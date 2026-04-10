'2026 동행서울 누리축제' 성료... '동행' 여의도를 적시다

큰사진보기 ▲2026 동행서울 누리축제 야외무대장애인 예술단과 시민공연팀이 함께 꾸민, 문화공연이 열리고 있는 야외무대. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲전동스쿠터 안전운행 체험장지체장애인들의 필수 운송수단인 전동스쿠터 안전운행 체험장. ⓒ 이상돈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장애인 제작 수공예 부스.장애인들이 한 땀 한 땀 정성을 다해 제작한, 수공에를 전시하는 부스. ⓒ 이상돈 관련사진보기

"혼자 가면 빨리 가지만, 함께 가면 멀리 간다."

봄비가 내리는 4월 9일. 여의도공원 문화의 마당은 하루 종일 촉촉하게 젖어 있었다. 그러나 우산을 쓴 시민들의 발걸음은 끊이지 않았다. 장애인과 비장애인이 함께한 '2026 동행서울 누리축제'는 궂은 날씨 속에서 오히려 더 단단한 연대의 풍경을 만들어냈다.행사장은 오전부터 다양한 프로그램으로 채워졌다. 장애 인식 개선을 주제로 한 체험 부스에서는 시각장애 체험, 보조기기 이해 프로그램, 점자 및 수어 체험 등이 운영되며 시민들의 참여를 이끌었다. 어린이부터 어르신까지 다양한 연령층이 직접 체험에 나서며 장애에 대한 이해의 폭을 넓혔다.야외무대에서는 장애인 예술단과 시민공연팀이 함께 꾸민 문화공연이 이어졌다. 음악과 춤, 낭독이 어우러진 무대는 빗소리와 겹치며 잔잔한 울림을 전했고, 관람객들은 우산을 든 채 자리를 지키며 공연자들에게 따뜻한 박수를 보냈다.비가 내리는 현장에서 가장 눈에 띈 것은 서로를 향한 자연스러운 배려였다. 휠체어 이용자가 지나갈 수 있도록 길을 터주고, 한쪽으로 기울인 우산 아래 두 사람이 함께 서 있는 모습은 낯설지 않은 풍경이 되었다. '동행'이라는 말이 구호에 그치지 않고 일상의 행동으로 구현되는 순간이었다.비로 인해 바닥이 미끄럽고 이동이 쉽지 않은 상황이었지만, 서로의 속도를 맞추며 한 걸음씩 나아가는 모습은 오히려 더 단단해 보였다. 무대 앞에서는 우산을 든 채 발걸음을 멈추고 공연에 집중했고, 익숙한 음악이 흐르자 어깨를 들썩이며 박수를 보내는 모습도 눈에 띄었다. 퀴즈 프로그램이 진행될 때는 정답을 외치며 환호성이 터졌고, 그 웃음은 빗소리를 잠시 잊게 할 만큼 환하게 퍼져 나갔다.이날 행사에 참여한 '구립강서직업재활센터' 장애인 근로자들의 모습은 현장의 분위기를 한층 더 밝히고 있었다. 빗방울이 잦아들지 않는 가운데서도 이들은 우산을 나눠 들고 행사장 곳곳을 누비며 체험 부스에 적극적으로 참여했다. 처음 만난 시민들에게 먼저 말을 건네고, 웃으며 손을 흔드는 모습에서는 낯섦보다 설렘이 먼저 읽혔다.마냥 신이 난 남성근로자(32)는, 빗물이 맺힌 안경을 손등으로 훔치며 "이렇게 시민들과 함께 있으니 내가 이 사회의 한 사람으로 살아가고 있다는 게 더 실감난다"고 말했다. 오늘 근로인을 인솔한 임소영 팀장은, 하나의 우산을 나눠 쓴 채 발걸음을 옮기며 "같이 비를 맞으면서 걸으니까 더 기억에 남을 것 같다"며 "이런 자리가 더 많아져서, 우리 장애인 근로자들의 근로의욕에 활력을 불어넣어, 자신들의 자존감을 세우는 기회가 되길 바랍니다"고 환하게 웃으며 바람을 전했다.오후 5시, 공식 일정은 마무리됐지만 여의도공원을 채운 온기는 쉽게 가시지 않았다. 비에 젖은 거리 위에는 단순한 축제의 흔적을 넘어, 서로의 처마가 되어주었던 기억이 오래도록 남았다.현장을 찾은 한 시민은 "비가 와서 오히려 서로 우산을 나누며 더 가까워질 수 있었다"며 "장애인과 비장애인이 다르지 않다는 것을 자연스럽게 느낀 시간이었다"고 말했다.행사를 주관한 관계자는 "체험, 공연, 참여 프로그램을 통해 시민들이 자연스럽게 어울릴 수 있도록 기획했다"며 "궂은 날씨에도 많은 분이 함께해 주셔서 '동행'의 의미가 더욱 깊어졌다"고 밝혔다.이날 여의도에 내린 봄비는, 차별과 편견을 씻어내고 더 따뜻한 도시로 나아가는 '동행의 시작'을 알리고 있었다.