'용인 고림 동문 디 이스트', 10일 견본주택 오픈

큰사진보기 ▲동문건설은 경기도 용인시 처인구 고림동 620번지 일원에 짓는 ‘용인 고림 동문 디 이스트’의 견본주택을 열고 본격적인 분양에 들어간다고 10일 밝혔다. ⓒ 동문건설 관련사진보기

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동문건설이 경기도 용인시 처인구 고림동 620번지 일원에 짓는 '용인 고림 동문 디 이스트'의 견본주택을 열고 본격적인 분양에 들어간다고 10일 밝혔다.단지는 지하 2층~지상 23층, 6개 동, 전용면적 59㎡, 75㎡, 84㎡ 총 350가구 규모다. 전용면적별 가구수는 ▲59㎡ 74가구 ▲75㎡ 170가구 ▲84㎡ 106가구로 구성됐다.분양 일정은 오는 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위 청약, 22일 2순위 청약접수를 진행한다. 당첨자 발표는 29일이며, 정당계약은 5월 11일부터 13일까지 3일간 실시한다.'용인 고림 동문 디 이스트'는 단지 반경 500m 이내에 유치원(신설 예정)을 비롯해 고진초, 고진중, 고림고가 위치해 있다. 단지 바로 앞에 고림2지구 문화공원이 조성될 예정이며, 경안천 수변공원과 석성산 등 녹지 공간도 근거리에 위치해있다.하나로마트, CGV, 이마트, 용인중앙시장, 처인구청 등 생활 편의시설이 인접해있고 고림지구 개발 진행에 따른 상권 확충도 예정돼 있다.에버라인 고진역을 이용해 용인 시내 이동이 편리하며, 기흥역에서 분당선 환승으로 판교 및 강남 등 주요 업무지구로 이동할 수 있다. 또한 GTX-A 구성역을 통한 강남권 접근이 가능하고, 경강선 연장(예정) 등 광역 철도망 확충 사업도 추진되고 있어 교통 여건 개선 기대감이 높다. 단지 인근 용인IC를 통해 영동고속도로와 수도권 제2순환고속도로 진입이 수월하며, 세종포천고속도로 동용인IC 개통이 예정돼 서울 접근성도 한층 강화될 것으로 전망된다.용인 대규모 반도체 산업벨트 조성에 따라 만들어질 삼성전자의 '용인 첨단시스템 반도체 국가산업단지'와 SK하이닉스의 '용인 반도체 클러스터 일반산업단지'가 차량으로 30분 거리에 있다.'용인 고림 동문 디 이스트'는 남향 위주의 단지 배치와 4bay 맞통풍 설계를 적용해 채광과 통풍 효율을 높였다. 지상에 차량이 없는 공원형 단지로 조성되며, 녹지 공간과 테마 조경 공간을 포함한다. 골프연습장, 피트니스센터, 키즈카페, 카페테리아 등 커뮤니티 시설이 마련된다. 세대 내부는 동선을 고려한 주방가구 배치와 팬트리, 드레스룸 등 수납공간을 제공한다.아울러 단지에는 All-In-One 주거 통합 서비스가 4년간 무상 지원된다. 전용 애플리케이션을 통해 스마트홈 기기 제어, 공동현관 자동 출입, 방문차량 등록 시스템을 이용할 수 있다. 거실 월패드로 환기·조명·난방 제어 및 원격검침이 가능하며, 스마트폰 기반 공동현관 자동 열림과 엘리베이터 호출 기능도 제공된다. 차량 위치 인식 시스템도 적용된다.미세먼지 저감 설비로 동문 에어플러스 시스템(유상옵션), 기계환기 시스템, 미스트 분사기, 미세먼지 알람, 지하주차장 클린에어 시스템 등이 도입된다. 보안 및 편의 강화를 위해 지하주차장 비상벨, 스마트 도어 카메라, 무인택배 시스템, 지문인식형 도어록이 설치된다.분양 관계자는 "교육, 교통, 생활 인프라를 고루 갖춘 입지에 들어서는 데다, 반도체 산업벨트 배후 주거지로서의 미래 가치까지 갖춘 단지"라며 "실수요자 선호도가 높은 중소형 위주의 구성과 차별화된 설계를 적용한 만큼, 살기 좋은 주거공간을 원하는 수요자들의 높은 관심이 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.한편 '용인 고림 동문 디 이스트'는 견본주택 방문객을 대상으로 한 현장 이벤트도 진행한다. 11일과 12일, 18일과 19일 주말에는 견본주택 방문 고객을 위한 타로 운세 이벤트가 마련되며, 자녀를 동반한 방문객을 위한 '요술종이 슈링클스 키링 만들기' 체험 프로그램도 함께 운영한다. 견본주택은 경기도 용인시 수지구 동천동 898 일원에 마련돼 있다.