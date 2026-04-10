'이스라엘군 영상' 다시 확인한 이 대통령 "참혹극 되풀이 해선 안 돼"

▲이재명 대통령이 10일 엑스(X·옛 트위터)에 "어떠한 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 하며 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치로 지켜져야 한다"라는 글을 남겼다. 2026.4.10 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기