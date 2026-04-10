여주시, 고유가 대비 민생안정 "여주사랑카드 특별 인센티브 10%" 지원

큰사진보기 ▲경기 여주시는 최근 중동 정세 악화에 따른 물가상승 압력이 높아짐에 따라 민생안정 대책으로 오는 5월 가정의 달 ‘여주사랑카드 특별 인센티브 10%’ 지원을 한다고 10일 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

AD

경기 여주시는 최근 중동 정세 악화에 따른 물가상승 압력이 높아짐에 따라 민생안정 대책으로 오는 5월 가정의 달 '여주사랑카드 특별 인센티브 10%' 지원을 한다고 10일 밝혔다.중동 정세 악화로 석유판매가 상승과 더불어 산업 전반에 원재료 상승 부담 가중으로 지방 소비자 물가 상승까지 예상됨에 따라, 여주시는 선제적 민생안정 대책으로 여주사랑카드 인센티브를 기존 8%에서 10%로 확대 지원한다. 여주사랑카드 1인당 월 충전한도는 100만 원으로, 이번 특별 인센티브 10% 지원을 통해 받을 수 있는 최대 혜택은 10만 원이다.5월은 어린이날, 어버이날이 속한 달로 가정 내 연중 지출이 가장 많은 달로여주사랑카드 특별 인센티브 10% 지원 시, 가계지출 부담을 완화하고, 지역 내 소비 촉진으로 지역 소상공인들의 매출 증대에 도움이 될 것으로 예상된다.이충우 여주시장은 "중동 정세 악화에 따른 경제적 충격이 시민분들의 생활까지 영향을 미치고 있는 상황에서, 여주사랑카드 특별 인센티브 확대 지원이 가계에 많은 도움이 되기를 바란다."라며, "앞으로도 여주시는 민생경제 안정을 위한 지역경제 활성화 정책을 적극적으로 추진할 것"이라고 밝혔다.해당 내용은 여주시청 홈페이지 및 '경기지역화폐' 앱 팝업 공지를 통해 안내된다. 기타 자세한 사항은 여주시청 일자리경제과로 문의하면 된다.