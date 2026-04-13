은퇴 후 찾아온 공백... 당황하지 말고 숫자를 셉시다

반평생 라디오 방송에서 음악을 들려주며 살아왔습니다. 재즈 용어를 키워드로, 중년의 일상을 연결해 '나이듦'의 즐거움을 이야기하려 합니다.

큰사진보기 ▲인생 2막, 재즈처럼 ⓒ kkalerry on Unsplash 관련사진보기

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'원, 투, 원 투 쓰리 포.'

큰사진보기 ▲봄의 한복판에서 새로운 시작을 꿈꾸는 당신에게 ⓒ pierrejarry on Unsplash 관련사진보기

[추천곡]

- 아티스트 : 클리포드 브라운 앤 맥스 로치 퀸텟 (Clifford Brown and Max Roach Quintet)

- 앨범 : 'Clifford Brown & Max Roach' (EmArcy MG 36036)

- 곡명 : 'Joy Spring'

- 라인업 : 클리포드 브라운(트럼펫), 해롤드 랜드(테너 색소폰), 리치 파월(피아노), 조지 모로우(베이스), 맥스 로치(드럼)

- 녹음일 : 1954년 8월 6일, 캘리포니아 헐리우드 캐피탈 스튜디오

[재즈 사전]

왜 대부분의 아재들은 트로트를 좋아할까? 평생을 방송에서 음악을 들려주며 살아온 나도 잘 모르겠다. 음악은 취향이고 우열이 없다. 하지만 남들이 우르르 한쪽으로 갈 때 혼자 다른 쪽으로 가보면 어떨까. 은근히 개성도 있어 뵈고, 뭔가 다른 결을 가진 아재처럼 포장할 수도 있다. 그러니 알든 모르든 시도라도 해보자. 손해볼 거 있겠나.그래서, 좀 어려운데? 하는 재즈를 들고 왔다. 쉬운 걸 하면 있어 보일 수 없다. 그러니 특별한 취미도 없고, 뭔가 내세울 것도 없고, 그래도 색다른 걸 즐겨보고 싶다면 재즈의 세계로 슬쩍 발을 들여보자. 그러다 보면 재즈라는 게 어쩜 이렇게도 인생과 닮았나! 무릎을 치게 되는 순간이 있을 것이다. 그것으로 충분하다. 그 다음은 재즈가 로렐라이처럼 당신을 유혹해 그만 풍덩 빠지게 할 것이다.야구도 규칙을 알아야 재미있듯, 재즈도 용어를 알면 더 재미있다. 그리고 이 글은 그 용어를 나같은 아재의 하루에 빗대어 푼 '썰'이니 읽다 보면 내 얘기도 같기도 하고, 어려운 줄 알았던 재즈도 별거 아니게 될 것이라 확신한다.자, 시작합니다.당신은 오늘 은퇴했다. 수십 년간 당신의 아침을 깨우던 휴대폰의 요란한 알람 소리는 이제 들리지 않는다. 전투복처럼 챙겨 입던 빳빳한 와이셔츠와 넥타이는 장롱 깊숙한 곳으로 물러났다. 현관문을 나서면 늘 마주치던 이웃 사람의 가벼운 눈 인사도, 지하철 개찰구를 통과할 때의 "띡" 소리도, 이제 당신의 일과에서 지워졌다. 오전의 회의를 압박하던 숫자들과 오후의 나른함을 쫓아내던 사무실의 소음은 이제 다른 이들의 몫이다.해방감 뒤에 찾아오는 이 낯선 고요는 생각보다 무겁다. 거실 소파에 앉아 창밖을 내다보고 있으면, 세상은 여전히 바쁘게 돌아가는데 나만 멈춰버린 것 같다. 얼마 전까지만 해도 당신은 조직의 핵심이었고, 결정을 기다리는 이들의 이정표였다. 