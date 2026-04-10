충북교육감 민주단일후보 김성근 "탄탄숲 이해충돌, 교육감이 답하라"

충북교육청이 이 지역 학교를 대상으로 벌인 3억대 '탄탄숲' 사업의 수익자가 이 사업 실무를 맡은 이 교육청 장학사의 배우자(남편)란 사실이 드러난 것과 관련, "윤건영 충북교육감이 직접 해명하고 책임지라"는 요구가 나왔다. 한 교원단체는 충북교육청 관련자들을 국민권익위에 '이해충돌' 혐의로 신고하는 방안을 검토하고 있는 것으로 확인됐다.
10일 오후, 충북교육감 민주진보 단일후보인 김성근 전 노무현 대통령비서실 교육문화행정관은 성명을 내어 "충북교육청은 부부 관계는 인정하면서도 금전적 혜택은 없었다는 입장을 내놓고 있지만, 이번 사안은 단순한 해명으로 넘어갈 일이 아니다"라면서 "문제의 핵심은 충북교육 행정의 공정성과 청렴성이 뿌리부터 흔들리고 있다는 점이다. 윤건영 교육감이 책임져야 한다"라고 지적했다.
이어 김 예비후보는 "교육감이 이 사안을 언제, 어디까지 알고 있었는지, 왜 사전에 바로잡지 못했는지 도민 앞에 분명히 밝혀야 한다"라면서 "몰랐다면 교육행정 책임자로서 무능의 책임을 피할 수 없고 알고도 방치했다면 그 책임은 더욱 무겁다"라고 짚었다. 그러면서 "'불법촬영 장학관' 사건에도 뒤에 숨어서 사과하던 윤건영 교육감은 더 이상 침묵하거나 뒤로 숨지 말고, 이번 '탄탄숲' 사업 이해충돌 의혹에 대해 직접 입장을 밝혀야 한다"라고 요구했다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 9일자 기사 "[단독] 교육청 억대 '숲 조성' 사업, 실무장학사 남편이 납품업자"
(https://omn.kr/2hpp9)에서 "충북교육청이 벌인 억대 '탄탄숲' 사업의 수익자가 이 사업 실무 장학사의 남편이란 사실이 확인됐다. '공직자의 이해충돌 방지법' 위반 소지가 있다는 지적이 나온다"라면서 "윤건영 교육감은 지난해 6월 19일, 해당 장학사의 남편과 함께 이 지역 한 초등학교를 방문하는 등 탄탄숲 관련 행사에 참여해 온 것으로 확인됐다"라고 보도한 바 있다.
이와 관련, 충북교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "탄탄숲 사업 방식 변경 등을 포함한 대응 방안을 논의하고 있다"라고 설명했다.
전국교직원노동조합 충북지부 박현경 사무처장은 <오마이뉴스>에 "이 사건은 '공직자의 이해충돌 방지법' 위반 가능성이 크기 때문에 국민권익위에 충북교육청 관련자들을 신고하는 방안을 검토 중"이라고 밝혔다.