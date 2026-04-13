불길은 꺼졌지만 삶은 멈춰있다… 화재 이후 45일의 기록

큰사진보기 ▲화재로 크게 훼손된 차량과 건물 내부는 검게 그을린 잔해와 통제선이 당시의 긴박했던 상황을 짐작하게 한다. ⓒ 당진북부사회복지관 관련사진보기

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"그래도 살아야지요."

큰사진보기 ▲화재 이후 마당 한 켠에 쌓여 있는 농기구와 생활용품들이 여전히 쌓여 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

"집사람이 냉이 된장찌개를 잘 끓였는데… 자꾸 생각나요."

"이 녀석이 있어서 버팁니다."

큰사진보기 ▲화재로 아내를 잃고 삶의 터전을 잃은 어르신이 반려견을 품에 안고 있다. 모든 것이 무너진 자리에서 말없이 곁을 지키는 한 생명이 어르신에게 다시 하루를 버틸 힘이 되고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 9일 기자는 화재로 삶의 터전을 잃은 이홍영(71세) 어르신을 만나기 위해 충남 당진시 정미면 대조리를 찾았다. 컨테이너 안으로 들어서는 순간, 별도의 설명이 없어도 그곳이 어떤 시간을 통과해왔는지 단번에 알 수 있었다.화재 현장에는 검게 그을린 기둥과 냉장고를 비롯해 형체를 알아보기 어려울 만큼 녹아내린 살림살이가 있었다. 불길은 사라졌지만, 삶이 무너진 자리는 그대로 남아 있었다.우리는 흔히 화재를 한순간의 사고로 기억하지만, 현장에서 마주한 어르신의 삶은 그날 이후에도 멈추지 않은 고통의 연속선 위에 놓여 있다. 사고 당일에는 고막 손상과 함께 2도 화상을 입어 현재도 15일마다 서울의 화상전문병원을 오가며 치료를 이어가고 있다. 안정적인 주거조차 마련되지 않은 현실은 화재 이후의 삶이 얼마나 취약한 기반 위에 놓여 있는지를 여실히 드러내고 있다.화재는 지난 2월 27일 발생했다. 주거 공간 내부에서 시작된 불길은 순식간에 확산되며 통제 불가능한 상황으로 치달았고, 함께 거주하던 아내는 끝내 현장에서 목숨을 잃었다. 어르신은 극적으로 탈출에 성공했지만, 그 과정에서 왼쪽 팔과 다리에 2도 화상을 입고 발등에도 중상을 입었다.이후 손상 부위의 회복을 위해 왼쪽 다리에 피부이식 수술까지 받아야 하는 등 신체적 피해는 결코 가볍지 않았다. 화재 당시에는 충남서산의료원으로 긴급 이송됐으나, 화상의 심각성과 치료의 전문성을 고려해 곧바로 서울 소재 화상전문병원으로 전원됐다. 3일 동안 중환자실에서의 집중 치료는 생존을 위한 치열한 시간이었고, 사흘간의 고비를 넘긴 뒤 일반 병실로 옮겨져 치료를 이어갔다.약 한 달여의 입원 치료 끝에 지난 3월 31일 퇴원했지만, 치료 과정에서 발생한 의료비는 4천만 원을 훌쩍 넘겼다. 어르신은 "친구들과 지인들이 병원비를 십시일반 보태줘 급한 고비는 넘길 수 있었다"고 말했으며, 지역의 한 건설회사 대표 역시 적지 않은 도움을 보탠 것으로 전해졌다.그러나 긴급한 치료비 부담을 일시적으로 덜어냈다고 해서 삶 전반이 회복된 것은 아니었다. 현재도 어르신은 매달 15일마다 서울 화상전문병원을 오가며 통원 치료를 이어가고 있다. 71세 어르신 혼자 이동이 쉽지 않은 탓에 큰형님의 동행에 의지하고 있다. 육체적 고통과 더불어 심리적 소진까지 겹치며, 회복의 과정은 여전히 더디다.사실 고구마와 고추 농사를 지으며 창고로 사용하던 낡은 컨테이너 박스가 현재 어르신의 거처다. 