하지만 오늘 아침, 당신의 손에 쥔 것은 결재 파일이 아니라 미지근하게 식은 찻잔 뿐이다. 이 평화로운 풍경이 왜 이토록 낯설고 불편한 것일까. 창밖에는 어느새 봄꽃이 흐드러졌다 시드는데, 당신의 마음은 아직 갈 곳을 정하지 못한 채 겨울 끝자락에 머물러 있는지도 모른다.이 아득한 공백 앞에서 퇴직한 아재들은 당황한다. 무엇이라도 당장 시작해야 할 것 같은 조급함에 쫓긴다. 집 근처 도서관의 인문학 강좌 리스트를 뒤적이고, 갑자기 고가의 등산 장비를 갖춰 산으로 향하거나, 한 번도 관심을 두지 않았던 자격증 시험 공부를 시작한다. 그것은 마치 악보도 받지 못한 연주자가 무대 위에 올라가 아무 건반이나 두드리는 것과 같다.남들이 정해준 박자에 허겁지겁 내 리듬을 맞추려는 시도는 오히려 인생의 후반전을 더 피로하게 만든다. 우리는 평생 타인이 정해준 템포에 맞춰 살아왔다는 사실을 안다. 회사의 분기별 목표, 자녀의 입시 스케줄, 사회가 요구하는 성공의 기준에 맞춰 숨 가쁘게 악보를 따라가느라 정작 나만의 속도를 챙길 틈은 없었다.재즈 연주자는 무대에 오르자마자 악기를 연주하지 않는다. 먼저 의자의 높이를 조절하고, 색소폰의 리드에 침을 바르고, 건반의 감촉을 확인한다. 주변의 소음을 잠재우고 멤버들과 눈빛을 교환하며, 오늘 연주할 곡의 정서가 자신의 리듬과 만나는 지점을 찾는다. 이윽고 무대의 조명이 밝아지고 관객의 웅성거림이 잦아들면, 리더는 나직하게 숫자를 센다.이 짧은 신호를 '카운트 인'이라고 부른다. 관객에게는 이제 곧 음악이 시작된다는 예고지만, 연주자들에게는 함께 달릴 속도와 보폭을 맞추자는 약속이다. 이 숫자를 너무 빨리 세면 곡은 급해지고 연주자들은 숨이 가빠진다. 반대로 너무 느리면 곡은 긴장감을 잃고 늘어진다.결국 곡 전체의 성격과 생명력은 첫 음이 터지기 전, 그 짧은 침묵과 숫자의 간격에서 이미 결정된다. 재즈 거장들은 결코 서둘러 첫 음을 내지 않는다. 그들은 안다. 이 카운트 인이 흔들리면 아무리 뛰어난 기교를 부려도 연주 내내 불안함을 떨칠 수 없다는 것을.은퇴 후 내가 맞이한 시간은 바로 이 '카운트 인'의 순간이다. 아무것도 하지 않는 것처럼 보이는 이 정적의 시간이 사실은 가장 치열하게 나만의 박자를 가늠하는 과정이다. 이제 그 두꺼운 사회적 악보를 덮고 나만의 무대에 섰을 때, 가장 먼저 해야 할 일은 '제대로 멈추는 것'이다. 남들이 무엇을 하는지 곁눈질할 필요가 없다.내가 진정으로 걷고 싶은 속도, 내가 가장 편안하게 숨 쉬고 싶은 간격을 먼저 정해야 한다. 이 준비가 생략된 새로운 시작은 금세 지치게 하거나 남의 옷을 빌려 입은 것처럼 어색하게 만든다. 인생의 전반전이 '경쟁의 템포'였다면, 후반전은 '발견의 템포'여야 하는 이유다.생각해보자. 나는 지금까지 단 한 번이라도 나의 심장 박동에 맞춰 걷는 속도를 조절해본 적이 있나. 늘 지하철 환승 시간을 계산하고, 회의 시작 5분 전의 압박에 시달리며, 마감 기한이라는 보이지 않는 채찍에 쫓기며 살아오지는 않았나. 멋진 재즈 무대는 연주자가 자신의 호흡을 완벽하게 장악했을 때 나온다. 삶도 다르지 않다. 은퇴는 나에게 '강제적인 멈춤'을 준 것이 아니라, 비로소 '나만의 템포를 결정할 권리'를 돌려준 것이다.