"대전시는 특별교통수단 법정대수 도입 약속 이행하라"

큰사진보기 ▲대전장애인차별철폐연대는 10일 대전시청 북문 앞에서 '특별교통수단 법정대수 도입 및 공공어린이재활병원 사태 해결 촉구, 2026 장애인권 정책요구안 관철 투쟁선포식'을 열고 6개 분야 33개 조항의 정책요구안을 발표했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전장애인차별철폐연대는 10일 대전시청 북문 앞에서 '특별교통수단 법정대수 도입 및 공공어린이재활병원 사태 해결 촉구, 2026 장애인권 정책요구안 관철 투쟁선포식'을 열고 6개 분야 33개 조항의 정책요구안을 발표했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

4월 20일 장애인의 날을 앞두고 대전지역 장애인단체들이 특별교통수단 확충과 공공어린이재활병원 사태 해결을 촉구하며 대전시에 정책요구안 이행을 촉구하고 나섰다. 이들은 지방선거를 이유로 정책 이행을 미루는 대전시를 강하게 비판하며, 요구안이 관철될 때까지 투쟁을 이어가겠다고 밝혔다.대전장애인차별철폐연대는 10일 오후 대전시청 북문 앞에서 '특별교통수단 법정대수 도입 및 공공어린이재활병원 사태 해결 촉구, 2026 장애인권 정책요구안 관철 투쟁선포식'을 열고 6개 분야 33개 조항의 정책요구안을 발표했다.이들은 매년 4월 20일 장애인의 날을 '장애차별철폐의 날'로 규정하고, 정부와 대전시에 요구하는 정책요구안을 발표하고 투쟁을 이어오고 있다. 특히 올해는 공공어린이재활병원에서 발생한 치료 방기 및 아동 방치 의혹과 특별교통수단 도입 지연 문제를 핵심 쟁점으로 제기했다.이들은 "대전시는 특별교통수단 법정대수 도입과 관련해 이미 수차례 약속을 했음에도 불구하고 이를 이행하지 않고 있다"며 "전국 특·광역시가 이미 법정대수를 충족하거나 초과한 상황에서 대전만이 뒤처져 있다"고 지적했다.또한 "공공어린이재활병원에서는 언어치료 과정에서 아동 방치 정황이 드러났음에도 병원 측이 이를 묵살했다"며 "치료를 맡긴 부모들은 깊은 절망과 죄책감에 빠져 있다"고 강조했다.이들은 이날 발표한 결의문을 통해 대전시의 정책 이행 지연을 강하게 비판했다. 이들은 "민선8기 출범 이후 특별교통수단 법정대수 도입과 운전원 확충을 지속적으로 요구해 왔지만, 오히려 예산이 축소되고 국비까지 반납되는 상황이 발생했다"며 "뒤늦게 약속한 도입 계획마저 지방선거를 이유로 추경 편성을 거부하고 있다"고 비판했다.이어 "특별교통수단은 장애인의 이동권 보장을 위한 최소한의 장치로 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며 "대전시는 즉각 약속을 이행하고 구체적인 실행 계획을 제시해야 한다"고 촉구했다.이와 함께 ▲ 중증장애인 권리중심 일자리 도입 ▲ 장애인 평생교육 확대 ▲ 탈시설 및 주거 지원 ▲ 발달장애인 지원체계 구축 등 6개 분야 33개 항으로 구성된 '2026년 장애인권 정책요구안'에 대한 성실한 답변을 요구했다.이들은 최근 불거진 공공어린이재활병원 언어치료사 아동방치사태에 대해서도 강도 높게 문제를 제기했다.이들은 "언어치료 과정에서 아동이 방치되는 등 심각한 문제가 발생했음에도 병원은 폐쇄적인 구조 속에서 이를 은폐해 왔다"라며 "이는 단순한 개인 문제가 아닌 구조적 실패"라고 규정했다.또 "피해 가족들은 가해자 처벌을 넘어 책임자들의 직무유기에 대한 엄중한 책임과 치료 과정의 투명한 공개를 요구하고 있다"며 "재발 방지를 위한 시스템 구축이 시급하다"고 강조했다.이날 여는 발언에 나선 박진식 대전장애인차별철폐연대 공동대표는 "대전에서는 여전히 중증장애인이 시민으로 살아가기 어려운 현실이다. 이동권과 노동권, 교육권 모두 제대로 보장되지 않고 있다"고 지적하면서 "장애인도 유권자인데 선거를 이유로 정책을 미루는 것은 명백한 차별"이라고 비판했다.신윤실 대전민중의힘 집행위원장은 "특별교통수단 법정대수조차 지키지 않는 대전시의 무능과 무책임을 규탄한다"며 "약속을 반복적으로 미루는 행정은 시민에 대한 기만"이라고 주장했다.문성호 대전시민사회단체연대회의 상임대표는 "장애인의 이동·노동·교육·주거권은 헌법이 보장한 권리"라며 "국가와 지방정부가 이를 외면한다면 존재 이유를 묻지 않을 수 없다. 차별과 배제가 지속되는 한 진정한 민주사회라 할 수 없다"고 강조했다.공공어린이재활병원 피해 아동의 부모라고 밝힌 한 시민은 "재활치료는 아이의 삶을 건 절박한 과정인데, 병원은 이를 방치했다"며 "치료 과정이 투명하게 공개되고 책임자들이 반드시 책임을 져야 한다"고 호소했다. 아울러 그는 "다시는 같은 피해가 반복되지 않도록 제도적 장치를 마련해야 한다"고 말했다.끝으로 이들은 "특별교통수단 도입과 장애인권 정책요구안은 더 이상 미룰 수 없는 생존의 문제"라고 강조하면서 "대전시가 책임 있는 답변을 내놓지 않을 경우 투쟁을 계속 이어가겠다"고 밝혔다.