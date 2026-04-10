김종민 의원 "AI 시대, '솔로프리너'가 새로운 산업 주체"

큰사진보기 ▲김종민 의원은 9일 국회의원회관 제2소회의실에서 ‘제1회 한국솔로프리너포럼’을 개최하고 AI 시대에 부합하는 새로운 창업 국가 비전을 제시했다. ⓒ 김종민의원실 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲제1회 한국솔로프리너포럼’에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 김종민의원실 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

인공지능(AI) 기술의 비약적 발전으로 개인의 업무 역량이 강화되면서, 기존의 조직 중심 경제 구조를 '솔로프리너(Solopreneur)' 기반의 1인 산업 생태계로 재편해야 한다는 목소리가 국회에서 나왔다.김종민 의원(세종시갑, 산자중기위)은 9일 국회의원회관 제2소회의실에서 '제1회 한국솔로프리너포럼'을 개최하고 AI 시대에 부합하는 새로운 창업 국가 비전을 제시했다.이번 포럼은 산자중기위 소속 김성원, 장철민, 박지혜, 정진욱, 허성무 의원 등 여야 의원들이 공동주최로 참여해 정책적 관심을 입증했으며, 한국솔로프리너포럼 회원 등 120여 명이 참석해 1인 기업의 미래를 논의했다.포럼 발제자들은 공통적으로 AI가 과거 대규모 조직만이 수행 가능했던 복잡한 업무를 개인이 감당할 수 있게 만들었다고 진단했다. 특히 초세분화된 시장 환경에서는 규모의 경제보다 민첩한 대응이 중요하며, 이에 따라 역량을 갖춘 1인 기업이 더 강한 경쟁력을 가질 수 있다는 분석이 제기됐다. 참석자들은 1인 기업을 더 이상 '버티는 경제'나 생계형 창업의 관점이 아닌, AI 시대를 이끌 새로운 혁신 성장의 주체로 재평가해야 한다는 데 뜻을 모았다.정책 지원 방향의 대전환이 필요하다는 제안도 쏟아졌다. 기존의 보호 중심 소상공인 정책에서 벗어나, AI 역량 강화와 공공데이터 접근성 확대, 경영 지원 인프라 및 협업 네트워크 구축, 투자 연계 시스템 조성 등 성장과 혁신에 초점을 맞춘 촘촘한 지원 체계가 필요하다는 주장이다.김종민 의원은 "산업혁명 이후 이어져 온 개인 역할 확대의 흐름이 이제 AI를 통해 1인 기업으로 이어지는 것은 사회 진보의 중요한 이정표"라고 평가했다. 이어 "현안 대응과 미래 대응을 동시에 추진해야 하는 지금, 기업 조직 중심의 산업 정책을 넘어 솔로프리너와 1인 산업을 정책의 중심에 둬야 한다"며, 개인의 가능성이 실제로 작동할 수 있는 생태계 인프라를 만드는 일에 국회와 정부가 적극 나서야 한다고 강조했다.이번 토론회는 1인 산업을 국가 경제의 새로운 엔진으로 재평가하는 계기가 되었으며, 이를 통해 향후 관련 법제도 정비와 정책 수립 논의가 본격화될 전망이다.