 내가 목소리를 낼 때, 그 목소리가 파동이 되어 닿는 곳마다 세상은 조금씩 움직이기 시작한다. 우리는 흔히 사회에 잘 적응하고 순응하는 것을 미덕으로 가르친다. 하지만 때로는 적응보다 '불편하다고 말하는 용기'가 세상을 진보하게 만든다.내가 느끼는 불편함을 입 밖으로 내뱉는 순간, 그것은 더 이상 개인의 투덜거림이 아니게 된다. 그것은 우리 사회의 보편적 기준이 어디에 머물러 있는지 보여주는 지표가 되며, 또 다른 누군가에게는 '당연한 편안함'을 선물할 수 있는 변화의 시작점이 된다. 휠체어가 가기 편한 길은 유모차를 미는 부모에게도, 무거운 짐을 든 배달원에게도, 거동이 불편한 어르신에게도 편한 길이 된다.결국 나의 불편함에 대한 외침은 우리 모두를 위한 다정함의 확장인 셈이다. 이제 나는 다시 그 불편한 현장들 앞에 선다. 하지만 이전과는 마음가짐이 다르다. 더 이상 나를 사회의 기준에 욱여넣지 않는다. 대신, 내가 살아갈 세상을 조금 더 다정하게 다듬어 가기로 했다. 나의 불편함이 누군가의 편안함이 될 수 있도록, 그리고 우리 사회를 조금 더 세심하고 품격 있는 곳으로 만드는 가장 확실한 방법임을 믿으며 나는 오늘도 기꺼이 목소리를 낸다.'프로 불편러'라 불릴지라도 상관없다. 나의 불편함이 세상의 문턱을 조금이라도 낮출 수 있다면, 나는 기꺼이 그 길을 선택할 것이다. 그것이 내가 나를 사랑하고, 나아가 세상을 사랑하는 가장 진실한 방식이기 때문이다. 이제 나는 문턱 앞에서 침묵하지 않는다. 대신 웃으며 말한다. "여기에 경사로가 있다면 우리 모두가 더 편해질 수 있어요"라고.