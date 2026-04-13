생일 선물 대신 별자리 영상을 보여주었다

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"금요일에 나들이를 가고 싶은데 하교하자마자 만나도 괜찮을까요?"

큰사진보기 ▲서울시교육청과학전시관 남산분관 전경 전시실은 지하 1층부터 지하 4층까지 자리하고 있다. 천체투영실은 지하 1층에 있다. ⓒ 전영선 관련사진보기

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"먹이를 돈 주고 사야 하는 거 아니에요?"

큰사진보기 ▲거북이에게 먹이를 주는 아이먹이는 안내데스크에서 무료로 받을 수 있다. 먹이 종류는 철갑상어, 작은 물고기, 큰 물고기, 거북이 4가지이다. ⓒ 전영선 관련사진보기

"거북이의 수명이 얼마나 되는지 알아요?"

"거북이는 심박수가 분당 6~10회 정도여서 오래 살아요. 반면에 쥐는 분당 300회 이상이어서 수명이 2, 3년밖에 되지 않아요."

큰사진보기 ▲액체자석 전시물아이가 미로 게임과 액체자석의 모양새를 살펴보고 있다. ⓒ 전영선 관련사진보기

지난해 하반기부터 이웃집 맞벌이 부부의 아이를 돌보고 있다. 아이와는 주중에 하루 2시간 아이의 집에서 시간을 보내는데 지난 금요일(10일)에는 자청해 4시간을 함께 보냈다. 아이의 생일이어서였다.생일 선물로 무얼 안길까 생각하다 나들이를 생각해 낸 나는 하교 후 학원에 다니는 아이의 일정 때문에 부모에게 허락을 구했다. 아이 부모는 제안을 기쁘게 받아들였다. 아이도 마다하지 않았다. 그렇게 나서게 된 나들이. 목적지는 남산과학전시관(정식 명칭은 '서울특별시교육청과학전시관 남산분관')으로 정했다.아이에게 별자리 영상을 보여주고 싶어서였다. 내게는 이곳의 천체투영실에서 별자리 영상을 본 후 자신의 별자리에 관심을 갖게 된 아이들과의 추억이 있다. 우리 아이들이 그랬듯 아이도 별자리 영상을 보고 자신의 별자리가 무언지 궁금증을 가지길 바랐다.평일의 남산은 한산했다. 과학관도 마찬가지였다. 방문객은 우리 외에 아무도 없었다. 휑한 정문을 들어서며 팸플릿이 비치된 장소로 먼저 발길을 옮겼다. 팸플릿을 보며 관심이 가는 영역을 찾아보게 하기 위해서였다. 하지만 아이가 관심을 보인 것은 팸플릿이 아니라 스탬프를 찍을 수 있는 미션지였다. 스탬프를 찍을 수 있는 곳은 모두 4곳. 지하 3층 2곳과 지하 4층 2곳에 자리하고 있었다. 아이는 미션지를 확인하더니 지하로 성큼성큼 발걸음을 옮겼다.​전시실은 지하 1층부터 지하 4층까지였다. 지하 1층(천체투영실은 이곳에 있다)에는 에너지와 우주의 탄생과 관련한 체험시설이 전시되어 있고, 지하 3층과 지하 4층에는 물리, 화학, 생물, 지구과학, 생활과학과 관련한 체험시설이 골고루 분포되어 있었다(지하 2층은 기자재실).​​아이가 가장 먼저 관심을 보인 곳은 지하 3층에 마련된 해양관이었다. 동물을 좋아하는 아이는 해양관에 마련된 수족관 속 물고기를 보더니 귀엽다며 어쩔 줄 몰라 했다. 물고기를 구경하던 아이는 안내데스크에서 물고기 먹이를 받을 수 있다는 안내문을 보고는 물고기에게 먹이를 주고 싶어 했다. 하지만 먹이를 받으러 가자는 내 말에 아이는 선뜻 발걸음을 떼지 못했다. 왜 그러느냐고 물었다.아이는 먹이를 구입해야 하는 줄 알고는 돈을 써야 할 나를 걱정했다. 나는 나라에서 운영하는 박물관에서는 그러지 않는다며 아이를 안심시켰다.안내인은 4개의 먹이 봉투를 아이에게 건네주었다(물론 무료로). 철갑상어, 작은 물고기, 큰 물고기. 거북이의 먹이가 담긴 봉투였다. 아이는 물고기에게 먹이를 주며 한참을 머물렀다.그런 우리의 곁에 안내인이 다가와 말을 걸었다.안내인은 아이에게 질문을 던졌다. 아마도 아이에게 해양동물과 관련한 지식 하나를 전해주고 싶은 모양이었다. 아이는 모른다며 고개를 저었다. 나 역시 알 수 없어 고개를 저었다. 모른다는 우리의 대답에 안내인은 150년이 넘는다며 그 이유가 "심박수가 느려서"라고 설명을 덧붙였다.