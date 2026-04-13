라오스 새해 '삐마이' 축제, 서울 한복판에서 펼쳐지다

큰사진보기 ▲2026 라오스 새해 행사인'삐마이'가 2월 11일 주한라오스대사관에서 열렸다. 카이마니 오라분 대사가 오명환 한라친선협회장에게서 라오스 전통의식인 '바시'를 하고있다. ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스_황상윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲인사말을 하는 카이마니 오라분 주한 라오스 대사 ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스_황상윤 관련사진보기

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큰사진보기 ▲라오스 유학생들이 라오스 민속 악기인 ‘캔’ 연주와 전통 무용을 선보이고 있다 . ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스_황상윤 관련사진보기

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라오스 새해 '삐마이(Pi Mai Lao)' 축하 행사가 11일 주한 라오스대사관에서 열렸다. 행사에서는 전통 축복 의식인 '바시'와 문화공연이 어우러져 새해의 안녕과 한·라오스 우호를 기원했다.이번 행사는 불기 2569년 라오스 새해를 맞아 마련됐다. 행사에는 카이마니 오라분 주한 라오스 대사와 오명환 한국·라오스 친선협회장, 엄태영 한·라오스 의원친선협회 회장 등이 참석했다. 베트남과 태국 등 외교 관계자들도 자리를 함께했다.카이마니 대사는 "삐마이가 단순한 새해맞이를 넘어 라오스의 문화적 뿌리와 가치를 보여주는 전통 명절이다"라고 설명했다. 이어 "무역, 투자, 교육, 보건 등 다양한 분야에서 양국 협력이 확대되고 있다며 한·라오스 우정이 더욱 공고해지기를 바란다"고 말했다.삐마이는 태양이 새로운 성좌로 진입하는 4월을 새해의 시작으로 본다. 낭상칸 행렬의 기원이 되는 신화가 전해진다. 물을 뿌리며 지난해의 나쁜 기운을 씻어내고 새해의 복을 기원하는 풍습으로도 알려져 있다.라오스 새해는 해마다 4월 중순 3일간 이어진다. 첫날은 집안을 정리하고 사찰을 찾아 불상을 닦는 정수식을 갖는다. 둘째 날은 '므나오'라고 불리는 날로, 가장 즐겁게 보내는 날이다. 셋째 날은 공식적인 새해 첫날로, 바시 의식을 통해 서로의 안녕을 빈다. 이 기간 동안 선하지 못한 것들을 씻어내고 새해에 복을 불러온다는 의미로 서로에게 물을 뿌리는 '물의 축제'가 라오스 전역에서 진행된다.이날 행사의 핵심은 영혼을 다시 불러 안녕과 행운을 비는 라오스 전통 의례 '바시'였다. 바시 의식은 손목에 흰 실을 묶어 안녕과 행운을 비는 라오스 전통 축복 의식이다.오명환 한국·라오스 친선협회장은 축사를 통해 "협회는 지난 30년간 양국을 잇는 가교 역할을 해왔다"며 "앞으로더 많은 교류가 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.한·라오스 의원친선협회장인 엄태영 의원은 "최근 라오스를 방문해 국회 지도부와 만나고 현지 발전 가능성을 직접 확인했다"며 "앞으로 국회 차원의 교류도 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.행사에는 라오스 유학생들의 전통 공연과 악기 소개, 문화 체험 프로그램도 함께 마련됐다. 유학생들은 라오스 민속 악기인 '캔' 연주와 전통 무용을 선보이며 현장 분위기를 이끌었다.'캔'은 2017년 유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 라오스 대표 전통 악기다. 이날 공연은 라오스 고유의 음악과 문화를 직접 소개하는 순서로 진행됐다. 전통 의식과 문화공연이 이어진 이날 행사는 한·라오스 간 교류와 우호를 재확인하는 자리로 마무리됐다.