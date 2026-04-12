이 대통령 "사욕 위한 국익 훼손은 매국"... '외교 참사' 비판에 야권 직격

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.3.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 "각국의 주권과 보편적 인권은 존중돼야 하고 침략적 전쟁은 부인되는 게 우리 헌법 정신이자 국제적 상식"이라며 이스라엘과 함께 국민의힘 등 야권을 다시 비판했다. 이 대통령이 지난 10일 이스라엘군의 과거 반인권적 행위를 비판한 후 이스라엘 정부가 강한 유감을 표명한 것과 관련해 야권이 연일 '외교 참사'라고 비판하자 재차 반박에 나선 것이다.이 대통령은 12일 오전 9시 44분 'X(옛 트위터)'에 "사욕을 위해 국익을 훼손하는 자들을 매국노라 부른다"면서 "매국 행위를 하면서도 사욕을 위해 국익을 해치는 것이 나쁜 짓임을 모르는 이들도 많다. 아니 알면서 감행하는 것인지도 모르겠다"고 직격했다.이어 "심지어 국익을 포함한 공익 추구가 사명인 정치와 언론 영역에서도 매국 행위는 버젓이 벌어진다"며 "결국 이 역시 우리가 힘을 모아 가르치고 극복해야 할 국가적 과제, 비정상의 정상화 과제"라고 썼다.그러면서 "각국의 주권과 보편적 인권은 존중돼야 하고 침략적 전쟁은 부인된다"면서 "그게 우리 헌법정신이자 국제적 상식"이라고 강조했다.이 대통령은 "역지사지는 개인만이 아니라 국가관계에도 적용된다. 내 생명과 재산만큼 남의 생명 재산도 귀하다"며 "존중해야 존중받는다"라고 덧붙였다.이같은 언급은 이 대통령의 언급에 반발하고 있는 이스라엘을 향해 다시 한번 인권이 양보할 수 없는 가치라는 점을 강조함과 동시에 국민의힘 등 야권에서 '이스라엘과의 외교적 분쟁은 부적절하다', '외교적 결례'라고 비판한 데 대한 반박으로 풀이된다.앞서 이 대통령은 지난 10일 'X'에 이스라엘군 영상을 게재하고 "이게 사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠다. 우리가 문제 삼는 위안부 강제, 유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다"라고 적었다.하지만 해당 영상이 지난 2024년 9월 촬영된 것으로 알려졌고, 이후 이 대통령은 추가로 'X'에 글을 올리며 "어떤 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 하며 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치로 지켜져야 한다"라고 강조했다.이스라엘 정부가 공개적으로 반발하자, 이 대통령은 지난 11일 "끊임없는 반인권적, 반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인들의 지적을 한 번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망"이라고 재반박했다.국민의힘은 12일 최보윤 수석대변인 명의의 논평을 통해 "이 대통령의 무책임한 SNS 행보가 결국 외교 참사를 초래했다"며 "대한민국 외교 신뢰를 훼손해 놓고도 상대국에 '실망'을 운운하는 모습까지 보이고 있다"고 비판했다.이밖에 "이 대통령의 경솔하기 짝이 없는 '오지랖 SNS 리스크'가 갈수록 태산이다"(김기현 국민의힘 의원), "가짜 뉴스 망언으로 팩트폭격을 당하고도 사과는커녕, 우기기로 일관하는 모습이 참담하다. 가짜뉴스 사이버 렉카인가"(나경원 국민의힘 의원), "외교적으로 대한민국이 크게 얻을 것이 없는 상황이 되어 버렸다"(이준석 개혁신당 대표) 등의 비판이 이어진 바 있다.