그러니 화를 내거나 너무 많이 뛰어다니며 지내지 말라고 아이에게 조언했다. 안내인의 말에 아이도 나도 눈을 동그랗게 뜨고 고개를 끄덕였다.물고기에게 먹이를 다 주고는 해양관을 나왔다. 우리는 스탬프를 찍으러 다시 걸음을 옮겼다. 그런데 아뿔싸! 시간이 3시가 다 되어 가고 있었다. 우리는 서둘러 천체투영실로 향했다(영상은 정시마다 상영된다).천체투영실에도 관람객은 우리뿐이었다. 착석한 우리에게 영상실의 안내인은 오른쪽 손잡이 아래 버튼을 눌러 좌석을 뒤로 젖히고 영상을 감상하라고 일러주었다. 그러면서 무슨 영상을 보고 싶으냐고 물었다. 별자리 영상을 보러 왔다는 내게 안내인은 4시에 별자리 영상을 볼 수 있으니 지금은 우주를 끝까지 탐험하는 영상을 보는 게 어떻겠냐고 물었다. 내용도 좋지만 영상 퀄리티가 높다는 게 권하는 이유였다. 나는 아이에게 어떠냐고 물었다. 아이는 괜찮다며 고개를 끄덕였다.우리는 의자에 누워 둥근 천장을 바라보았다. 곧이어 눈앞에 캄캄한 우주가 펼쳐졌다. 3시 영상은 우주를 여행하는 것이었다. 우주 대폭발에서 시작한 영상은 태양계에 속하는 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성을 차례차례 보여준 후 수많은 은하계로 뻗어나가더니 관측 가능한 우주의 경계 끝까지 갔다가 다시 지구로 돌아왔다. 안내인의 말처럼 내용도 영상미도 훌륭했지만 아이는 눈앞에서 멀어졌다 가까워졌다를 반복하는 우주가 무서웠는지 내 손을 꼭 잡고는 "어지럽다"는 말을 뱉었다. 20분 남짓한 영상을 아이가 끝까지 볼 수 있으려나 걱정했는데 다행히도 아이는 끝까지 영상을 보아냈다.영상실을 나선 아이는 어지럽다는 말이 무색하게 못다 한 스탬프 미션을 완수하러 다시 전시실로 뛰어갔다. 아이는 미니 당구대에서 당구 놀이도 하고, 오목볼록한 다양한 거울 앞에서 포즈를 취하기도 하고, 돌아가는 회전판 위에 링을 반대 방향으로 굴려보기도 하고, 액체자석을 미로에서 탈출시키는 놀이도 하고, 핀스크린을 툭툭 건드려보기도 하며 스탬프 있는 곳을 찾아 도장 찍기를 완수했다. 그런데 4시가 다가오자 아이가 천체투영실로 다시 가자고 말했다. 별자리 영상도 보고 싶다면서. 어지러워서 보지 않으려 할 줄 알았는데 반가웠다. 나는 얼른 아이의 손을 잡고 다시 천체투영실로 향했다.이번에도 관람객은 우리뿐이었다. 별자리 영상은 사계절이 아닌 봄에 볼 수 있는 별자리(목동자리, 처녀자리, 사자자리)만을 소개하는 내용이었다. 아마도 계절에 따라 보여주는 영상이 다른 모양이었다. 아이의 별자리는 가을철에 속하는 양자리여서 영상에 나타나지 않았다. 아쉬웠다. 하지만 아쉬움은 내 것일 뿐 아이는 별자리에 얽힌 그리스로마 신화 이야기가 나오자 아는 척을 하며 재미있어했다.영상을 보고 나오며 나는 계단 벽에 그려진 별자리 중 양자리를 짚으며 아이에게 '너의 별자리'라고 일러주었다. 아이는 양자리를 보더니 자신의 생일이 4월인데 별의 개수도 네 개라며 신기해했다.​아이를 키우기 전까지 나는 별(스스로 빛을 내는 천체)과 행성(스스로 빛을 내지 못하고 태양 빛을 반사하는 천체)과 위성(행성을 공전하는 천체)의 차이도 알지 못했다. 그 지식이 머리에 똬리를 틀게 된 것은 아이들을 키우며 접한 과학에서 재미를 느낀 덕분이었다. 지식은 '재미'와 함께 다가올 때 머릿속에 집을 짓는다. 아이가 별자리 영상을 보며 내 귓가에 그리스로마 신화를 들려줄 수 있었던 것도 그리스로마 신화를 '학습'이 아니라 '재미'로 받아들였기 때문이다. ​초등학교 3학년에 올라간 아이는 요즘 들어 부쩍 학습에 힘든 내색을 내비치곤 한다. 5월에는 수학 경시대회에도 나간다는데 나가기 싫다는 속내를 내비쳐서 마음이 짠했다. 내 아이였더라면 '나가지 않아도 된다'라고 했을 테지만 그럴 수는 없어 '좋은 경험이 될 거'라는 말로 아이를 다독였다.​아이는 앞으로 지식을 재미가 아니라 학습으로 받아들여야 하는 순간에 자주 직면할 것이다. 그 과정에서 '지겨움'이라는 단어를 떠올리게 되는 순간과도 마주하게 될지도 모른다. 그때마다 지식은 호기심과 재미를 품고 있는 영역이기도 하다는 사실을 떠올릴 수 있었으면 좋겠다. 나와 함께한 시간들이 그런 생각을 떠올릴 수 있는 시간에 조금이나마 보탬이 되기를 바란다.