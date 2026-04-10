권태호 시의원 "인공지능 도시, 시민체감형으로"... 울산시 "계획 있다"

▲권태호 울산광역시의회 의원은 10일 오후 시의회 회의실에서 ‘AI 수도 울산의 AX(AI전환)을 위한 AI프로덕트 설계 간담회’를 열고, 시민과 공공 부문이 실제로 활용할 수 있는 인공지능(AI) 서비스 구상과 실행 방향을 논의했다. ⓒ 울산시의회 제공 관련사진보기