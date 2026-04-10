울산 중구, '기초단체장 공약이행·정보공개 평가' 3연속 최우수

큰사진보기 ▲울산 중구가 한국매니페스토실천본부에서 실시한 '2026년 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 3년 연속 최고 등급인 '최우수(SA)' 등급을 받았다.사진은 울산 중구청사 모습. ⓒ 울산 중구 사진자료 관련사진보기

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울산 중구가 한국매니페스토실천본부에서 실시한 '2026년 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 3년 연속 최고 등급인 '최우수(SA)' 등급을 받았다.한국매니페스토실천본부는 전국 기초단체장 공약을 대상으로 2025년 12월 말 기준 ▲공약 이행 완료 ▲2025년 목표달성 ▲주민소통 ▲웹소통 ▲공약 일치도 등 5개 항목을 종합적으로 평가해 SA(최우수)부터 F(불통)까지 6개 등급을 부여했다.이에 울산 중구는 5대 분야 66개 공약사업 가운데 55개를 완료해 공약 이행률(전체 공약 중 완료 또는 완료 후 계속 추진 중인 공약과 현재 추진 중인 공약을 합친 비율) 91.6%를 달성하며 전국 평균치(70.42%)를 크게 웃돌았다.울산 중구 관계자는 9일 "중구는 주민들이 매년 공약 추진상황을 쉽게 확인할 수 있도록 구청 누리집을 통해 추진 상황과 예산 집행 내역, 공약이행평가단 회의결과를 정기적으로 공개하는 등 공약 이행 투명성을 높이기 위해 노력했다"고 밝혔다.또한 "매년 전 직원 대상 매니페스토 특강을 개최하고 공약 추진상황 보고회를 통해 이행 상황을 점검하는 등 실질적인 이행력 제고를 위한 노력을 꾸준히 이어오고 있다"고 덧붙였다.