미-이란 첫 협상 결렬... 밴스 "이란이 핵 포기 안 해"

큰사진보기 ▲2026년 4월 11일 토요일, 파키스탄 이슬라마바드에서 열리는 이란 당국자들과의 회담을 위해 도착한 JD 밴스 미국 부통령(가운데)이 파키스탄의 아심 무니르 국방군 의장 겸 육군참모총장(원수, 왼쪽), 모하마드 이샤크 다르 부총리 겸 외무장관과 함께 이동하고 있다.(AP 사진/재클린 마틴) ⓒ AP photo/ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이란과의 종전협상에서 미국 대표단을 이끈 JD 밴스 미국 부통령이 이란과 협상에 도달하지 못하고 미국으로 돌아간다.밴스 부통령은 11일(현지시각) 파키스탄 이슬라마바드 세레나 호텔에서 기자회견을 통해 이란과 21시간 동안 협상하며 이란에 미국의 '레드라인'을 매우 명확하게 밝혔으나, 이란이 미국의 요구 조건을 받아들이지 않았다며 이같이 밝혔다.앞서 이란 측은 미국과 회담을 속개한다고 발표했으나, 밴스 부통령이 파키스탄을 떠나면서 협상은 마무리됐다.밴스 부통령은 "우리는 상당이 협조적이었다. 도널드 트럼프 대통령은 '선의를 가지고 합의를 도출하기 위해 최선을 다해야 한다'고 지시했다"라며 "우리는 그렇게 했지만, 안타깝게도 아무런 진전도 이루지 못했다"라고 말했다.그러면서 협상의 주요 걸림돌 중 하나가 "이란이 핵 프로그램을 포기하지 않으려는 태도"라면서 "합의에 이르지 못한 것은 미국보다 이란에 훨씬 더 나쁜 소식이라고 생각한다"라고 지적했다.또한 "간단히 말해 우리는 이란이 핵무기를 추구하지 않을 것이며, 지금이 아니라 장기적으로도 핵무기를 개발하지 않겠다는 확실히 약속해야 한다"라며 "이것의 트럼프 대통령의 핵심 목표다. 아직 이란 측의 의지를 보지 못했지만, 앞으로 볼 수 있기를 바란다"라고 당부했다.이어 "우리는 매우 간단한 제안을 남기고 이곳을 떠난다. 이것이 우리의 최종적이고 최선의 제안(final and best offer)"이라며 "이란이 이를 받아들일지 지켜보겠다"라고 덧붙였다.다만 밴스 부통령은 합의 없이 2주간의 휴전이 끝났을 경우 공격이 재개되거나 휴전이 연장될지에 대해서는 언급하지 않았다.앞서 트럼프 대통령은 협상이 열리는 동안 백악관에서 기자들을 "우리는 이란과 매우 심도 있게 협상을 하고 있다"라며 "타결이 될 수도 있고 안될 수도 있다"라고 말했다. 이어 "이란과 합의가 되는지는 내게 상관없다. 무슨 일어나든 우리가 이긴 것"이라고 주장했다.또한 중국이 이란에 무기를 지원했을 가능성이 있다는 <뉴욕타임스> 보도와 관련해 "만약 중국이 그렇게 한다면 큰 문제에 직면하게 될 것"이라고 경고했다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 밴스 대통령의 기자회견에 앞서 엑스를 통해 "최근 24시간 동안 호르무즈해협, 핵 문제, 전쟁 배상, 제재 해제, 이란 및 지역 내 전쟁 완전 종식 등 주요 협상 주제들의 다양한 측면에 대해 논의가 이뤄졌다"라고 밝혔다.또한 "이 외교 과정의 성공은 상대편의 진지함과 신의성실에 달려 있다"라며 "과도하고 불법적인 요구를 자제하고 이란의 정당한 권리와 이익을 인정해야 한다"라고 설명했다.그러면서 "우리에게 외교는 이란 국토를 지키기 위한 신성한 지하드(성전)의 연장"이라며 "우리는 미국의 약속 위반과 악의적 행위의 경험을 잊지 않았고, 앞으로도 잊지 않을 것"이라고 강조했다.이어 "우리가 두 번째와 세 번째 강요된 전쟁 동안 그들과 시온주의 정권이 저지른 끔찍한 범죄를 용서하지 않을 것"이라고 덧붙였다.미국과 이란은 지난 8일 2주간 휴전에 전격 합의한 후 전날부터 파키스탄 이슬라마바드에서 중재국인 파키스탄이 동석한 가운데 처음으로 대면 협상을 열었다.미국 대표단에는 밴스 부통령 외에도 스티브 윗코프 중동특사, 도널드 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너 등이 참가했다. 이란 대표단은 모하바드 바게르 갈리바프 국회의장 외에도 아바스 아라그치 외무장관 등이 나왔다.