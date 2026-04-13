'편안해지는 방법' 보다 '나를 직면하는 훈련'으로

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"선명상이 무엇이라고 생각하나요?"

"선명상을 통해 무엇을 얻고 싶으신가요?"

큰사진보기 ▲아메리칸 선명상 : 통찰 (위앙북스, 2025)위앙북스에서 출간한 두번째 책입니다. ⓒ 현안스님 관련사진보기

큰사진보기 ▲저자 영화선사의 방한매년 4월과 10월 한 달씩 한국을 방문해 제자들을 지도하는 영화스님. 현재 캘리포니아 로스앤젤레스 위산사와 샌프란시스코 법장사에 상주하며 미국 위앙종을 이끌고 있다. ⓒ 현안스님 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

요즘 '명상'에 대한 관심은 하나의 흐름을 넘어 일상 속으로 깊이 들어와 있습니다. 얼마 전 국제불교박람회가 열린 서울 코엑스에는 청년 방문객들로 넘쳐 났습니다. 그만큼 선명상에 대한 관심도 빠르게 높아지고 있습니다.하지만 풀어야 할 과제도 분명합니다. 명상 시장은 빠르게 확장됐지만, 폭넓은 대중을 이끌 수 있는 지도자는 여전히 부족하다는 지적이 나오고 있습니다. 이는 뛰어난 명상 지도자를 길러내는 데 많은 경험과 헌신이 필요하기 때문입니다.특히 최근 '힙'한 불교라는 흐름 속에서, 젊은 층에게 불교를 보다 친근하고 접근하기 쉬운 방식으로 소개하려는 다양한 시도가 이어지고 있습니다. 이러한 시도는 분명 반가운 일입니다. 그러나 그 과정에서 선명상이 단순한 취미나 기분 전환의 활동으로 받아 들여질 가능성도 함께 커지고 있습니다.그래서 우리는 다시 물어볼 필요가 있습니다. 우리가 젊은 세대에게 전하고자 하는 선명상과 불교 수행은 무엇인지, 그리고 그것이 어떻게 받아 들여지고 있는지입니다. 불교는 한국이 가진 중요한 전통이자 문화적 자산입니다. 그렇다면 우리는 이 가치를 훼손하지 않으면서 어떻게 전해갈 수 있을까요? 선명상의 지혜를 단순한 볼거리에 머무르게 하지 않고, 실제 삶에서 살아 움직이게 하려면 무엇이 필요할까요?저는 2015년, 아직 출가하기 전 미국에서 '공원에서 선명상' 모임을 만들어 현지인들에게 선명상을 소개하기 시작했습니다. 그때부터 지금까지 찾아오는 사람들에게 늘 같은 질문을 던집니다.하지만 이 질문에 선뜻 답하는 사람은 많지 않습니다. 명상을 해본 사람은 많지만, 선이 무엇인지에 대해서는 막연한 경우가 대부분입니다. 명상은 널리 퍼졌지만, 그 기준과 방향은 여전히 모호합니다.게다가 '힐링'과 이완 중심의 명상이 대중화되면서, 전통 수행이 강조해온 집중력과 인내, 삼매와 같은 요소들은 점점 주변으로 밀려나고 있습니다. 높은 스트레스와 서구화된 사고방식을 지닌 현대인에게 맞추다 보니, 보다 편안하고 기분 좋은 명상들이 앞에 나오게 된 것입니다.이러한 흐름 속에서 미국에서 온 영화선사는 책 <아메리칸 선명상 : 통찰>에서 다른 방향을 제시합니다. 이 책에서 말하는 선명상은 단순히 마음을 편안하게 만드는 기술이 아닙니다. 마음의 평화감이나 행복은 어떤 명상을 하더라도 자연스럽게 따라오는 결과일 뿐입니다. 선명상은 집중력을 기르고 자신을 단련하며, 더 큰 힘과 지혜를 길러 궁극적으로 타인의 괴로움, 특히 우리가 아끼는 가족과 친구들의 괴로움까지 감당할 수 있는 능력을 기르는 훈련입니다.이 책은 수행 안내서이면서 동시에 방향을 다시 묻는 책입니다. 명상을 단순히 '편안해지는 방법'이 아니라 '자신을 직면하는 훈련'으로 정의하고, 실제 변화로 이어지기 위해 필요한 훈련법을 구체적으로 제시합니다. '좋은 기분'을 중심으로 한 명상이 확산되는 흐름 속에서, 이 책은 전통 선명상의 핵심을 유지하면서도 현대적으로 풀어냅니다.이 책의 번역 작업을 하면서 느낀 점은 분명합니다. 저자는 새로운 명상법을 제시하려는 것이 아니라, 정통 불교 수행법을 현대인과 비불교인도 실천할 수 있도록 구체적으로 설명해주고 있습니다. 그래서 이 책은 실천 중심의 '선명상 매뉴얼'로 읽힙니다.이 책에서 말하는 선명상은 삶 속에서 반복적으로 드러나는 문제의 뿌리를 마주하고, 그것을 해결하는 데 목적을 둡니다특히 이 책은 '선지식'의 중요성을 반복해서 강조합니다. 수행을 이어가려는 이들이 가장 많이 하는 질문도 "어디서, 누구에게 배워야 하는가"입니다. 이 책은 그 질문에 대해 명확한 기준을 말해줍니다. 한국은 불교의 전통이 깊은 곳입니다. 수많은 선지식과 수행자들이 오랜 시간 치열하게 수행해 온 토대가 있습니다. 이 책에서 영화스님은 선이 지닌 엄격함과 높은 기준 때문에 사람들이 떠날 위험이 있더라도 그 기준을 낮추지 말아야 한다고 말합니다.한편, 한국 선방에서 수십 년 수행해 온 한 스님은 <아메리칸 선명상 : 통찰>을 읽고 "선방에서 오랜 세월 고민했던 문제들이 이 안에 구체적으로 정리되어 있었다"고 말했습니다. 이는 이 책이 단순한 입문서를 넘어 이미 수행해온 이들에게도 방향과 기준을 제시하는 지침서임을 보여줍니다.명상이 넘쳐나는 시대입니다. 그러나 무엇을 해야 하는지는 여전히 분명하지 않습니다. 이 책은 화려한 이론보다 누구나 따라 하고 실천할 수 있는 구체적인 지침을 보여줍니다. 선명상은 체계적인 훈련이며, 진정한 변화는 그 과정을 통해 이루어집니다.