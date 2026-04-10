영화 이후에 남은 것

"500년 만에 전 국민이 단종의 장례를 치른 것 같다."

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

그 문장을 읽고 한 편의 영화를 보러 갔다. 애초에 영화관까지 가서 볼 생각은 하지 않았다. 사람들 사이에 끼어 앉아 타인의 소음과 음식 냄새를 견디며 어둠 속에서 감정을 드러내는 일이 나는 늘 어색했다. 감정이 타인의 어깨에 스칠까 봐 혹은 누군가의 팝콘 부서지는 소리에 내 마음이 흐트러질까 봐 나는 뒤늦게 대개 집에서 혼자 보는 쪽을 택해왔다.그런데 그 한 문장이 며칠 동안 갈비뼈 안쪽을 건드리는 것 같았다. 장례라는 말 때문이었을까. 이미 오래전에 끝나야 했을 애도가 너무 늦게 도착한 것 같은 느낌. 누구도 책임지지 않은 슬픔이 시간의 가장자리에 밀려 있다가 어느 날 한꺼번에 돌아오는 것 같은 기분.영화를 보는 동안 여러 번 눈을 감았다. 장면을 피하려는 것이 아니라 어린 왕의 서사를 알고 있어서인지 마지막을 향해 가는 시간을 견디기 위해서였다. 어둠 속에서 눈을 감으면 스크린보다 더 가까운 것이 떠오른다.내가 외면해 온 감정들 혹은 이름 붙이지 못한 채 흘려보낸 장면들. 그중에서도 단종과 엄홍도의 마지막 한 장면에서는 갈비뼈 안쪽 어딘가가 먼저 금이 갔고 참아내려던 감정들이 뒤늦게 풀리듯 한꺼번에 무너져 내렸다. 그 순간 만큼은 아무 소용 없었다. 마치 오래 막혀 있던 수로가 한 번에 터지듯 눈물이 방향도 없이 쏟아졌다.그 눈물은 슬픔 하나로 설명되지 않았다. 한 사람의 생을 몇 줄의 사실로 접어두고 지나왔던 시간이 뒤늦게 펼쳐지며 이름 붙일 수 없는 감정으로 겹쳐 있었다. 누군가의 삶을 너무 늦게 들여다보게 되었을 때 생기는 감정, 이미 돌이킬 수 없는 시간 위에서만 가능한 이해 같은 것. 생각해 보면 우리는 종종 너무 늦게 운다. 울어야 할 때가 아니라 울 수 있을 때 운다. 감정에도 계절이 있어서 어떤 슬픔은 제때 도착하지 못하고 한참을 돌아온다.그래서 영화관에서의 눈물은 스크린 속 이야기를 향한 것이면서도 동시에 나 자신의 지연된 감정에 대한 것이었을 것이다. 어쩌면 그날 단종이 아니라 나 자신을 위해 울고 있었는지도 모른다.'500년 만의 장례'는 단순한 비유가 아니라 어떤 시간의 오류처럼 느껴졌다. 죽음 이후에도 끝나지 못한 감정이 있다는 것. 역사는 사건을 기록하지만 감정은 기록되지 못한 채 떠돈다. 기록되지 않은 감정들은 사라지는 대신 형태를 바꿔 남는다. 이야기로 장면으로 혹은 누군가의 갑작스러운 눈물로.며칠 뒤 융건릉을 찾았다. 나무들은 아직 겨울에 머물러 있었고 가지 끝마다 아주 옅은 봄이 맴돌고 있었다. 흙은 두 계절의 기운을 조금씩 담고 있어서 밟을 때마다 미묘하게 다른 소리를 냈다. 아직 따뜻해지지 않은 땅 위로 어딘가에서 먼저 깨어난 풀잎들이 낮게 숨을 쉬고 있었다.그곳에는 정조와 그의 아버지 장조의 시간이 나란히 놓여 있었다. 그러나 가까이 다가갈수록 그것이 단순히 나란히 놓인 시간만은 아니라는 생각이 들었다. 서로를 향해 있었던 시간은 끝내 같은 순간에 닿지 못한 채 어긋난 방향으로 흘러간 느낌. 한쪽에서는 너무 일찍 닫혀 버렸고 다른 한쪽에서는 그 닫힌 시간을 뒤늦게 열어보려 했던 흔적 같은 것.이해는 늘 살아 있는 쪽에 더 오래 남는다. 그래서 어떤 관계는 함께 있었던 시간보다 그 이후의 시간으로 더 길게 이어지기도 한다. 나는 그사이에 놓인 침묵이 말보다 더 많은 것을 품고 있는 것처럼 느껴졌다.능으로 가는 길은 조용했다. 마른 풀잎이 부서지는 소리만 발밑을 따라왔다. 그 소리는 이상하게도 누군가의 말이 너무 늦게 도착해 형태를 잃어버리는 순간과 닮았었다. 생전에 건네지지 못했던 말들 혹은 건네졌지만 닿지 못했던 말들. 말은 사라지지 않고 시간 속을 오래 맴돌다가 이런 곳에서야 겨우 부서지는 것 같았다.나는 그 앞에 오래 서 있었다. 이미 지나가 버린 관계를 이제야 조금 이해하려는 사람처럼.어떤 삶이든 다 이해할 수는 없겠지만 적어도 이해하려는 마음이 얼마나 늦게 도착할 수 있는지는 알 것 같았다. 그리고 그 늦음이 때로는 장례보다 더 길고 깊은 시간을 만든다는 것도.능에서 멀어지는 동안 나는 몇 번이나 뒤를 돌아보았다. 볼 것이 남아서가 아니라 방금 지나온 시간이 쉽게 닫히지 않아서였다. 어떤 장소는 한 번 지나가는 것으로 끝나지 않는다. 그곳에서 일었던 감정이 뒤늦게 발걸음을 붙잡는다.영화관에서의 눈물과 능 앞에서의 침묵은 어딘가 닮았었다. 둘 다 지금의 시간이 아니라 지나간 시간을 향하고 있었다. 이미 끝난 이야기들 그러나 끝나지 않은 감정들. 우리는 그 사이 어딘가에 서서 때때로 이유 없이 눈물을 흘리고 이유 없이 오래 머문다.우리는 어쩌면 계속해서 뒤늦은 장례를 치르며 살아가는지도 모른다. 한 사람의 삶에 대해 한 시대의 선택에 대해 혹은 나 자신이 미처 알아보지 못했던 어떤 순간에 대해. 이미 지나가 버린 것들을 위해 너무 늦게 도착한 마음으로.그래서 가끔은, 이렇게 늦게라도 울 수 있다는 사실이 다행처럼 느껴진다. 감정이 완전히 사라지지 않았다는 증거이므로. 아직 애도할 수 있는 마음이 남아 있다는 뜻이므로. 그리고 어쩌면, 그 늦은 애도가 우리를 조금 더 오래, 사람으로 남게 하는 방식일지도 모르므로.김지민 수필가/신춘문예 당선자