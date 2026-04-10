"국회 3% 봉쇄조항 위헌이면, 지방의회 5%도 위헌이다"

큰사진보기 ▲<내표 그대로 - 선거제도 전면 개혁연대>가 4월 9일 헌법재판소 앞에서 '지방의회 5% 봉쇄조항' 위헌 결정을 촉구하며 기자회견을 열었다 ⓒ 내표그대로 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 박제민씨는 녹색정치연구소 연구원/공동대표입니다.

6.3 지방선거를 두 달여 앞두고 소수 정당과 시민단체들이 지방의회 진입 장벽인 '5% 봉쇄조항'에 대해 헌법재판소의 신속한 심판을 요구하고 나섰다. 국회의원 선거의 3% 봉쇄조항이 이미 위헌 결정을 받은 상황에서, 그보다 높은 지방선거의 장벽을 방치하는 것은 참정권 침해라는 주장이다.노동당·녹색당·미래당·정의당 등 12개 정당 및 단체로 구성된 '내 표 그대로 – 선거제도 전면 개혁연대(아래 내표그대로)'는 9일 오전 10시, 서울 종로구 헌법재판소 정문 앞에서 기자회견을 열고 "5% 봉쇄조항이라는 반민주적 성벽을 허물고 주권자의 표심을 온전히 의석으로 연결하라"고 촉구했다.이날 발언자들은 지난 1월 29일 헌재가 내린 '국회 3% 봉쇄조항 위헌 결정'을 근거로 사법부의 결단을 압박했다.첫 발언자로 나선 고유미 노동당 공동대표는 "국회 3% 봉쇄조항이 위헌이라면 지방의회 5% 장벽은 더 가혹한 위헌"이라며 "헌재 스스로가 봉쇄조항이 유권자의 표를 사표로 만들고 진정한 의사를 왜곡한다고 밝힌 만큼, 그 논리를 지방의회에도 일관되게 적용해야 한다"라고 강조했다.이어 이상현 녹색당 공동대표는 과거 녹색당이 제주에서 4.87%를 득표하고도 의석을 얻지 못했던 사례를 언급했다. 이 대표는 "소수 정당의 한 석은 기득권 정치의 균열을 내는 시금석"이라며 "거대 양당이 투표도 없이 의석을 독점하는 '무투표 당선'이 12%에 달하는 기형적 구조를 타파하려면 5% 봉쇄조항 폐지가 급선무"라고 지적했다.하루 전 서울시장 출마를 선언한 권영국 정의당 대표는 사법부와 정치권의 침묵을 강하게 비판했다. 권 대표는 "지방선거가 두 달도 남지 않았는데 헌재와 국회는 위헌성이 명백한 조항을 두고 침묵하고 있다"라며 "사법부의 직무 유기가 계속된다면 이번 선거는 민주주의에 대한 정면 도전이 될 것"이라고 경고했다.법리적 검토를 맡은 이수열 변호사는 "지방의회는 본질적으로 다양한 지역 이해관계를 반영해야 하는 곳"이라며 "국회 기준(3%)보다 높은 5% 기준을 유지하는 것은 과잉금지원칙 위반이며 평등선거 원칙을 직접 침해하는 행위"라고 법적 견해를 밝혔다.기자회견을 주도한 '내표그대로' 측은 이번 헌재의 결정이 6.3 지방선거 전인 4월 30일에는 내려져야 한다고 보고 있다. 헌재가 관례로 매달 마지막 목요일에 주요 결정을 내리는 만큼, 이때가 사표 발생을 막을 마지막 마지노선이라는 판단이다.이날 사회를 맡은 김찬휘 녹색당 공동대표는 "과거 국회 봉쇄조항 판결이 6년이나 걸려 소수 정당의 진입을 막았던 전례가 반복되어서는 안 된다"라며 신속한 인용 결정을 재차 촉구했다.'내표그대로'는 이번 기자회견을 시작으로 6.3 지방선거 전까지 헌법재판소뿐 아니라 국회 정치개혁특별위원회(정개특위)를 대상으로 공동 대응에 나설 계획이다. 관계자는 이번 활동이 단순한 법 개정 요구를 넘어, 거대 양당 중심의 선거 구조를 타파하고 주권자의 표심이 온전히 의석에 반영되는 '내표 그대로 정치'를 실현해야 한다고 강조했다.