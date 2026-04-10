세종시교육청, 4.16 세월호참사 12주기 '안전 추모 주간' 운영

큰사진보기 ▲‘4.16세월호참사 12주기 안전(추모) 주간’ ⓒ 세종시교육청 제공 관련사진보기

"열두 번의 봄, 당신의 꿈이 우리의 안전이 되었습니다."

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시교육청(교육감 권한대행 부교육감 구연희)은 세월호 참사 12주기를 맞아 희생자 추모와 안전문화 확산을 위한 '4.16세월호참사 12주기 안전(추모) 주간'을 운영한다.교육청은 오는 4월 13일부터 18일까지 추모 주간을 운영하며, 참사의 교훈을 되새기고 일상 속 안전의식을 높이기 위한 다양한 프로그램을 진행한다이번 기간 동안 본청 1층 로비에서는 '4.16 가족공방 작품 전시회'가 열려, 유가족들이 직접 제작한 작품을 통해 아이들을 향한 그리움과 기억을 나누는 자리가 마련된다. 단순한 전시를 넘어 슬픔을 예술로 승화한 치유와 공감의 공간으로 구성될 예정이다. 또한 방문객들이 유가족에게 위로의 마음을 전할 수 있도록 추모 편지를 작성할 수 있는 공간도 별도로 운영된다.세종시교육청은 추모 주간 중 기억식과 안전교육 프로그램도 병행한다. 오는 16일 오전 10시 본청 대강당에서 기억식 행사가 열리며, 각급 학교에서도 자체 추모 행사와 안전 계기교육이 진행된다.아울러 4월 16일부터 18일까지는 어린이 안전교실이 운영되며, 체험 및 전시 부스는 정부세종컨벤션센터에서 마련된다.구연희 교육감 권한대행은 "열두 번의 봄이 지났지만, 사랑하는 아이들을 가슴에 묻은 유가족 분들의 깊은 슬픔에 진심 어린 위로와 함께 그날의 약속을 결코 잊지 않겠다"고 밝혔다. 이어 "아이들이 각자의 재능과 잠재력을 마음껏 펼칠 수 있는 안전한 교육 환경을 조성하는 것이 우리 교육청의 가장 중요 책무"라며, "이번 추모 주간을 계기로 형식적인 안전을 넘어, 단 한 명의 아이도 소외되지 않도록 따뜻하고 촘촘한 안전망을 구축하는데 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.