"화살 같은 문장이 난무하는" 도서관에 갑시다

큰사진보기 ▲용산도서관 전경남산도서관과 마주하고 있는 서울시교육청 용산도서관 ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲용산도서관 1층공공도서관은 누구나 이용할 수 있는 휴식 공간이다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲강원임 작가 강연회'날마다 도서관'의 저자 강원임이 강연하는 모습 ⓒ 최문섭 관련사진보기

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"도서관이란 화살 같은 문장이 난무하는 곳이다."

큰사진보기 ▲남산도서관 전경화창한 봄날씨에 남산공원과 서울타워가 선명했다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲남산도서관의 1층휴일을 맞아 남산도서관을 찾은 시민들 ⓒ 최문섭 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그와 브런치에도 실립니다.

봄꽃이 만발했던 지난 12일, 서울 남산 자락의 후암동을 찾았다. 서울시교육청 용산도서관은 1981년에 남산 아래 후암동에서 피어난 지식의 샘이다. 시민과 함께한 용산도서관의 45년은 평생학습을 위해 진화와 발전을 거듭해온 성장의 기록이다. 정부에서는 2023년부터 도서관에 대한 국민의 이해와 관심을 높이고 이용을 촉진하기 위해 매년 4월 12일을 '도서관의 날'로 지정하고, '도서관의 날'로부터 1주일을 도서관 주간으로 정했다.용산도서관에서 준비한 '도서관의 날' 프로그램은 <날마다 도서관>의 주인공 강원임 작가 강연이었다. <날마다 도서관>은 도서관과 함께 한 저자만의 공간과 시간의 결을 담은 도서관 생활 밀착 에세이로 2025년 도서관의 날에 출간되었고, 이제 1주년을 맞았다.강원임 작가는 자신의 인생에서 한순간도 부재한 적 없었던 특별한 공간에서 '도서관의 날' 기념 강연을 하게 되어 기쁘다고 말하며 인사말을 전했다. 강원임 작가는 공간에 가치를 더해서 의미 있는 장소가 된 도서관 에피소드를 생생하게 풀어놓았고, 필자를 포함한 스무 명의 청중은 금세 빠져들었다.강원임 작가는 청중들에게 도서관이란 과연 무엇인지 생각나는 대로 적어보라고 말했고, 청중 한 명은 이렇게 써냈다.통찰로 다듬어낸 날카로운 문장은 독자의 가슴에 꽂히는 화살과 같다는 해석에 많은 청중이 공감했다.올해로 네 번째인 도서관의 날과 도서관 주간을 맞이하여 전국의 도서관에는 흥미롭고 풍성한 프로그램이 마련되었다. 베스트셀러 작가이자 요식업 자영업자인 고명환이 '돈서관'이라 부르며 애용하는 남산도서관은 용산도서관과 마주 보고 있다.남산도서관은 도서관 주간 특별 프로그램으로 오는 14일 '송은주 작가와의 만남', 15일은 '고명환 작가와 유쾌한 책 읽기'를 준비했으며, 서울시교육청 평생학습포털 에버러닝에서 누구나 무료로 신청할 수 있다.철학자 미셸 푸코가 공간에 대한 독특한 사유와 개념으로 말한 '헤테로토피아'는 현실화된 유토피아를 말하며 그중 하나가 도서관이다. 과거와 현재의 기록이 공존하는 도서관은 일상적 시간과는 다른 무한한 시간의 공간이다. 공공도서관은 일상에 지친 시민들에게 위로와 희망을 주는 유토피아로 한 걸음 더 다가섰다.