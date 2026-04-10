청양군, 탁구도 작은 고추가 맵다

큰사진보기 ▲2026 문경시 춘계회장기 실업탁구대회에서 청양군청 탁구팀이 단체 기념촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 최광운 감독, 이정호, 김민호, 김현소, 김요셉 선수, 유창재 코치. ⓒ 청양군 관련사진보기

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청양군이 야심 차게 선보인 '지역 연계형 탁구 육성 모델'이 출범 초기부터 무서운 기세로 성과를 내고 있다.지난 1월 창단한 청양군청 탁구팀은 지난 3일부터 6일간 경북 문경에서 열린 '2026 춘계 회장기 실업탁구대회'에서 단체전과 개인복식에서 각각 동메달을 따냈다. 팀 창단 후 4개월 만에 거둔 결실이다.청양군은 정산초·중·고를 중심으로 청소년 국가대표 8명을 배출하는 등 탁구 명문으로 이름을 날렸다. 하지만 고교 졸업 후 선수들이 진학하거나 취업할 수 있는 지역 내 실업팀이 없어 유망주들이 타지로 유출되는 고질적인 문제를 안고 있었다.군은 이를 타파하기 위해 올해 초 실업팀을 공식 창단, 유소년→청소년→실업팀으로 이어지는 선순환 구조를 완성했다. 현재 실업팀 선수들은 지역 유망주들의 기술 멘토로 활동하며 '형님 리더십'을 발휘, 지역 전체의 경기력을 끌어올리는 시너지 효과를 내고 있다.군은 단순한 팀 운영을 넘어 하드웨어와 소프트웨어도 탄탄하게 구축 중이다.정산면 서정리에 조성 중인 '정산 동화활력타운'은 전문 훈련장과 가족 체류형 주거단지가 결합된 탁구 특화 거점이다. 선수들의 안정적인 정착은 물론, 향후 전지훈련팀 유치를 통한 경제 활성화까지 겨냥한다.또한 군비 지원뿐만 아니라 고향사랑기부제 지정기부인 '정산 탁구부 미래 응원' 프로젝트를 통해 군민들이 직접 선수들을 후원한다. 이는 민·관이 함께 인재를 키우는 독특한 육성 모델로 평가받는다.청양군은 여기서 멈추지 않고 외연 확장에 나선다. 향후 여자 탁구팀 창단 및 남녀 혼성팀 운영을 검토 중이며, WTT 유스 콘텐더 등 국제대회 개최 역량을 확보해 도시 브랜드 가치를 높일 계획이다.김돈곤 군수는 "창단 직후 거둔 이번 성과는 청양군의 체계적인 육성 노력이 틀리지 않았음을 증명한 것"이라며 "다가오는 제107회 전국체육대회 준비는 물론, 선수들이 훈련에만 전념할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.