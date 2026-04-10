정원오 서울시장 후보 "당원과 시민들, 진심 알아줘 기뻤다"

큰사진보기 ▲선거 캠프 관계자들과 인사정원오 민주당 서울시장 후보가 9일 오후 경선발표 직후, 선거캠프 사무실에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 9일 오후 선거캠프 관계자들을 만나 "경선과정에서 있었던 일들을 보완할 것들을 보완해 당원들에게 누가 되지 않게 하겠다"고 강조했다.정원오 민주당 서울시장 후보는 경선 발표 직후인 9일 오후 7시경 서울 동대문구 선거 캠프 사무실에서 실무자 및 관계자들을 만나 "고맙다"는 감사 인사를 전했다.먼저 정 후보는 "당원과 시민들께서 진심을 알아 주셨다는 점에 대해 굉장히 기쁘게 생각한다. 이제는 당과 함께 선거를 치러야 하기 때문에 좀 달라진 모드가 필요할 것"이리며 "그걸 함께 연구해 보도록 하겠다"고 말했다이어 "지난 선거 과정에서 있었던 몇 가지 반성해야 할 것은 반성하고, 전환해야 할 것들을 잘 챙기겠다"며 "보완할 것은 잘 보완해 당원들에게 누가 되지 않게 하겠다"라고 밝힌 후 "고맙다"는 감사의 인사를 전했다.이날 정원오 후보는 예비후보 경선 발표에서 과반수를 획득해 더불어민주당 서울시장 후보로 결정되자, 서울시민과 당원들에게 드리는 메시지를 발표했다.이를 통해 "이번 경선 과정에서 멋진 경쟁을 함께 해주신 박주민 후보님, 전현희 후보님 그리고 예비 경선을 함께 치렀던 김영배 후보님, 김형남 후보님께도 진심으로 감사드린다"며 "이제 우리는 하나"라고 강조했다이어 "시민이 주인이고, 세금이 아깝지 않은 서울, 삶의 기본이 바로 서고, 기회가 넓어지는 서울, 밀려날 걱정 없이, 누구나 시간을 평등하게 누리는 서울, 그 위에 경쟁력과 미래 비전이 살아나는 서울, 시민을 지치게 하는 도시가 아니라 시민이 다시 살 맛 나는 도시를 만들겠다"며 "이재명 정부의 서울시장 후보 답게 끝까지 당당하게, 시민의 삶을 바꾸는 서울시장 후보 답게 끝까지 낮은 자세로 임하겠다. 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다.