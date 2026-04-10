에너지 대전환과 햇빛연금 소득마을, 지속 가능한 미래를 위한 상생의 모델

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

중동사태로 인한 에너지 수급 불안정을 해소하고 국제 사회의 '2050 탄소중립' 선언에 발맞추어 에너지 패러다임의 근본적인 변화를 가속화하고 있다. 석탄 화력과 원자력 발전 비중을 점차 줄이고, 신재생에너지로의 체질 개선을 서두르는 중이다. 국가 에너지 자립도를 높이고 RE100 등 변화하는 국제 산업 규제 속에서 미래 경쟁력을 확보하기 위해서는 태양광과 풍력을 중심으로 한 에너지 전환에 더욱 박차를 가해야 한다.정부와 지자체는 대규모 재생에너지 단지 조성, 지능형 전력망(Smart Grid) 구축, 그리고 재생에너지 100% 사용을 목표로 하는 RE100 기업 지원 등을 통해 에너지 구조를 재편하고 있다. 특히 유휴 부지와 영농형 태양광을 활용한 '분산형 전원 공급 체계' 확립은 국토의 효율적 이용과 에너지 효율성 측면에서 핵심적인 과제다.그러나 추진 과정에서 발생하는 '주민 수용성 확보'는 가장 큰 걸림돌이다. 그간의 태양광 발전사업은 외지 자본에 의한 무분별한 개발로 흐르는 경향이 있었다. 이 과정에서 발생하는 경관 훼손과 소음 문제는 고스란히 원주민의 몫이었고, 이는 깊은 갈등의 골을 만들었다. 이를 해결하기 위해서는 과거의 일회성 보상 방식을 탈피하여 주민이 단순한 민원인이 아닌 발전소의 주인(주주)이 되는 인식의 전환을 통해, 주민이 직접 에너지 생산의 주체로 참여하고 그 이익을 투명하게 향유하는 '이익 공유형 모델'로의 패러다임을 바꾸는 것이다.이러한 갈등의 대안이자 지역 소멸 위기를 극복할 신성장 동력으로 등장한 것이 바로 '햇빛연금 소득마을'이다. 이는 마을의 햇빛 자원으로 얻은 수익을 주민들에게 배당금 형태로 지급하는 혁신적인 복지·경제 모델이다.첫째, 인구 소멸의 방파제 역할을 한다. 농어촌의 고령화와 인구 감소 문제를 해결할 수 있는 강력한 경제적 유인책을 제공함으로써 청년층의 유입과 기존 주민의 정착을 돕는다. 둘째, 보편적 기본소득을 통한 복지 실현이다. 농업 외 소득이 부족한 고령층에게 매월 안정적인 '연금'을 제공함으로써 농촌 내 소득 불평등을 해소하고 노후 삶의 질을 높인다. 셋째, 공동체 의식의 회복이다. 마을의 공공 자원을 함께 운영하고 수익을 나누는 과정에서 주민 간 유대감이 강화되어 와해되어 가던 마을 공동체를 되살리는 마중물이 된다.햇빛연금 소득마을은 주민 협동조합 방식이나 지자체가 출자하는 공공 주도형 방식으로 추진된다. 구체적으로는 마을 공유지, 저수지 수면, 축사 지붕, 또는 농사와 발전을 병행하는 영농형 태양광 부지를 확보하는 것에서 시작한다.사업비는 주민 참여 채권이나 공공 펀드, 저금리 정책 융자 등을 활용해 초기 자본 장벽을 낮춘다. 시설 완공 후 전기가 생산되면 전력 판매 수익(SMP)과 신재생에너지 공급인증서(REC) 수익을 합산하고, 여기서 관리 운영비를 제외한 나머지 수익 전액을 주민들에게 정기적으로 배당한다. 이는 자산이 자본을 낳고, 그 자본이 마을의 복지로 순환하는 구조다.정부는 2026년부터 5500억 원의 국비를 투입하며 사업의 물꼬를 텄으며, 전라남도는 이에 호응하여 2030년까지 연평균 100개소, 총 500개소의 에너지 자립 마을 구축을 목표로 추진하고 있다. 특히 단순한 예산 집행을 넘어, 추경 등을 통한 ESS 지원과 계통 우선 접속권 확보는 사업의 실효성을 높이는 핵심 동력이 될 것이다. 전라남도는 이미 150여 마을이 응답하며 전국에서 가장 뜨거운 참여 열기를 보이고 있고, 그중 가장 열기가 높은 해남군은 100개소 조성을 목표로 하고 있다.'햇빛연금'의 선구자인 전남 신안군은 전국 최초로 '신재생에너지 개발이익 공유 조례'를 제정하며 혁신을 이끌었다. 안좌도와 자라도 주민들은 분기별로 지급되는 햇빛연금을 통해 실질적인 소득 증대를 체감하고 있으며, 이는 실제 거주인구 유입으로 인구가 늘어나는 놀라운 성과로 이어졌다. 이른바 '신안 모델'은 자원이 곧 복지가 되는 경로를 증명했다.경기도 여주시 구양리의 사례 역시 시사하는 바가 크다. 주민들이 자발적으로 협동조합을 결성해 마을 유휴지에 태양광 발전소를 건립했다. 이곳의 수익은 개인 배당뿐만 아니라 마을 공동 기금으로 적립되어 복지 사업에 재투자된다. 이는 주민 주도의 에너지 자립이 어떻게 경제적 자립으로 승화될 수 있는지를 보여주는 표본이다.장밋빛 전망 뒤에는 해결해야 할 현실적인 과제도 존재한다. 첫째는 높은 초기 시설 투자비다. 주민 자부담이 클 경우 참여도가 떨어질 수밖에 없다. 둘째는 송전망(계통 접속) 부족 문제다. 전기를 만들어도 보낼 길이 없어 발이 묶이는 사례가 빈번하다. 셋째는 획일적인 이격 거리 규제와 복잡한 인허가 절차다.이를 해결하기 위해 정부는 주민 참여형 사업에 대한 신재생에너지 공급인증서인 REC(Renewable Energy Certificate) 가중치를 대폭 상향해 수익성을 보장해야 한다. 또한 금융 지원을 확대해 주민의 문턱을 낮추고, 지자체는 인허가 원스톱 서비스를 통해 행정적 비용과 시간을 줄여야 한다. 무엇보다 국가 차원의 전력 계통망 확충 투자가 선행되어야 에너지 대전환의 흐름이 막히지 않을 것이다.에너지 대전환은 기술의 진보를 넘어 '사회적 정의'를 실현하는 과정이어야 한다. 거대 자본이 이익을 독점하는 구조를 깨고, 지역의 햇빛과 바람이 그 땅을 지켜온 주민들의 삶을 보듬는 소득으로 돌아가야 한다. 그것이 우리가 함께 그려가야 할 가장 따뜻한 미래의 청사진이다.이승창 자유기고가