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26.04.10 16:20최종 업데이트 26.04.10 16:20

울산 중구, '기초단체장 공약이행·정보공개 평가' 3연속 최우수

매니페스토 발표 공약 이행률 91.6%로 전국 평균 70.42% 웃돌아..."누리집에 공약 추진 상황 공개해 투명성 높여'

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울산 중구가 한국매니페스토실천본부에서 실시한 '2026년 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 3년 연속 최고 등급인 '최우수(SA)' 등급을 받았다.사진은 울산 중구청사 모습.
울산 중구가 한국매니페스토실천본부에서 실시한 '2026년 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 3년 연속 최고 등급인 '최우수(SA)' 등급을 받았다.사진은 울산 중구청사 모습. ⓒ 울산 중구 사진자료

울산 중구가 한국매니페스토실천본부에서 실시한 '2026년 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 3년 연속 최고 등급인 '최우수(SA)' 등급을 받았다.

한국매니페스토실천본부는 전국 기초단체장 공약을 대상으로 2025년 12월 말 기준 ▲공약 이행 완료 ▲2025년 목표달성 ▲주민소통 ▲웹소통 ▲공약 일치도 등 5개 항목을 종합적으로 평가해 SA(최우수)부터 F(불통)까지 6개 등급을 부여했다.

이에 울산 중구는 5대 분야 66개 공약사업 가운데 55개를 완료해 공약 이행률(전체 공약 중 완료 또는 완료 후 계속 추진 중인 공약과 현재 추진 중인 공약을 합친 비율) 91.6%를 달성하며 전국 평균치(70.42%)를 크게 웃돌았다.

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울산 중구 관계자는 9일 "중구는 주민들이 매년 공약 추진상황을 쉽게 확인할 수 있도록 구청 누리집을 통해 추진 상황과 예산 집행 내역, 공약이행평가단 회의결과를 정기적으로 공개하는 등 공약 이행 투명성을 높이기 위해 노력했다"고 밝혔다.

또한 "매년 전 직원 대상 매니페스토 특강을 개최하고 공약 추진상황 보고회를 통해 이행 상황을 점검하는 등 실질적인 이행력 제고를 위한 노력을 꾸준히 이어오고 있다"고 덧붙였다.

#중구#공약이행#최우수

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박석철 (sisa) 내방

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

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