세월호 12주기, 함양에서 영화 <주희에게> 상영과 추모 행사

큰사진보기 ▲함양서 세월호 12주기 ‘기억과 약속’ ⓒ 최상두 관련사진보기

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큰사진보기 ▲함양 상림숲 천년의 기억이 머물려 있다 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲주희에게 전국 상영안내 ⓒ 최상두 관련사진보기

덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다

세월호 참사 12주기를 맞아 경남 함양에서 '기억과 약속'을 주제로 한 시민 참여형 추모 행사가 열린다. 단순한 추모를 넘어, 기억을 나누고 사회적 책임을 되묻는 자리다.함양시민연대는 4월 15일 오후 6시, 함양문화예술회관 소강당에서 영화 <주희에게> 무료 상영과 함께 추모 프로그램을 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 전국 70여 곳에서 동시에 진행되는 공동 상영의 일환으로 마련됐다.행사는 추념식으로 시작해 시민 낭독과 추모 노래로 이어진다. 참가자들은 '약속의 글'을 작성하며 기억을 각자의 다짐으로 확장하는 시간을 갖는다. 영화 상영 전후로는 감독과 유가족의 영상 인터뷰가 공개될 예정이다.특히 세월호 유가족 '경빈엄마'와 부성필 감독의 인터뷰 영상이 이번 행사에서 처음 공개된다. 인터뷰에는 다큐멘터리 제작 과정과 출연의 의미, 그리고 관객과 사회에 전하고 싶은 메시지가 담길 예정이다.이번 행사는 세월호를 중심으로 제주 4·3과 장애인 인권 문제까지 함께 조명한다. 서로 다른 사건과 의제는 결국 하나의 질문으로 모인다. 우리 사회는 누구를 지켜왔고, 또 누구를 놓치고 있는가에 대한 물음이다.상영작 <주희에게>는 상실과 관계, 그리고 남겨진 이들의 시간을 담아낸 작품이자, 한 개인이 어떻게 다시 자신의 삶을 선택해 나가는지를 보여주는 이야기다. 세상의 속도대로 살아갈 수 없었던 철규, 아직도 해결되지 않은 과거를 안고 현재를 살아가는 인숙, 그리고 그 두 사람을 통해 다큐멘터리 감독의 길로 들어선 성필. 이 세 사람의 삶은 서로 얽히며 또 다른 한 사람, '주희'의 삶에 닿는다.백혈병을 견뎌낸 20대의 주희, 가정폭력 피해를 딛고 활동가로 살아가는 주희, 그리고 수차례 실패를 겪으며 영화를 포기하지 않았던 주희에게 이 만남은 하나의 전환점이 된다. 의존해야 할 존재로부터 받은 폭력과 신체적 고통 속에서, 자신의 삶을 타인의 것처럼 바라보며 버텨야 했던 시간들. 그러나 주희는 결국 이 영화의 연출자로서 자신의 이야기를 스스로 써 내려가는 주체로 서게 된다.타인의 이야기로부터 시작된 기록은, 다시 자신의 삶으로 되돌아온다. 그리고 세 사람과의 연결 속에서 주희는 비로소 '자기 자신으로 살아간다'는 것이 무엇인지 찾아가기 시작한다.이번 실내 행사는 '천년의 숲 함양상림숲영화제' 공동기획으로 이어진다. 상림숲 일대에서 준비 중인 영화제는 기억과 공감을 숲이라는 공간으로 확장하며, 시민 참여형 프로그램과 야외 상영을 통해 열린 공론장을 만들어갈 계획이다.행사는 경상남도함양교육지원청을 비롯해 수달친구들, 전교조 함양지회, 함양군농민회, 함양노동자연대, 함양온배움터, 함양난개발대책위원회 등이 함께 후원한다. 모든 프로그램은 무료로 진행되며, 단체 관람은 별도 문의를 통해 신청할 수 있다.기억은 사라지지 않는다. 아픔으로, 슬픔으로, 그리고 다시 살아가려는 다짐으로 남는다. 한 사람의 이야기가 다른 사람의 삶을 흔들고, 또 다른 선택을 만들어낸다. 그 연결의 끝에서 우리는 다시 묻게 된다. 우리는 무엇을 기억하고, 어떻게 살아갈 것인가.