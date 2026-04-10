탁구공 하나가 세계를 바꿨다... 1971년 '핑퐁외교'의 진실

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1971년 4월 10일, 일단의 미국인들이 베이징 땅을 밟았다. 선수단 15명과 기자 4명. 손에는 탁구 라켓이 들려 있었다. 1949년 중화인민공화국 수립 후 22년 만의 일이었다.6일 전 한 선수의 해프닝에서 이 역사적 장면은 비롯됐다. 4일 일본 나고야 세계탁구선수권대회장. 연습을 마친 미국 선수 글렌 코완이 버스를 놓쳤고, 실수로 중국 선수단 버스에 올라탔다. 차 안은 조용했다. 서로 말을 건네지 않았다.10여 분 뒤 한 사람이 일어섰다. 세계 챔피언 좡쩌둥. 그는 코완에게 다가가 악수를 청하고, 황산 풍경을 수놓은 비단 그림 한 장을 건넸다. 버스에서 내리자 기다리던 기자들의 카메라 플래시가 터졌다. 두 선수의 악수 사진은 이튿날 일본 신문 1면을 장식했다.그러나 이 장면은 단순한 우연이 아니다. 대회 기간 중 미국은 중국 방문 가능성을 조심스럽게 타진하고 있었다. 미국은 베트남전의 출구가 필요했고, 중국은 소련과의 갈등 속에서 고립을 벗어나야 했다. 다만 정식 외교로 나서기에는 부담이 컸다.그러나 중국 외교부는 검토 끝에 "아직 때가 아니다"라고 결론을 냈다. 그런데 판을 바꾼 것은 그날 밤 사건이었다. 폐막을 하루 앞두고 마오쩌둥이 마음을 바꿨다. 버스 사건 사진을 본 직후였다. 이튿날 아침, 중국 대표단 단장이 미국 측에 초청 의사를 전했다.버스 탑승은 실수였다. 그러나 좡쩌둥이 10분을 망설이다 걸어간 것은 한 선수의 결단이었다. 그리고 마오는 그 장면을 외교적 기회로 읽었다. 정식 외교는 체면과 내부의 정치적 부담이 큰 상황에서 탁구공이 그 명분을 만든 것이다.미국 팀이 만리장성을 오르고, 이화원을 걷고, 베이징 실내체육관의 2만 관중 모습이 전 세계 언론을 장식했다. 10일 뒤 미국 팀은 중국 팀을 초청했다. 작은 공이 세계를 흔들고 역사를 바꾼 것이다.그해 7월, 키신저가 극비리에 베이징을 찾았다. 이듬해 2월 낙슨 미국 대통령이 처음으로 중국 땅을 밟으며 죽의 장막이 걷혔다.역사는 치밀한 시나리오만으로 움직이지 않는다. 탁구가 중국의 문을 연 것이 아니다. 이미 열리기 시작한 문을 세계가 보도록 밀어젖힌 것이다. 결국 세계를 바꾸는 것은 사건이 아니라, 그 기회를 포착하는 사람이다.