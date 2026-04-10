고 김창민 감독 가해자 사실상 특정한 JTBC... 후폭풍 컸다

<오마이뉴스>에서 16년째 영화와 대중문화를 취재하고 있습니다. 엔터계 주요 소식을 매주 전합니다.

큰사진보기 ▲촬영 현장에서의 고 김창민 감독. ⓒ 유가족 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲9일 오전 11시 서울 참여연대 느티나무홀에서 열린 '2026 한국 영화 산업의 위기와 대책' 기자회견 현장. ⓒ 영화단체연대회의 관련사진보기

큰사진보기 ▲가수 이승기. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲그룹 알파드라이브. ⓒ 웨이크원 관련사진보기