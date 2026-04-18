머리부터 발끝까지, 밭 한 가운데서 하는 따뜻한 샤워

지난해 봄부터 오도이촌 생활을 시작했습니다. 금요일 퇴근 후, 주말에 특별한 일이 없는 한 시골 쉼터 '느루뜰'로 향합니다. 이 글은 시골 쉼터에서 '사는 이야기'입니다.

"삐삐, 초초초, 찌찌, 쪼로롱~, 삐롱~"

"근데, 우리 농사 너무 잘 짓는 거 아냐! 하하하."

"하하, 우리는 심기만 했는데... 땅이 알아서 잘 키우네."

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큰사진보기 ▲느루뜰의 봄날 아침오른쪽 위에서 부터 블루베리 나무, 한련화, 감자, 양파, 민들레 홀씨. 온갖 새소리가 평화롭고 밝은 아침을 연다. ⓒ 이정미 관련사진보기

'이토록 밝고 상쾌한 아침은, 그렇지. 다시 없을 아침인 마냥 흠뻑 누려야지.'

"아랫집에서 반찬 가져다 주던데, 점심은 그걸로 먹으면 될 것 같아."

큰사진보기 ▲느루뜰의 아침과 점심 식사느루뜰표 상추를 듬뿍 얹어 먹는 샐러드와 곡물 식빵, 계란, 민들레 차로 차린 아침 식사(위). 농막 이웃 언니가 준 채소 반찬과 느루뜰표 머위 나물, 민들레 차로 소박하게 피크닉 기분을 낸 점심 식사(아래) ⓒ 이정미 관련사진보기

"언니, 민들레 차 마셔 보세요."

"음~, 좋다! 향이 은은하니, 나도 민들레 차 만들어야겠어."

"양 박사님, 민들레 차 드셔 보세요."

"음~ 좋은데요. 민들레차 더 없어요?"

"3~5 센치미터 깊이로 하고, 포기 간격은 25~30 센치미터 정도로 해서 심으면 돼요."

큰사진보기 ▲농막 이웃 언니가 준 강낭콩을 심고 언니 밭 귀퉁이 고사리밭에서 고사리를 땄다. 사과나무에 진분홍 꽃봉오리가 맺혔다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"우리가 없어도 땅이 알아서 키우니 참 고맙다. "