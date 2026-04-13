선비잡이콩, 응두향기콩, 부엉다리콩... 이름도 사연도 재밌네

생태텃밭강사단 '흙놀이'는 학교, 복지관, 공공 텃밭 등에서 시민들에게 흙의 소중함을 알리고, '생태 순환의 삶'을 실천하고 교육한다. 이들은 단순히 작물을 키우는 기술을 넘어, 자연과 인간이 공존하는 '생태 순환'의 가치를 전파하는 전문가 집단이다. 그 중에서도 16년 이상 활동을 해 온 1, 2기 강사단이 오랜 경험을 살려 장담그기 프로젝트를 가동했다. 3월부터 12월까지 10회에 걸쳐 장담그기의 방법과 참가자들의 이야기를 소개한다.

큰사진보기 ▲콩, 이렇게 많다여러가지 콩과 이름 ⓒ 윤춘화 관련사진보기

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큰사진보기 ▲밭갈이겨우내 묶은 밭을 일구는 콩장 회원들 ⓒ 윤춘화 관련사진보기

큰사진보기 ▲감자심기두둑에 감자를 심고 있다 ⓒ 윤춘화 관련사진보기

큰사진보기 ▲밭배치도콩 배치도 ⓒ 지렁이 관련사진보기

큰사진보기 ▲된장선물 시리즈 ⓒ 알콩 관련사진보기

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장을 담근 지 얼마 되지 않은 것 같은데 벌써 두번째 이야기가 진행됐다. 4월 10일, 전날 내린 비로 땅은 일구기 좋게 촉촉한 상태다. 하지만 4월이라고 느껴지지 않게 날씨는 차기만 하고, 거센 바람에 절로 옷깃을 여기게 하는 날이었다.먼저 호돌이 4월에 심을 콩들을 소개했다.콩에 대한 소개에 앞서 우리가 심을 밭의 특성을 먼저 알렸다. 모여서 소개를 하는 시간에도 까치와 비둘기 등 많은 새들이 이 밭 저 밭에서 무언가를 쪼아먹고 있었다. "우리 밭에는 새가 많아서 그냥 심으면 새들에게 보시만 하게 될 겁니다. 그래서 30분 이상 목초액에 침지한 후 심도록 하겠습니다."우선 선비잡이콩, 콩의 흰 바탕에 검은색 점이 박혀 있는 모습이 마치 선비가 젓가락으로 콩을 집으려다 미끄러져 먹지 못하고 놓친 자국 같다고 하여 붙여진 이름이라는 이야기도 있고, 맛이 너무 좋아 공부하던 선비가 책을 덮고 콩을 잡으려 했다는 설도 있을 만큼 맛이 뛰어난 토종콩이다.응두향기콩, 이름도 신비로운데, 이 콩을 보는 사람마다 코를 갖다댄다. "그래서는 향기가 안 나요." 밥에 넣어 먹으면 향이 난다. 밥을 지을 때 일반 콩과는 비교할 수 없을 정도로 진하고 구수한 향기가 온 집안에 진동한다고 한다.부엉다리콩. 이름도 재미나다. 콩 꼬투리가 열리는 모양이 특이하여 붙여진 이름인데, 꼬투리가 아래로 길게 뻗으며 달리는 모습이 마치 부엉이의 털 난 다리를 닮았다고 해서 '부엉다리콩'이라 부른다.밤콩, 이름 그대로 삶거나 밥에 넣었을 때 식감과 맛이 밤과 매우 흡사하여 붙여진 이름이다. 씹을 때 포슬포슬하게 부서지는 전분질이 많고 단맛이 강해, 예부터 우리 조상들이 밥 밑콩으로 가장 귀하게 여겼던 종류다. 겉모양이 갈색이나 붉은빛을 띠는 경우가 많아 '밤' 겉껍질 색과 닮았다.그 외 청태(이바지 음식에 사용했다는 얘기가 있을 정도로 맛이 뛰어나다), 쥐눈이콩, 키큰완두 등을 준비했다. 이 콩들을 순서대로 200배 희석한 목초액에 침지시킨 후 밭갈이에 나섰다.여러 사람들이 나서니 순식간에 일이 정리되었다. 밭이 만들어지는 것도, 종자들을 심는 것도 순식간에 이루어졌다. 다만 콩을 심는 도중에 잠시 설왕설래가 있었다. "아니 덩굴콩은 뒤로 빼야지, 포기 사이가 너무 좁아, 사이짓기는 안 할 거야?"감자를 심은 두둑 옆으로는 키큰완두와 강낭콩 등 지주를 세울 콩을 심었다. 그리고 다른 콩들을 심은 밭에는 여러 종류 쌈채소 씨앗을 파종했다. 청치마상추, 적축면상추, 근대, 쑥갓, 시금치, 열무 등의 씨앗을 뿌리고 흙을 덮어 마무리했다. 다행히 밭을 일구는 동안 그 많던 새들이 침지시킨 콩 근처에는 얼씬거리지도 않았다."목초액에 담궈두면 효과가 있나요?""눈으로 보이지 않는 것을 먹으러 오는 건 후각인데, 잠시 속이는 거죠."씨앗도 그렇지만 정작 중요한 시기는 본잎이 나오는 시점이다. 귀신처럼 찾아와 쪼아먹는 새들이 그렇게 밉게 보일 수 없는 시기이다. 그래서 목초액을 주기적으로 뿌릴 것을 숙제로 남겼다.텃밭 배치를 마치고 정리를 했다. 콩을 조금씩 준비했는데 꽤 많은 밭을 사용하게 됐다. 4월에 심을 수 있는 종류만 골라서 그나마 여유가 있는 콩들만 준비했는데도 우리가 심을 밭은 절반도 안 남았다."아니, 우리 메주 담글 콩은 어디다 심을 거야?"메주콩은 5월에 심을 예정이라 아직 준비도 안 했는데 밭이 남지 않으니 콩을 심는 도중 대표를 맡고 있는 왕언니의 질문에 서로 쳐다만 본다. 5월에 심을 콩은 종류가 더 많다."여러가지 토종콩을 심는 것도 좋은데, 우리가 메주를 만들고, 장을 담그는 것을 목표로 했으니 메주콩(백태)을 파종해서 메주를 만들 양 만큼은 수확해야 하지 않겠어?" 질문들 사이로 작은 목소리가 끼어든다. "그래도 저 끝에 6월에 서리태 몇 개는 심어봐야죠."일을 마치고 쉼터에 모여 마무리 인사를 나누었다. 지난 모임에 이어 오늘도 강사단에서는 직접 담근 된장을 선물로 준비했다. 하나는 가위바위보 해서 이긴 사람이 가져가는 것으로. 그리고 나머지는 경매를 해서 콩장모임의 비용으로 사용하기로 했다. 지렁이가 준비한 간식과 대표의 마무리 발언으로 정리하고, 3조로 나누어 밭관리와 장관리를 매주 하기로 하고, 각자 짧은 소감을 나누며 5월 모임을 기약했다.- 콩 이름이 재밌어요.- 콩이 이렇게 다양하네요.- 저는 밭에 와서 흙을 만지는게 힐링이에요.- 새들의 피해가 없기를 기원합니다.