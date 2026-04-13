비만 오면 한숨 나오는... 남원 지리산 람천·임천의 모습

큰사진보기 ▲남원시 람천의 오염수는 뱀사골을 삼키다지리산 뱀사골 맑은 물이 남원시 람천의 축산.오폐수로 사라지고 있다 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲함양군 휴천면 임천(엄천강)은 맑다.4월8일 비가 오기전은 맑다. 지리산 뱀사골,. 한신계곡. 칠선계곡 맑은 물이 모여든 함양군 휴천면 한남교 아래 엄천강은 맑다. ⓒ 최상두 관련사진보기

"비만 오면 2박 3일 동안 뻘물이 흐른다."

큰사진보기 ▲남원시 람천의 오염수는 뱀사골을 삼키다.지리산 뱀사골 맑은 물은 남원시 람천의 축산.오폐수로 사라지고 있다 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산 한신계곡 맑은 물을 삼키는 람천지리산 함양군 마천면 한신계곡 맑은 물이 남원시 람천의 축산.오폐수로 사라지고 있다 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산 칠선계곡 맑은 물을 삼키는 람천의 오염지리산 함양군 마천면 칠선계곡 맑은 물이 남원시 람천의 축산.오폐수로 사라지고 있다 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원시 람천의 오염수는 임천을 삼켰다.지리산 뱀사골, 한신계곡, 칠선계곡 맑은 물이 모여들지만, 남원시 람천의 축산.오폐수로 함양군 휴천면 한남교 아래 임천의 맑은 물이 사라졌다 ⓒ 최상두 관련사진보기

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큰사진보기 ▲남원시 오폐수가 유입된 용유담 지리산 뱀사골,. 한신계곡. 칠선계곡 맑은 물이 모여들지만, 남원시 람천의 축산.오폐수로 함양군 휴천면 용유교 아래 임천은 맑은 물이 사라졌다 ⓒ 최상두 관련사진보기

덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다.



맑은 물과 짙은 흙탕물이 뒤섞이는 람천. 비가 내리면 하천은 어김없이 오염수로 탁하게 물든다.지난 9일, 봄비가 내린 뒤 람천은 어김없이 다시 흐려졌다. 현장을 지켜보는 주민들은 마치 체념한 듯 같은 말을 반복한다.그 말은 결코 과장이 아니었다. 흙탕물은 하루 이틀로 끝나지 않고 며칠씩 이어졌다. 비가 그치고 시간이 지나면 겉으로는 다시 강물이 맑아진 것처럼 보인다. 그러나 그 '맑아짐'은 생태계의 회복이 아니라, 무거운 오염물질의 '침전'일 뿐이다.하천 바닥에 끈적한 오염물이 가라앉아 맑은 물과 대비되는 탁수가 지나간 자리에는 점도가 높은 끈적한 오염물질이 하천 바닥에 쌓인다. 흐르던 탁수는 결국 하천 바닥으로 가라앉는다. 물이 빠진 하천 바닥에는 점도가 높은 끈적한 물질이 남는다. 발을 디디면 미끄럽고, 손으로 긁어내도 쉽게 떨어지지 않는다. 단순한 흙이 아니라, 반복적으로 유입된 오염물질이 켜켜이 쌓인 결과다.람천의 문제는 이제 분명해졌다. '흐르는 오염'을 넘어, 바닥에 '쌓이는 오염'이 됐다고 봐야 한다. 이러한 퇴적물은 수서생물의 서식 환경을 근본적으로 파괴한다. 맑은 물에 기대어 살아가는 야생동물들의 서식지가 치명적인 위협을 받고 있으며 하천은 점점 자정 능력을 상실해 가고 있는 것이다.이 현상의 이면에는 심각한 구조적 문제가 자리 잡고 있다. 비가 오는 시기, 특히 관리와 단속의 눈길이 느슨해지는 주말과 야간 시간대에 축산시설의 폐수와 생활 오폐수가 동시에 하천으로 유입된다는 지적이 끊이지 않고 있다.이미 이 일대는 하수처리장 바이패스(비상 배출구) 부실로 인해 문제가 된 곳이기도 하다. 하지만 주민들은 "문제는 하나가 아니다"라고 입을 모은다. 주민들은 축산시설에서 유출되는 폐수, 제대로 처리되지 않은 생활 오폐수, 그리고 비를 타고 한꺼번에 쏟아지는 유입 구조가 문제라고 주장한다. 결국 '비'라는 자연 현상이 일부의 양심 불량과 맞물려 오염을 손쉽게 하천으로 밀어내는 통로로 악용되고 있는 셈이다. 상황이 이토록 심각함에도 관할 행정 관청의 대응은 제자리걸음이다.<주간함양> 보도에 따르면, 지난달 20일 남원시 산내면에서 진행된 '람천-임천 수질 조사 용역 결과 주민설명회'에 참석한 남원시 관계자는 "향후 더 면밀한 점검을 실시하고 신규 사업을 통해 수질 개선에 최선을 다 하겠다"라며 "수질 평가는 단순히 좋고 나쁨으로 판단하기보다 수치로 제시하는 것이 원칙인 만큼 오해가 없기를 바란다"라고 밝혔다.해법은 분명하다. 책상머리 점검이 아닌, 주말과 야간, 강우 시기를 포함한 '상시 단속 체계'가 도입되어야 한다. 축산폐수와 오폐수 무단방류를 원천 차단할 긴급 대책을 구축하고, 이미 하천 바닥에 쌓인 퇴적 오염물질에 대한 정밀 조사와 복원 작업이 시급하다.무엇보다 기후에너지환경부가 직접 남원시, 함양군, 낙동강유역환경청, 전북지방환경청, 전북특별자치도, 경상남도 등 관련 기관과 지역 주민이 함께하는 '실질적인 협의체' 구성을 해야 한다. 민원이 터진 후 수습하는 사후 대응이 아니라, 오염을 사전에 차단하는 예방 체계가 먼저다.지금의 람천은 관리되지 않은 시간, 방치된 구조, 외면된 민원이 고스란히 쌓인 결과다. 흐르는 흙탕물만 문제로 치부할 것인가, 아니면 바닥에 가라앉아 썩어가는 생태계의 붕괴까지 책임질 것인가. 그 대답을 더 늦추기에는 남원시 람천, 함양군 임천(엄천강)은 이미 너무 많이 병들어 있다.