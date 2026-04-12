해외동포들, 세월호참사 12주기 기억식 및 다큐 '리셋' 상영회

▲4.16 세월호참사 가족협의회가 보내온 영상 메시지https://youtu.be/aX-l8zC2E_0?si=ezlXaFysvf0u3sja “잊지 않겠다는 약속으로, 안전한 세상을 위해, 못다한 진상규명을 완수하고 책임자를 처벌하는 그날까지 함께해주시기를 부탁드립니다” ⓒ 4.16해외연대 관련사진보기