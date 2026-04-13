힘껏 우는 아기 목욕 끝나고 울린 초인종...이웃이 건넨 뜻밖의 반응

▲낯선 여행자끼리의 작은 관심과 배려는서로를 이웃 혹은 가족의 친밀함을 느끼게 한다. 키가 2m 되는 벨기에 브뤼셀 시청의 소통관으로 일하는 40대의 트레킹 마니아는 아내를 '한국의 어머니'라고 부른다. ⓒ 이안수 관련사진보기