민주당 수도권 후보 3인 '수도권행정협의회 구성' 합의

큰사진보기 ▲정원오 서울시장 후보 -추미애 경기도지사 후보-박찬대 인천시장 후보수도권 광역단체 3인 후보가 12일 오전 국회소통관 주변에서 원팀간담회를 했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲원팀 간담회수도권 3인의 광역단체장 후보들이 12일 오전 국회소통관에서 원팀 간담회를 했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

더불어민주당 정원오, 추미애, 박찬대 후보 등 3인의 수도권 광역단체장 후보들이 12일 지방선거 승리를 위한 협력 체계를 공고화하기 위해 '원팀 선거'를 하기로 했다.더불어민주당 정원오 서울시장 후보, 추미애 경기도지사 후보, 박찬대 인천시장 후보 등 수도권 광역단체장 후보들은 12일 오전 11시 30분부터 서울 여의도 국회소통관 주변 벤치에서 만나 원팀 간담회를 통해 '수도권 후보 3인 회동 결의문'을 발표했다.민주당 수도권 광역단체장 후보 3인은 이를 통해 "서울, 경기, 인천의 협력을 통해 지방선거에서 승리하고, 이재명 정부의 성공을 위해 든든히 뒷받침이 돼야 한다"며 ▲ 중동전쟁으로 인한 민생-경제 위기 극복을 위해 전쟁 추경의 신속한 집행 등 이재명 정부의 총력 대응을 뒷받침하고, 공통공약과 공동 대응 방안 마련 ▲ 선거운동 기간 공동 일정과 공동 메시지를 통해 수도권 문제를 함께 해결하겠다는 의지와 연대의 비전 제시 ▲ 수도권 일원의 교통, 주거, 산업 등 공동 현안에 체계적으로 대응하기 위해 '수도권행정협의회 구성' 등을 결의했다.이정헌 민주당 국회의원(서울 광진갑)의 진행으로 모두 발언을 한 정원오 서울특별시장 후보는 " 서울, 경기, 인천은 이제 하나의 생활권, 하나의 경제권, 하나의 문화권이다. 이제 하나의 단위가 됐다"며 "어떤 일을 할 때마다 서로 영향을 주고 받을 수 밖에 없다. 협력이 잘돼야 시너지를 얻을 수 있어 그런 마음으로 오늘 만나게 됐다"고 의미를 부여했다.추미애 경기도지사 후보는 "경기도는 작은 대한민국이라고 할 수 있다. 경기도도 경제 전망에 따라 대한민국의 경제 전망도 달라질 것"이라며 "수도권 광역단체장들이 함께 지역문제를 풀 때, 대한민국도 발전할 수 있을 것"이라고 말했다.박찬대 인천광역시장 후보는 "6.3지방선거가 얼마 남지 않았다. 6.3지방선거는 지난 대선이 내란을 극복하는 과정 속에서 진짜 대한민국을 외쳤던 정신이 중앙정부에서 끝난 것이 아니"라며 "현장에서 서민들의 삶을 바꿀 수 있는 현장의 지방정부가 그 정신을 이어 받아야 한다"고 피력했다.이날 지지자들과 후보들은 '더불어민주당 화이팅' '6.3지방선거 화이팅' 등을 외쳤다.