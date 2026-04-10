마지막 진료... "살 수 있게 해주셔서 감사합니다"

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큰사진보기 ▲암 진단을 받고서 5년... 나는 점차 회복하고 있다 ⓒ 챗GPT 관련사진보기

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다가오는 6월 산정특례 적용(본인일부부담금 산정특례제도) 만료를 앞두고, 마지막 진료를 보러갔다.살 수 있게 만들어주셔서, 그동안 감사했습니다. 교수님께 인사드리고, 조금이라도 이상하면 언제든 오라 당부의 말씀 건네받고 담담하게 진료실을 나왔다. 산정특례 적용기간이 아직 조금 더 남았더라면 병원진료는 당연히 더 다녀보려 했을 것이다. 산정특례 해당 질환 3개중 2개가 올해 각각 만료된다.암 진단을 받고서 어느덧 5년의 시간을 그래도 무탈하게 살아낸 모양이다.5년 전, 암 진단을 받고 도망치듯 진료실을 벗어나려고 할 때 간호사가 나를 불러 세웠었다. 산정특례를 신청하고 가라 일러주었는데 사실 그때 당시에는 처음 듣는 말이 생소하기도 하였고, 어서 빨리 병원을 벗어나고 싶기도 하였기에 산정특례제도의 중요성을 인지하지 못했다.암이나 중증질환을 가진 환자에게 국가가 치료비 5%만 부담하면 치료를 받을 수 있게 해주는, 돈 없는 암 환자에게는 없어서는 안 되는 아주 고마운 제도인데 말이다.그러나 이제 갓 암 환자가 된 이에겐 솔직히 귀담아 들리지 않는다. 산정특례제도가 뭐가 중요하겠는가. 지금의 내가 암에 걸렸다고 하는데... 정신없이 집으로 돌아왔다가, 다시 정신없이 병원으로 달려가 허겁지겁 산정특례 신청을 하고 돌아온 기억이 난다. 그 일이 어느새 5년 전의 일이 되고 말았다.협진에 협진을 거듭하여 부인과 암에서 시작된 나의 암 투병은 재활의학과 진료에서 마감하게 되었다.암 진단을 받고 수술 후 치료를 진행하던 중 부신에서 종양이 발견되었다. 대수롭지 않게 생각했다. 콩팥 위 위치한 아주 작은 장기인 부신은 호르몬을 관장한다고 하는데 종양이 있다고 해봐야 무슨 큰일이 있을까 싶었기도 했다. 암을 앓고 있는데 부신에 종양이 있게 되면 그에 따르는 증상들이 어마하게 큰 고통을 발생시킨다는 것을 정말 알지 못했던 것이다.부신의 종양으로 인해 호르몬이 정상활동을 하지 못하면, 일단 혈압이 오른다. 아무것도 하지 않았는데도 자동으로 고혈압 환자가 된다. 한때는 최고 혈압이 220mmHg로 측정되었을 때도 있었다. 그리고 나 같은 경우에는 체중이 급격하게 증가했다. 물만 마셔도 살이 찐다는 말이 나에게 해당되었다. 암 치료 중인 시기였음에도 체중이 24kg 증가했다. 거의 초등학생 아이 하나가 내 몸 안에 함께 있었던 시기였다. 복부와 가슴 곳곳에 보라색 줄 같은 것이 생겨난다. 혈액종양내과 협진을 받아보자 할 만큼 몸 곳곳에서 자색선조 현상이 나타난다.얼굴은 보름달처럼 둥글게 부풀어 오르고, 양쪽 종아리는 점점 커져 마치 코끼리 다리가 되어가는 것처럼 무겁다. 골밀도는 점차 낮아져 가볍게 넘어지기만 해도 골절이 온다. 병원에서의 최종진단은 쿠싱증후군이었지만, 그 전까지는 암 치료에 의한 합병증, 휴유증이라고만 생각했다.부신 종양으로 인해, 몸속 면역력이 떨어짐과 동시에 몸을 스스로 회복할 수 있는 자생력마저 없어진다는 느낌을 받았다. 또한 암 수술 당시 임파선을 제거하면 림프부종이 생기기가 쉬운데, 몸속 림프액 순환이 원활하지 못하면 피부조직을 뜷고 림프액이 몸 밖으로 흘러 나오기도 한다. 이때 피부조직이 약하면 림프액이 거듭 몸 바깥으로 흘러나오게 되는데 횟수가 잦아지면 피부 괴사가 일어난다. 심할 경우 괴사된 곳을 절단할 수도 있다는 진단을 받게도 된다. 몸 속 어느 장기의 역할이 크다 작다를 말 할 수 없겠지만, 특히나 호르몬을 관장하는 장기의 역할은 아주 매우 중요하다 할 것이다.부신 종양에 대한 체크는 소변검사로 시작해서 소변검사로 끝난다고 해도 과언이 아니다. 하루 24시간 정해진 시간 소변을 체취하고 병원에 제출 평가를 받는다. 그때당시 척추골절로 행동이 불편했던 나는 소변을 모으는 과정이 너무 힘들어 검사를 포기했던 적도 있었다. 그래서 적절한 치료시기를 놓치기도 하였다.처음에는 암 치료 중 발생되는 증상들인 만큼 자칫 암 치료로 인한 부작용이거나 휴유증이라 생각하고 치료시기를 놓치기가 쉬운데 절대 그러면 안된다.지난 5년은 산정특례제도에 의거해 집 한 채 날리지 않고 암 치료 받을 수 있어 감사하다. 암에 걸려서도 집 한 채 해 먹지 않고 치료 받을 수 있어서, 다시 한번 산정특례제도가 있어 다행이었다며 가슴을 쓸어내린다. 암 치료 휴유증이 아닌 부신 종양으로 인해 하마터면 양쪽 다리를 잃을 뻔 했었지만, 점차 회복하여 새롭게 살아갈 5년 후의 삶을 기대하는 중이다.왜 하필 내가 암에 걸렸나 슬픔에만 빠져 있지 말고, 그럼에도 보다 더 슬기롭고, 현명하게, 앞으로 주어진 5년의 시간을 꾸려 가야지.