바닥에는 스티로폼을 세 겹으로 덧대어 임시로 단열을 보강했고, 그 위에 두꺼운 이불을 깔아 겨우 몸을 눕히고 있다. 그러나 공간 전반에는 습기가 스며든 눅눅한 냄새가 배어 있었고, 충분한 난방이 이뤄지지 않아 전기 온열기에 의존해 밤을 견디는 실정이다. 화상 치료와 회복이 필요한 몸을 지탱하기에는 턱없이 열악한 환경이다.기본적인 위생조차 보장되지 않는다. 씻을 공간이 따로 마련돼 있지 않아 일상적인 위생 관리가 어렵고, 화장실을 이용하기 위해서는 천의리까지 이동해야 하는 불편을 감수해야 한다. 무엇보다 현장에서 취재하던 기자는 좁은 컨테이너 안에 잠시 몸을 낮추고 어르신의 이야기를 들었다. 말은 자주 끊겼고, 그 사이를 채우는 침묵은 길었다. 그렇게 한참을 머뭇거리던 끝에, 어르신은 어렵게 한마디를 꺼냈다.화재는 집 한 채의 소실로 끝나지 않았다. 살림살이와 농기구, 농자재, 저장해 두었던 물건들까지 한순간에 사라지며 피해액은 약 8천만 원에 이르는 것으로 추산된다. 어르신은 몸이 회복되면 다시 농사를 짓겠다고 말했다. 고구마 농사를 준비해야 하고, 당장 고추 모종 2천 주도 마련해야 한다.그러나 화상으로 피부 이식 수술을 받은 이후 아직 몸이 완전히 회복되지 않았고, 농사를 다시 시작할 여건도 갖춰지지 않았다. 어디서부터 다시 시작해야 할지 모르겠다는 말이 여러 번 이어졌다. 무엇보다 견디기 힘든 것은 마음의 상실이었다.어르신은 냉이를 볼 때마다 가장 먼저 떠오르는 사람이 있다고 했다.그러면서 말을 잇지 못한 채 고개를 떨구는 모습에서, 상실의 깊이가 고스란히 전해졌다. 지금 어르신에게 필요한 것은 단순한 물품 지원이 아니다.함께 살던 아내의 부재를 견디며 무너진 일상을 다시 세워갈 수 있는 시간과 공간, 그리고 혼자가 아니라는 것을 느낄 수 있는 주변의 지속적인 도움이 절실하다. 현재 어르신 곁을 지키는 것은 집에서 함께 키우던 반려견 한 마리다.말없이 곁을 지키는 작은 생명은, 무너진 삶 속에서도 어르신의 하루를 이어가게 하는 유일한 버팀목이 되고 있었다.현재 충남 당진북부사회복지관은 화재로 삶의 터전을 잃은 어르신을 대상으로 사례관리와 모금 지원을 함께 진행하고 있다. 복지관은 소식지와 공식 페이스북 등을 통해 모금 활동을 안내하며, 지역사회가 자발적으로 참여하고 연대할 수 있도록 힘쓰고 있다. 현장에서 만난 당진북부사회복지관 한수지 팀장은 "현재 가장 시급한 것은 거주 문제"라며 "안정적인 주거 공간이 마련돼야 치료도 이어지고, 생계 회복도 가능하다"고 말했다. 이어 "지역사회의 관심이 절실한 상황"이라고 덧붙였다.취재 결과, 어르신이 당진시의 공적 지원을 받기까지는 약 6개월가량의 행정 절차가 소요되는 것으로 확인됐다. 무엇보다 행정에는 절차가 필요하겠지만, 삶이 무너진 취약한 대상자에게 6개월은 짧지 않다. 누군가에게는 견뎌야 하는 생존의 시간이다. 재난은 누구에게나 예고 없이 닥칠 수 있다. 그러나 화재로 인한 재난 이후의 삶까지 버틸 수 있느냐는 결국 개인의 의지에만 맡겨둘 문제가 아니다. 화재로 집을 잃고 배우자를 떠나보낸 어르신에게, 회복을 위해 최소한의 필요한 주거와 치료 환경을 마련하는 일은 지역사회의 책임에 가깝다.화마 속에서 목숨을 건진 어르신에게 이제 남은 것은, 다시 살아갈 수 있는 최소한의 삶의 터전이다. 이홍영 어르신에게 지금 필요한 것은 비와 바람을 막아 줄 안전한 공간, 치료를 이어갈 수 있는 환경, 그리고 다시 농사를 시작하며 삶을 추스를 수 있는 최소한의 시간이다. 아울러 지금 이 순간에도 어르신은 낡은 컨테이너 박스 안에서 밤을 보내고 있다. 상처를 안은 몸으로, 아내를 잃은 마음으로, 언제 다시 평범한 하루를 되찾을 수 있을지 기약하지 못한 채 하루를 버텨내고 있다.