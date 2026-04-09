'대통령 사진 금지'로 다시 불거진 당·청 소통 부재

큰사진보기 ▲황명선 의원은 이날 SNS를 통해 "대통령의 뜻이 참칭되는 일은 절대 있어서는 안 된다"며 "대통령의 의중인 것처럼 당과 언론에 전달되었다면 이는 단순한 착오로 보기 어렵다"고 밝혔다. ⓒ 황명선 의원 SNS 관련사진보기

큰사진보기 ▲이건태 의원도 SNS 글에서 "도대체 누구 머리에서 나온 발상이냐"며 당 지도부의 판단력을 비난했다. ⓒ 이건태의원 SNS 관련사진보기

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지방선거를 앞두고 '이재명 대통령 사진 사용 금지' 지침을 둘러싼 진실 공방이 벌어지면서, 그간 잠잠했던 당·청 간 소통 문제가 다시 수면 위로 떠올랐다. 대통령이 감찰까지 지시하면서, 선거를 목전에 둔 여권 내부의 균열이 깊어지는 모양새다.여권 관계자들에 따르면, 이재명 대통령은 지난 8일 오전 비서관급 이상 고위 참모 60여 명이 참여한 텔레그램 단체방에서 보도 경위 파악과 엄중 문책을 지시했다.발단은 "청와대가 먼저 대통령 사진 사용 금지를 요청했다"는 언론 보도였다. 이 대통령은 해당 기사에 대해 "보도에 인용된 청와대 고위관계자를 감찰해 찾아내 문책하고, 정정 보도를 요청하라"고 지시했다.특히 이 대통령은 참모진 회의에서 당 지도부의 지침 공문을 두고 "당 지도부가 잘못된 공문을 보내 공격받자 이를 청와대 의중이라며 넘기는 것은 국정 방해이자 정치적 악용"이라고 강하게 질책한 것으로 알려졌다. 이는 당과 청와대 사이의 공식적인 조율 시스템이 사실상 무너졌음을 대통령이 직접 확인해준 셈이다.황명선 의원은 이날 SNS를 통해 "대통령의 뜻이 참칭되는 일은 절대 있어서는 안 된다"며 "대통령의 의중인 것처럼 당과 언론에 전달되었다면 이는 단순한 착오로 보기 어렵다"고 밝혔다. 이어 지난 2월 합당 논란 당시를 언급하며 "대통령 뜻을 참칭하는 행위가 되풀이되는 것은 국정 운영에 부정적 영향을 미치는 중대한 사안"이라고 날을 세웠다.이건태 의원도 SNS 글에서 "도대체 누구 머리에서 나온 발상이냐"며 당 지도부의 판단력을 비난했다. 이 의원은 "지지율 고공행진 중인 대통령의 사진을 못 쓰게 막는 것은 후보들에 대한 '정치적 협박'"이라며 "잘못된 판단의 책임을 청와대로 떠넘기려 한 것은 국민 신뢰를 저버리는 행위"라고 성토했다.당내에서는 "대통령의 자산을 스스로 걷어찬 지도부가 이번 사태에 책임을 져야 한다"는 목소리가 커지고 있어, 지방선거 국면에서 당내 주도권을 둘러싼 계파 갈등은 더욱 치열해질 것으로 보인다.