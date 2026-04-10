'오세훈 3무'부터 외친 정원오... 첫 일정 '노인회' 잡은 이유

▲더불어민주당 서울시장 후보로 선출된 정원오 전 서울 성동구청장이 10일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 진영과 이념을 넘어 실력과 경험을 갖춘 분들과 함께 서울의 미래를 준비하겠다. 현장 목소리와 다양한 전문성을 함께 담아낼 '용광로' 선거대책위를 구성하겠다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기