이 침묵의 시간을 두려워하지 말자. '원, 투'를 세는 동안 당신은 지난 30년의 타성적인 속도를 잊고, 앞으로 살아갈 30년의 새로운 템포를 몸에 익히는 중이다. 이 시간은 버려지는 시간이 아니라, 다음에 이어질 당신의 솔로 연주를 더 당당하게 만들어줄 밑거름이다. 재즈의 '카운트 인'은 단순한 숫자 세기가 아니라 연주자들 사이의 깊은 신뢰이며, 이 곡을 어떻게 완성하겠노라 하는 마음가짐이다.먼저 멋진 재즈를 한 곡 골라 나만의 카운트를 시작해 보자. 나의 인생이라는 곡이 어떤 빠르기로 흘러가야 가장 아름다울지, 그 결정권은 오직 나에게 있다. 서두르지 말자. '카운트 인'이 정확하고 단단할수록 다음에 이어질 나의 연주는 훨씬 더 깊은 여운을 남길 것이다. 내 인생 2막은 이제 막 카운트 인을 마쳤을 뿐인데 서두를 이유가 어디 있을까. 첫 음이 시작되기 전의 이 팽팽한 설렘을 충분히 즐기자. 서두름은 늘 늦음만 못하다.봄의 한복판에서 새로운 시작을 꿈꾸는 당신에게 이보다 더 완벽한 곡은 없을 것이다. 'Joy Spring'은 천재 트럼펫터 클리포드 브라운이 자신의 아내를 위해 쓴 곡으로, 재즈 역사상 가장 낙천적이고 활기찬 에너지를 담고 있다. 1954년 녹음된 이 연주는 비밥(Bebop)의 치열함을 넘어 하드밥(Hard Bop)의 정교한 질서와 따뜻한 선율을 동시에 보여주는 걸작이다.당시 20대의 젊은 거장이었던 클리포드 브라운은 술과 담배를 멀리하며 오로지 연습과 음악적 완성도에만 매달렸던 인물이다. 그가 만든 이 곡의 제목처럼, 은퇴 후 맞이하는 당신의 일상에도 '봄의 기쁨'이 샘솟기를 바라는 마음으로 이 곡을 골랐다.곡이 시작되자마자 들려오는 드럼의 맥스 로치와 피아노의 리치 파월이 만들어내는 리듬은 주 시작 전 약속한 템포를 단 0.1초도 어기지 않고 밀고 나간다. 도입부의 짧은 전주 후에 터져 나오는 클리포드 브라운의 트럼펫은 선명하고 단단하다.이것은 카운트 인 과정에서 연주자들끼리 얼마나 완벽하게 속도와 정서를 공유했는지 보여준다. 만약 리듬 세션이 조금이라도 머뭇거렸거나 카운트 인이 부정확했다면, 이토록 상쾌하고 당당한 트럼펫의 첫 음은 불가능했을 것이다.눈을 감고 곡 전체를 지탱하는 맥스 로치의 드럼 비트에 집중해 보자. 그는 매우 빠른 템포 속에서도 서두르는 기색 없이 모든 음을 정교하게 배치한다. 클리포드 브라운의 트럼펫 솔로는 마치 봄바람을 타고 달리는 스포츠카처럼 거침없다. 이 연주는 시작이 단단하면, 그 뒤의 여정은 충분히 여유롭다는 걸 보여준다.그러니 당신의 은퇴는 끝이 아니라, 이 곡처럼 화려하고 생동감 넘치는 '조이 스프링'같은 시작이어야 한다. 1954년의 그들이 스튜디오에서 나직하게 숫자를 세며 맞췄던 그 완벽한 호흡이 당신의 오늘에도 깃들기를 기대한다.- 카운트 인(Count-in) : 리더가 연주 시작 전 숫자를 세어 템포를 알려주는 것. 재즈에서는 리듬의 일치가 곧 생명이기에 가장 중요한 의식이다.- 하드밥(Hard Bop) : 1950년대 중반 유행한 재즈 스타일. 비밥의 복잡한 기교에 블루스와 가스펠의 대중적인 리듬감을 더했다. 'Joy Spring'은 하드밥의 정수를 보여주는 곡이다.- 퀸텟(Quintet) : 5인조 연주 그룹. 이 곡에서는 트럼펫, 색소폰, 피아노, 베이스, 드럼이 모여 완벽한 합을 보여준다. 은퇴 후 당신이 맺을 새로운 관계들도 이 퀸텟처럼 조화롭기를.