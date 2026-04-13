"집이 감옥이 되기 전에 '안녕 커뮤니티' 어때요"

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큰사진보기 ▲10일 저녁, 고양시 백석동 지역서점 '세리서점에서 노화와 돌봄을 마주한 평범한 이웃들이 모인 '서로돌봄 서가 오픈 행사 세미나' 가 열렸다. 김수동 전 탄탄주택협동조합 대표가 주거와 돌봄을 이야기하고 있다. ⓒ 김진이 관련사진보기

"나이가 들어 신체가 약해졌을 때, 내 집은 더 이상 나를 지켜주는 안전한 성이 아니라 철저히 고립된 '감옥'이 되어버립니다. 위기가 닥쳐 시설에 덜컥 위탁하는 대신, 지금 당장 이웃과 안부를 나눠야 합니다."

큰사진보기 ▲노태진(두바퀴) 서화한의원 원장은 재택의료 현장의 경험을 한의학적 세계관으로 풀어냈다. 그는 게임 '심즈(Sims)'를 빗대어 건강을 새롭게 정의했다. ⓒ 김진이 관련사진보기

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"건강한 사람이란, 그 사람을 만나면 왠지 좋은 일이 생길 것 같은 '상서로운 기운'을 뿜어내는 사람입니다. 나이가 들어 몸이 약해져도 캐릭터 머리 위 보석을 '초록색'으로 유지할 수 있다면, 그것이 인간이 도달할 수 있는 최고의 건강입니다."

큰사진보기 ▲'서로돌봄 커뮤니티'는 ‘돌봄’에 대한 앞선 고민을 함께 나누는 모임이다. 2023년 '지역에서 돌봄을 어떻게 시작할까'라는 질문으로 강연·토론회, 공모사업, 모범사례 벤치마킹, 새로운 플랫폼 실험 등을 이어 왔다. ⓒ 김진이 관련사진보기

