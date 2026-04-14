큰사진보기 ▲각화제벚꽃이 흩날리는 각화제, 물빛 위로 문화대교와 도심의 풍경이 겹쳐지며 봄날의 한 장면 ⓒ 문운주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲산벚햇살에 스며든 산벚꽃 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲싸리길숲 그늘 아래 피어난 자주괴불주머니 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲봄까치꽃길섶에 소담하게 피어난 봄까치꽃 ⓒ 문운주 관련사진보기

"음복하고 가세요."

큰사진보기 ▲등촌마등촌마을 초입, 무돌길 조릿대길 안내판이 서 있는 자리. 산과 마을을 잇는 무돌길 2코스 길의 시작점 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕령길무돌길 덕령길 초입, 충장공 김덕령 의병장의 흔적을 따라 걷는 역사와 길의 시작점 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲복숭아꽃봄 햇살을 머금은 복숭아꽃 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲마늘밭숲길 옆으로 이어진 마늘밭, 산과 들이 맞닿은 자리에도 누군가는 심고 고향을 지킨다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲머위머위는 쌉싸름한 맛을 지닌 봄나물로, 시골에서 흔히 즐겨 먹던 대표적인 계절 음식 ⓒ 문운주 관련사진보기

무등산은 어느 산과도 견줄 수 없는, 이름 그대로 '무등(無等)'의 산이다. 차별이 없다는 뜻을 품은 이 산은 누구에게나 같은 풍경을 내어주면서도, 매번 다른 얼굴로 다가온다. 서석대와 입석대의 주상절리는 시간을 세워 놓은 듯 장엄하고, 능선을 타고 흐르는 바람은 계절의 결을 바꾼다.그 무등산 자락을 한 바퀴 도는 길이 있다. 이름하여 '무돌길'. 산을 오르지 않고도 산을 온전히 만나는 길, 마을과 숲, 들과 계곡을 잇는 길이다. 걷는다는 것은 결국 풍경을 통과하는 일이 아니라 그 안에 스며드는 일이라는 것을 이 길은 조용히 일러준다.날씨가 변덕을 부린다. 일교차도 유난히 크다. 11일 아침, 광주 북구 시화마을에서 길을 나섰다. 친구 2명과 함께다. 담양·화순·광주에 걸쳐 있는 무등산을 한 바퀴 돌아보는 여정이다. 총 길이 51.8km에 이르는 무돌길 가운데 이날은 북구 구간 3코스, 싸리길과 조릿대길, 덕령길을 잇는 길을 걷는다.싸리길은 각화마을 사람들이 싸리를 채취해 바구니와 빗자루를 만들어 팔던 데서 이름이 붙었다. 들산재를 넘나들던 생활의 길로 500년 넘게 이어져 왔고, 한때는 우마차도 오갔다. 그래서 각화마을은 '싸리 생활용품 마을'로 불리기도 했다.시화문화마을 광주문학관을 지나 제2순환도로 아래를 통과하면 각화제에 닿는다. 농사를 위해 물을 가두어 두던 저수지다. 삶을 위해 쌓아 올린 물길은 세월이 흐르며 쉼의 공간으로 바뀌었다. 세량지와 풍암, 운천처럼 이제는 시민들이 찾는 풍경이 됐다.각화제 둘레의 데크길에는 물빛과 벚꽃이 어우러진다. 뒤돌아보면 저수지와 다리, 고층 아파트가 겹겹이 쌓여 또 다른 풍경을 만든다. 10여 년 전 이 길이 시골 오솔길처럼 고요했던 기억과는 사뭇 다르다.싸리길에 들어서자 편백과 소나무, 산벚나무가 길을 따라 선다. 싸리바구니와 싸리비를 만들던 기억은 희미해지고, 싸리마저 자취를 감춘 듯하다. 들산재로 오르는 길에는 까시등골과 수락골, 북당골이 이어진다.길섶에는 산벚꽃과 자주괴불주머니, 봄까치꽃이 봄을 알린다. 숲 사이로 보이는 마늘밭은 이 길이 여전히 삶의 터전임을 보여준다. 흙냄새와 숲의 기운이 자연스럽게 어우러진다.들산재를 내려오다 묘제를 지내는 사람들을 만났다. 건네받은 고기전과 떡 한 점에 허기가 가신다. 제사 음식은 복을 나누는 음식, 음복이다. 장례와 제례 문화도 많이 달라졌다. 빈소를 차리지 않거나 염습을 생략하기도 하고, 제사 역시 간소해지는 흐름이다. 한식 무렵 산소를 찾아 간단히 묘제를 지내는 모습이 이제는 낯설지 않다.조릿대길은 조릿대를 나르던 길이다. 등촌마을에서 배제마을 정자까지 이어진다. 이곳에는 한때 서석초등학교가 자리해 1회 졸업생을 배출했고, 이후 도심으로 옮겨 지금은 수많은 졸업생을 낳았다. 모교를 길 위에서 다시 만나는 반가움도 컸다.덕령길은 배제마을에서 금곡마을까지 이어진다. 충장공 김덕령 의병장의 생가와 충장사를 따라 걷는 길이다. 숲과 마을을 오가며 역사와 일상이 교차한다. 금곡리는 무등산 수박으로 유명하다. 조선시대에는 광주 지역 유일의 진상품이었고, 늦여름이면 값비싸게 거래되던 명물이었다.각화중학교에서 등촌마을까지 9km, 약 4시간. 2만 2천 보의 걸음 끝에 만난 것은 단순한 풍경이 아니다. 옛사람들의 삶과 길, 그리고 충장공 김덕령의 흔적이었다. 무돌길은 산을 도는 길이지만, 결국 사람과 시간을 만나는 길이었다.