군산 아파트 청산하고 단독주택 가서 벌인 일

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큰사진보기 ▲군산구영 1길 4월의 골목행사근대역사거리의 침체된 구영상권 살리기를 위한 첫 프리마켓 포스터 ⓒ 박향숙 관련사진보기

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큰사진보기 ▲프리마켓 현장10개 부스가 나와서 사람 없는 주말 거리를 봄빛으로 채우다 ⓒ 박향숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국시낭송예술원회원들의 시낭송자원봉사4월(4.3제주항쟁과 세월호)애도시 14편을 낭송해준 회원님들,고맙습니다 ⓒ 박향숙 관련사진보기

육십을 넘기는 황혼길, 아파트를 청산하고 단독 주택으로 이사한 지 한 절기가 지났다. 오십 중년에 무엇을 하면서 살면 더 재미 있을까를 생각하다 군산의 산말랭이에 작은 책방을 열었다. 그곳에서 4년 동안 책방 운영과 문화 활동을 하면서 나름 워밍업의 단계를 거쳤다.새 집으로 이사 전부터 주택의 거실을 책방으로 만들고 더 큰 문화 광장의 기능을 실천해야지 하는 야무진 꿈을 꾸었다. 동시에 주변의 상가 이웃들 속으로 들어가서 진짜 동네 사람이 되고 싶었다. 그 첫 번째 행사를 기획했다. 우리 상가 골목길에도 방문객을 유혹하자. '어~영 구~영 구경오세요, 구영 1길 상가 골목길 프리마켓'이었다.어느 때를 행사의 시작점으로 할까. 군산의 4월, 벚꽃이 만발할 때로 결정했다. 월명산 벚꽃의 절경은 군산의 대표 명소이다. 사람들의 산책 코스가 다양해서 시민들에게 사랑받는 곳이다. 책방 골목길이 있는 군산의 근대역사거리와 맞닿아 있어서 관광객들의 발걸음이 제법 많은 곳이기도 하다.프리마켓에는 기존 상가 5곳과 외부 희망자 5곳이 함께 장을 열었다. 시작은 미약할지라도 골목상권의 존재감을 보여주고, 상점 안에서 사람을 기다리기보다는 적극적인 행동이 필요하다는 상점대표들의 마음이 모였다. 아쉽게도 우리 골목은 군산 근대역사거리의 막다른 끝자락 골목이다. 그래서인지 사람들은 이곳을 주차공간으로만 여기는 듯 다른 골목길 상점을 구경하기가 다반사이다.프리마켓을 구상한 후, 행사의 진행을 위해 협조를 구했다. 행정 구역의 동사무소부터 현수막 하나 거치하는데 필요한 관계 부서에 이르기까지 내심 바쁜 시간이었다. 다행히 인적이 드문 골목길을 살려보겠다는 평범한 시민의 목소리에 응대해주는 공무원들은 친절했다.어떤 부서는 직접 관련이 없어도 타 부서까지 전화를 해서 편의를 알아보는 수고도 아끼지 않았다. 행정 구역의 시의원 역시 그 전에 몰랐던 상가와 시민의 불편함을 인지하고, 어려움과 해결책을 확인하기도 했다.책방에서는 4월 역사의 달력에 써 있는 4.3 제주 항쟁과 4.16 세월호 희생자들을 위한 추모의 행사도 함께 진행했다. 해마다 군산의 모 시민단체는 12년째 4.16 세월호 기억식을 진행하는데 해가 갈수록 사람들의 관심과 참여가 줄어든다고 안타까워했다. 그럼에도 변함없이 노란풍선을 만들고 노란색 뱃지, 손목밴드, 스티커 등을 준비한다. 책방에도 그 물품들을 가져와서 두 가지 행사를 진행하는 주최에 큰 도움이 되었다.행사 시작 전까지, 2주간 SNS와 지인들을 총동원하여 구영 1길 골목 프리마켓과 4월 추모식 행사를 홍보했다. 마켓에 참여한 상가 대표들도 봄 소풍 나온 듯 모두 환하게 웃으며 좌판을 열었다. 방문객들은 미션으로 제시한 '스탬프투어' 알림장을 들고 각 부스를 돌며 소확행의 주말을 즐겼다. 