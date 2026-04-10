"중동발 소비 위축 막아야"... 울산페이 확대, 월 최대 6만5000원 혜택

큰사진보기 ▲중동 정세 불안으로 인한 유가 상승과 소비심리 위축으로 지역경제 둔화가 우려되자 울산시가 당초 5월 시행 예정이던 하계 소비 진작 대책을 한 달 앞당겨 지역사랑상품권 '울산페이'의 환급(캐시백) 혜택을 대폭 확대한다. 사진은 울산 남구 신정시장 모습 ⓒ 박석철 관련사진보기

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중동 정세 불안으로 인한 유가 상승과 소비심리 위축으로 지역경제 둔화가 우려되자 울산시가 당초 5월 시행 예정이던 하계 소비 진작 대책을 한 달 앞당겨 지역사랑상품권 '울산페이'의 환급(캐시백) 혜택을 대폭 확대한다.울산시는 10일 "오는 4월 13일부터 8월 12일까지 약 4개월간 울산페이 캐시백 지원율을 기존 10%에서 13%로 높이고, 월 이용 한도도 30만 원에서 50만 원으로 늘린다"고 밝혔다.이에 따라 이 기간 동안 울산페이로 월 50만 원까지 결제할 경우 최대 6만 5000원의 환급(캐시백)을 받을 수 있고, 여기에 울산페달(울산지역 공공배달앱)과 울산몰에서 울산페이로 결제하면 연중 운영되는 5% 추가 적립 혜택과 중복 적용이 가능해, 최대 18%까지 혜택을 받을 수 있다.울산시 관계자는 "골목상권 중심 소상공인들의 매출 감소를 막고 지역 내 소비를 적극 끌어올리겠다는 취지"라면서 "울산페이는 지역 내 소비를 유도하고 소상공인을 지원하는 핵심 정책 수단"이라고 밝혔다.이어 "이번 환급 확대가 위축된 소비심리를 회복하고 지역경제에 활력을 불어넣는 계기가 되도록 하겠다"라고 말했다.한편, 울산시가 지난해부터 울산페이 혜택 확대 정책을 지속적으로 추진해 온 결과 사용 규모와 이용 기반이 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타났다.울산시는 이날 발표에서 "올해 3월 말 기준 울산페이 사용액은 전년 동월 대비 약 2배 증가했으며, 이용자 7만 5432명, 가맹점은 1900개소 이상 늘어나는 등 지역 내 소비 활성화 성과가 확인됐다"라며 "울산시는 이러한 정책 효과를 바탕으로 올해도 환급(캐시백) 혜택을 확대 운영해 지역경제 회복세를 더욱 공고히 해 나갈 계획"이라고 밝혔다.