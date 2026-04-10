[주장] 농협중앙회장 조합원 직선제, 리스크가 아닌 농민조합원 주권의 완성이다

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중앙회장 조합원 직선제는 아래 위가 전도되는 혁명이며 농민들의 수많은 억압된 목소리들이 해방되는 첫걸음이다. 대한민국의 권력은 국민으로부터 나오고(국민주권), 농협의 권력은 농민조합원으로부터 나온다(농민주권).그런데 최근 중앙회장 조합원 직선제를 두고 기대보다 큰 리스크를 우려하는 목소리가 나오고 있다. 협동조합의 정체성 위배, 정치화 우려, 선거 비용 문제 등이 그 근거다. 그러나 이는 현행 조합장직선제가 가진 문제와 병폐를 간과하고 이를 온전히 유지하려는 기득권세력의 권위주의적이고 반시대적 행태를 옹호하는 것이며, 위기에 처한 농민·농업 현장의 목소리를 외면한 주장이다.첫째, 직선제는 협동조합의 정체성을 부정하는 것이 아니라 오히려 완성하는 길이다. 조합원 직선제를 반대하는 논리로 협동조합을 단순한 사업체·경영체로 규정하며 정치화를 경계했다. 하지만 국제협동조합연맹(ICA)이 강조하는 제2원칙은 조합원에 의한 민주적 관리다. 현재의 조합장 직선제는 200만 농민조합원의 의사가 중앙회장 선출 과정에 실질적으로 반영되지 못하는 구조적 모순을 안고 있다. 농협중앙회가 거대 기업화되면서 현장 농민의 목소리보다 중앙과 특정 기득권세력의 이익을 앞세우는 논리가 우선시되는 현실을 바로잡기 위해서는, 주인인 조합원이 직접 경영진을 감시하고 선택할 수 있는 주권, 즉 조합원 직선제 확립이 필수적이다.둘째, 연합회적 성격이 직선제를 가로막는 이유가 될 수 없다. 농협중앙회가 단위조합의 연합체인 것은 사실이나, 중앙회장의 권한은 개별 조합원들의 삶에 막대한 영향을 미친다. 중앙회의 사업 방향과 예산·자원배분이 농민의 소득 및 복지와 직결되는 상황에서, '대표의 대표'만 선거권을 갖는 것은 민주적 정당성을 취약하게 만든다. 오히려 직선제를 통해 선출된 회장은 200만 농민의 강력한 지지를 바탕으로 정부·국회와의 협상력이나 정책 추진력을 높여 농민의 권익을 대변하는 진정한 회장으로서의 역할을 수행할 수 있다.셋째, 정치화와 비용 문제는 제도 설계의 영역이지 조합원 직선제 자체의 결함이 아니다. 선거 비용 상승이나 불법 선거 우려는 공명선거 시스템 도입과 선거운동 방식의 현대화(온라인 투표, 모바일 선거공보 등)로 충분히 해결 가능하다. 과거의 구태의연한 선거 방식을 전제로 비용을 걱정하는 것은 기우에 가깝다. 또한 정치권의 개입 우려 역시 오히려 현장의 깨어있는 조합원들이 직접 투표권을 행사할 때 특정 세력의 줄 세우기가 불가능해지는 정화 작용이 일어날 것이다.넷째, 다른 협동조합으로의 확산은 리스크가 아닌 민주주의의 확장이다. 수협, 산림조합 등 타 협동조합에서 직선제 요구가 나오는 것을 부정적으로만 볼 필요가 없다. 이는 시대적 흐름이며, 협동조합이 관료화된 조직에서 벗어나 현장 중심으로 돌아가려는 건강한 신호다.농협은 농민을 위해 존재한다. 농협중앙회장 조합원 직선제는 농협이 누구를 위해 일해야 하는지를 다시금 확인하는 과정이다. 리스크를 두려워하며 변화를 거부하기보다는, 200만 농민의 뜻이 중앙회 운영에 오롯이 담길 수 있도록 투명하고 공정한 조합원 직선제 안착을 고민해야 할 때다.김용덕, 경제학박사, 전 농협중앙회 상무