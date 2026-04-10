맹정호,민주당 서산시장 후보 확정... '4선 도전' 이완섭과 세 번째 대결

큰사진보기 ▲더불어민주당 맹정호 전 시장이 서산시장 후보로 본선 진출을 확정했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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맹정호 전 시장이 더불어민주당 서산시장 후보로 확정됐다.민주당 충남도당은 9일 오후 7시 10분경, 서산시장 경선 결과 맹정호 전 시장이 후보로 선출됐다고 발표했다. 당은 지난 7일부터 9일까지 3일간 권리당원 50%, 군민 50% 비율로 여론조사를 실시했고, 맹 전 시장이 과반 이상 득표했다.여러 차례 시장에 도전한 한기남 전 청와대 행정관과 박상무 전 도의원은 경선 문턱을 넘지 못했다.맹 전 시장은 지난 2월 시장 출마 공식 선언 당시 "위기는 위기를 직시할 때 극복할 수 있으며 지금은 대전환의 시기"라면서 "시민 여러분과 함께 다시 뛰는 서산을 만들겠다"라고 밝혔다.경선 통과 후 맹 전 시장은 기자와 한 통화에서 "압도적인 지지와 성원을 보내주신 시민과 당원 동지들께 진심으로 감사드린다"면서 "아울러 선의의 경쟁을 펼쳐주신 박상무·한기남 예비후보와 지지자 여러분께도 심심한 위로의 말씀을 드린다"고 말했다.그러면서 "이제 시작이다. 더 많이, 더 넓게, 더 크게, 더 빠르게 뛰겠다"며 "이재명 정부와 협력하여 위기의 서산을 구하고, 소통과 진심으로 시민 중심의 서산을 만들겠다"면서 "거침없이 승리의 길로 달려가겠다"고 약속했다.맹 전 시장은 충남대학교 총학생회장, 서산태안환경운동연합 사무국장, 노무현 대통령 비서실 행정관, 충남도의회 의원(재선), 민선 7기 서산시장으로 활동했다.한편 국민의힘에서는 4선에 도전하는 현 이완섭 시장이 단수 공천되면서 맹 전 시장과 세 번째 대결을 벌이게 됐다.