이사 후 처음으로 골목길에서 만난 봄의 생기는 마치 그동안 잠잠하던 책방 앞마당 감나무에 전이된 듯 어느새 감 잎 푸른 싹도 눈을 깜박거릴 정도였다.각 부스에 찾아온 손님들이 물건을 사주는 것도 좋았지만 개인적으로 가장 행복했던 순간은 시 낭송을 들으며 영상에 담는 시간이었다. 한국 시낭송 예술원 군산지부(회장, 채영숙) 회원들이 자원봉사자로 현장에 나와서 4.3 제주항쟁과 4.16 세월호 희생자의 영혼을 애도하는 시를 낭송했다.허영선 시인의 <무명천 할머니>, 이종형 시인의 <바람의 집>, 김남주 시인의 <노래>, 이안나 시인의 <4.3 태양의 꽃들이여>, 박노해 시인의 <이별은 차마 못했네>, 나금숙 시인의 <2014년 4월 16일, 바다> 등 14편의 시를 '애도를 위한 시'라는 부제를 달아 관중들에게 낭송을 들려주었다.그중 <무명천 할머니> 시를 낭송하는 낭송가(조귀녀님)의 떨리던 목소리가 아직도 생생하다.한 여자가 울담 아래 쪼그려 있네 / 손바닥 선인장처럼 앉아 있네 / 희디 힌 무명천 턱을 싸맨 채 // 울음이 소리가 되고 소리가 울음이 되는 / 그녀, 끅끅 막힌 목젖의 음운 나는 알 수 없네 / 가슴 뼈로 후득이는 그녀의 울음 난 알 수 없네 / 무자년 그날, 살려고 후다닥 내달린 밭 담 안에서 / 누가 날렸는지 모를 / 날카로운 한발에 송두리째 날아가 버린 턱 //(하략)또 김남주 시인의 '노래(죽창가)'를 낭송한 채영숙님은 낭송 후에 한 깊은 목소리로 노래를 불렀다. 아마도 우리 모두는 진정으로 느꼈으리라. 살아남은 우리가 왜 4월을 함께 아파하고 희생자들을 위한 애도의 시간을 가져야 하는지를.이 두메는 날아와 더불어 / 꽃이 되자 하네 꽃이 / 피어 눈물로 고여 발드으에서 갈라지는 / 녹두꽃이 되자 하네 // (중략) // 되자 하네 되고자 하네 / 다시 한번 이 고을은 / 반란이 되자 하네 / 청송녹죽 가슴으로 꽂히는 / 죽창이 되자 하네 죽창이 //책방에서 매일 보내는 '시가 있는 아침편지'를 통해서 시 나눔 문화운동을 한 지, 코로나 이후 7년이 흐른다. 글로만 보내는 시 나눔을 시 낭송가들의 진실한 소리와 함께 보낼 수 있음은 더 없는 영광이요 보배다. 지역공동체를 이루는 많은 이들이 다양한 모습으로 각각의 색을 보이고 싶어한다. 나 역시 동네 책방을 통해서 시 나눔과 지역 고유의 문화를 전하고자 중심추 같은 자리를 만들어가는 과정이 기쁘고 고맙기만 하다.오늘 하루를 위해 준비했던 과정마다 '우리 모두 한마음'이 있어서 가능했다. 또 기꺼이 행사의 참 뜻에 동조하여 기꺼이 기부금을 내고 자원봉사를 아끼지 않았던 지인들이 있어서 행복했다. '시작은 미약했지만 끝은 창대할 거예요'라는 격려의 멘트로 시작했던 구영 1길 프리마켓. 참여한 상점대표들은 정말 즐거웠다고, 다음 달, 그 다음 달, 한 달에 한 번씩 해보자는 의견을 주기도 했다. '시작을 두려워 말고 그냥 한번 해봐요'라고 말했던 시도가 헛되지 않아서 다행이었다.첫 경험이었지만 침체된 골목상권이 주도한 프리마켓에서 한 줄기 희망을 본다. 단순히 물건을 판매하고 이익을 취하는 행사를 넘어 내가 살고 있는 '골목의 브랜드화'와 '지역문화의 중심지'로 연결되는 강력한 도구가 될 수 있음을 느낀다. 가장 큰 장점은 이웃 간의 결속력과 커뮤니티 강화, 그리고 공동체에 빛을 주는 전체의 힘이었다. 서로를 믿고 서로의 가치를 응원했던 '어~영, 구~영 구영1길 프리마켓' 잔치. 아름다운 오월에는 어떤 상점들이 어떤 모습으로 나타날까 자못 기대한다.