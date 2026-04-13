호수 위로 번진 선율에 발걸음 멈춘 서산 시민들

큰사진보기 ▲서산시대 오케스트라 야외공연 ⓒ 김선영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

완연한 봄을 지나 초여름의 기운까지 느껴질 만큼 햇살이 뜨거웠던 12일 오후, 서산시 중앙호수공원 원형광장에는 벚꽃을 보러 나온 시민들의 발길이 이어졌다. 흐드러지게 핀 벚꽃과 잔잔한 호수 풍경 사이로 서산시대오케스트라의 선율이 번지자, 산책하던 시민들은 하나둘 걸음을 멈추고 자리에 앉아 음악을 들었다.이날 오후 3시 열린 기획 음악회 시리즈 '호수공원, 봄'은 서산시대오케스트라가 주최하고 서산시대 신문사가 주관한 야외 공연이다. 무대는 별도의 장식보다 시민 누구나 편히 머물 수 있는 열린 공간에 가까웠다.유모차를 끈 가족, 벚꽃길을 걷던 어르신, 주말 오후 공원을 찾은 시민들이 자연스럽게 객석을 채웠다. 따가운 햇살 아래서도 시민들은 우산을 펴거나 모자를 눌러쓴 채 연주에 귀를 기울였다.무대 뒤편으로는 만개한 벚꽃나무가 서 있었고, 호수를 스치는 바람과 밝은 오후의 빛이 공연장을 감쌌다. 그 풍경 속에서 단원들은 차분하게 연주를 이어갔다. 바이올린과 첼로의 현악 선율 위로 플루트와 클라리넷의 음색이 포개졌고, 드럼과 키보드가 더해지며 클래식의 결 위에 보다 친숙한 리듬을 입혔다. 야외라는 열린 공간 속에서 음악은 시민들의 일상 가까이 스며들었다.이번 공연에는 황나혜, 서우석, 오희영, 신지원, 곽노영, 조아라, 박내은, 서영규, 안연정 등이 참여했다. 익숙한 클래식 소품과 보다 편안하게 들을 수 있는 편곡 곡들이 이어지자 객석도 천천히 무대에 호응했다.가족과 함께 공원을 찾은 한 시민은 "벚꽃을 보러 나왔다가 뜻밖에 좋은 공연을 만나게 됐다"며 "햇볕은 뜨거웠지만 호수 풍경과 음악이 잘 어울려 오래 기억에 남을 것 같다"고 말했다.이날 공연이 눈길을 끈 것은 단순한 계절 행사 이상의 성격 때문이다. 서산시대오케스트라는 서산시의 재정적 지원 없이도 수년째 정기연주회와 야외공연을 이어오고 있다. 음악을 사랑하는 지역 연주자들과 관계자들의 자발적인 참여와 헌신으로 무대를 꾸려왔다는 점에서 의미가 작지 않다. 일상 속에서 시민을 만나는 공연과 정통 클래식을 놓지 않는 공연을 함께 이어가려는 시도가 지역 문화의 한 축으로 자리 잡고 있는 셈이다.그 중심에는 장하영 지휘자가 있다. 해미에서 약국을 운영하면서도 음악과 지역사회의 접점을 오래 고민해 온 그는, 단원들과 함께 클래식과 생활예술의 거리를 좁히는 작업을 꾸준히 이어왔다. 공연장을 찾아야만 만날 수 있는 음악이 아니라 시민의 일상 속으로 직접 걸어 들어가는 음악, 이날 호수공원 무대는 그 방향을 보여주는 장면이었다.황나혜 서산시대오케스트라 단장은 "이번 연주를 통해 서산시민과 깊이 교감하고, 음악으로 서로를 위로하며 나누는 시간이 됐다"며 "앞으로도 정통 클래식은 물론 시민들에게 친숙한 곡들을 통해 더 가까이 다가가겠다"고 말했다.오는 6월 28일 열릴 제6회 정기연주회에 대한 계획도 밝혔다. 황 단장은 "다음 공연은 '베토벤 시리즈'를 주제로 에그몬트 서곡, 피아노협주곡 1번, 교향곡 7번 등을 선보일 예정"이라며 "야외공연이 시민과 호흡하는 친밀한 무대였다면, 정기연주회는 클래식의 정수를 보다 깊이 있게 나누는 자리가 될 것"이라고 했다. 서산시대오케스트라가 일상의 열린 무대와 정통 레퍼토리의 무대를 함께 꾸려가고 있다는 점을 보여주는 대목이다.벚꽃은 계절과 함께 흩어지겠지만, 이날 호수공원에 머문 선율은 시민들의 기억 속에 조금 더 오래 남을 듯하다. 꽃을 보러 나온 이들의 발길을 붙잡은 것은 봄 풍경만이 아니었다. 지역의 음악인들이 묵묵히 쌓아온 시간과 연주가, 시민들의 일상 한복판에서 조용한 울림을 만들어낸 오후였다.