지난 10일 저녁, 고양시 백석동 지역서점 '세리서점'. 무겁고 우울한 '돌봄'의 고정관념을 깨는 유쾌한 반란이 시작됐다. 각자의 자리에서 노화와 돌봄을 마주한 평범한 이웃들이 모인 '서로돌봄 서가 오픈 행사 세미나' 현장이다. 요양원이나 병원이 아닌 동네 서점에서, 동네 사람들은 삶의 유쾌한 '레벨업'으로서의 돌봄을 이야기했다.행사 사회를 맡은 세리서점 윤상근(원주민) 대표는 일산 토박이다. 윤 대표는 "몇 차례 모임을 통해 돌봄이 결코 개인의 문제가 아님을 뼈저리게 느꼈다"며 "이 작은 모임이 사회로 나아가는 씨앗이 되길 바란다"고 행사 취지를 밝혔다.서점 한편에는 아주 특별한 공간인 '돌봄 서가'가 첫선을 보였다. 모임 구성원들이 기부받은 책장에 정가로 구매한 책들을 채워 넣은 자율 대여 공간이다. 누구나 QR코드를 찍으면 2주간 무료로 책을 빌려 갈 수 있다. 윤 대표는 "이 책들은 돌보고 있거나 돌봄이 필요한 우리 모두의 마음을 위해 준비됐다"며 "책을 매개로 이웃들이 자연스럽게 연결되는 것이 목표"라고 강조했다.첫 번째 발표자로 나선 서화한의원 노태진(두바퀴) 원장은 재택의료 현장의 경험을 한의학적 세계관으로 풀어냈다. 그는 게임 '심즈(Sims)'를 빗대어 건강을 새롭게 정의했다.노 원장은 일상이라는 게임의 난이도를 낮추는 핵심 기초 체력으로 식욕과 수면을 꼽았다. 그는 "스마트폰을 보며 멍하니 삼키지 말고 맛을 온전히 느끼며 식사해야 생명력이 채워진다"며 "나이가 들어 중간에 자꾸 깨더라도 다음날 생활에 지장이 없으면 훌륭한 잠이니 수면 강박을 버려라"고 조언했다.또한 힌두 철학의 '릴라(Lila·놀이)' 개념을 차용해 삶을 연극 무대로 바라볼 것을 제안했다. 노 원장은 "내 몸은 게임을 위해 지급받은 '아바타'일 뿐"이라며 "아바타와 나를 동일시하지 않고 분리하여 관찰하는 '거리두기'를 실천할 때, 외부 자극에도 상처받지 않는 단단한 멘탈을 가질 수 있다"고 설명했다.치매 증상이 있는 아버지를 직접 모시고 있는 최김재연(깨굴)씨는 돌봄 속에서도 자신의 핵심 가치인 '자유'를 잃지 않는 세 가지 현실적 생존 전략을 공유했다.첫 번째 전략은 '나와 다름의 인정'이다. 최김재연씨는 "원래는 아버지와 내가 뼛속까지 다르다고 선을 그으려 했는데, 술담배를 좋아하고 제멋대로인 원초적 성향이 나와 본질적으로 너무 똑같았다"며 "저 모습이 곧 나의 미래라는 사실을 인정하고 나니 오히려 상처받지 않고 마음이 편해졌다"고 털어놓았다.두 번째는 감정을 배제하고 상황을 객관화하는 '메타 자아' 전략이다. 아버지의 안전을 위해 설치한 홈캠을 지켜보며 극대문자 'T'의 논리력으로 자신과 상황을 제3자처럼 관찰하는 방식이다. 마지막 전략은 눈치 보지 않고 '뻔뻔해지기'다. 그는 "아버지가 당당하게 물을 '명령'하는 원초적 뻔뻔함을 보며, 저 역시 이웃이나 공동체에 눈치 보지 않고 당당히 도움을 요청하기로 했다"며 "내가 튼튼해야 돌봄과 자유를 공존시킬 수 있다"고 역설했다.마지막 발표자인 주거 활동가 김수동(오이)씨는 주거와 돌봄 पै러다임의 거대한 구조적 전환을 촉구했다. 10년간 공동체 주택에 거주하며 어머니를 돌본 그는 '집'의 의미를 꼬집었다.김씨는 "한국 사회에서 집은 든든한 노후 대책으로 여겨지지만, 늙고 약해지면 내 집은 철저히 고립된 '감옥'이자 '섬'이 된다"고 지적했다. 그는 위기가 닥쳤을 때 전문가나 시설에 돌봄을 위탁하는 기존 방식을 비판하며, 일상을 공유하는 이웃 간의 가벼운 인사와 느슨한 관계 축적이 최고의 돌봄임을 강조했다. 이것이 그가 제안하는 '안녕 커뮤니티'의 핵심이다.나아가 김씨는 실천적 대안으로 '우리 동네 스테이' 모델을 제시했다. 수억 원이 드는 고비용 실버타운 대신, 자신이 살던 동네에서 지역 주민들과 연대하며 거주할 수 있는 협동조합형 소규모 고령자 주택을 만들자는 것이다. 그는 "이러한 주거 모델이 반드시 정책으로 실현되어야 한다"고 목소리를 높였다.이날 행사에 대해 서로돌봄 모임을 함께 만들었던 장진우(생강)씨는 "두바퀴님의 잠 이야기 덕에 마음의 짐을 덜었고, 깨굴 님의 돌봄 속 자유 투쟁기에 큰 위로를 받았다"며 "특히 오이님의 '우리 동네 스테이' 제안은 마치 서로돌봄 모임의 부흥회 같았다"고 벅찬 소감을 전했다.'서로돌봄 커뮤니티'는 '돌봄'에 대한 앞선 고민을 함께 나누는 모임이다. 2023년 '지역에서 돌봄을 어떻게 시작할까'라는 질문으로 강연·토론회, 공모사업, 모범사례 벤치마킹, 새로운 플랫폼 실험 등을 이어 왔다. 2025년에는 '경기도 독서동아리 활성화' 사업에 선정돼 매월 한 차례 정기 독서를 진행하며, 돌봄을 주제로 책을 읽고 다양한 활동을 계속해 왔다.서로돌봄 모임은 돌봄을 무겁고 우울한 의무가 아닌 '나눔의 환영 인사'로 재정의하며, 동네에서 뻔뻔하고 자유롭게 서로의 안부를 묻는 '안녕 커뮤니티'를 꿈꾸고 있다.