이훈기 "이재명 대통령이 칭찬한 '동네 한 바퀴', 이재명표 소통 정치 실천"

큰사진보기 ▲이훈기 더불어민주당 의원은 10일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 매주 금요일마다 지역구를 걸으며 주민들과 소통하는 '동네 한 바퀴'와 한미의원연맹 방미단 성과에 대해 설명했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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