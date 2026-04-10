세월호참사 12주기 세종시민대회 열린다..."진실과 생명안전을 향한 노란빛 동행 함께 해요"

큰사진보기 ▲4·16세종시민모임 홍보물 ⓒ 4·16세종시민모임 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세월호 참사 12주기를 맞아 세종에서 시민들이 함께 기억하고 추모하는 자리가 마련된다.4·16세종시민모임(대표 추연이, 이하 시민모임)은 오는 4월 16일 오후 6시 30분 박연문화관 지하 2층 누리락 공연장에서 기억·약속 세종시민대회 <진실과 생명안전을 향한 노란빛 동행>을 개최한다고 밝혔다.이번 행사는 세월호 참사의 아픔을 함께 기억하고, 진실 규명과 생명안전 사회로 나아가기 위한 시민 연대를 확산하기 위해 마련됐다.행사를 준비하는 김정래 시민모임 사무국장은 "세월호 참사 이후 12년의 시간이 지났지만 여전히 해결되지 않은 과제가 남아 있다"며 "이번 행사는 참사의 교훈을 되새기고 생명안전이 우선되는 사회로 나아가기 위한 실천의 장이 될 것"이라고 전했다.행사는 사전행사와 본행사로 나뉘어 진행된다. 오후 4시 16분부터 시작되는 사전행사에서는 '그날을 쓰다' 작품 전시와 기억물품 나눔, 시민 참여 부스 등이 운영되며 추모의 의미를 확장한다.이어 오후 6시 30분부터 열리는 시민대회 본행사는 1부 추모·기억식과 2부 기억콘서트로 구성된다. 특히 어린이합창단과 청소년들이 무대에 참여해 기억의 의미를 다음 세대로 잇는 시간을 마련한다.2부 밴드 '프리버드'와 함께하는 기억콘서트에서는 붓글씨 퍼포먼스와 시낭송 등 음악과 예술, 메시지가 어우러진 다채로운 무대가 이어질 예정이다.추연이 시민모임 대표는 "이번 추모행사는 시민 한 사람 한 사람의 참여로 완성되는 자리"라며 "4월 16일, 세종 시민들의 따뜻한 손길과 발걸음이 모여 더 큰 기억과 약속으로 이어질 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.이번 행사는 시민들의 자발적인 후원으로 준비되며, 후원금은 행사 운영 전반에 사용될 예정이다. ✅️후원을 희망하는 시민은 4·16세종시민모임 계좌(농협 351-1312-9391-13, 4·16세종시민모임)를 통해 참여할 수 있다.한편, 이번 행사는 4·16세종시민모임이 주최하고 세종시민사회단체연대회의가 공동 주관하며 지역 시민사회단체들이 함께 참여한다. 참여 단체로는 세종참여자치시민연대, 세종YMCA, (사)세종민주화운동계승사업회, 세종교육희망네트워크, (사)세종여성, 세종통일을만드는사람들, 세종환경운동연합, 장남들보전시민모임, 나다움협동조합, 새로운학교세종네트워크, 해밀초배구부, 전국교직원노동조합 세종지부 등 다양한 단체가 이름을 올렸다.