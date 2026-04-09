민주당 세종시당 공관위, 현역 신청한 4·10선거구 후보 추가 공모…공천 '안개속'

큰사진보기 ▲더불어민주당 세종시당 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

더불어민주당 세종시당 공직선거후보자추천관리위원회가 지난 8일 제9차 회의를 열고 제4선거구(연기·연동·연서·해밀·산울)와 제10선거구(종촌)를 후보자 추가 공모 지역으로 확정했다. 이번 결정은 부적격 판정을 받은 후보들의 재심 절차를 최종 반영한 결과로, 현역 의원이 신청한 지역구들이 추가 공모 대상에 포함되면서 해당 선거구의 공천 구도가 원점에서 재편되는 형국이다.제4선거구는 현역 여미전 의원이 단수 신청했던 지역이었으나, 시당의 부적격 판정에 이어 중앙당 최고위원회의 기각 결정과 공천 신문고 각하 처리가 잇따르며 후보 공백 상태가 된 것으로 전해졌다. 여 의원의 강력한 반발에도 불구하고 당의 엄격한 도덕성 잣대에 따른 공천 배제가 사실상 최종 확정되면서, 공관위는 새로운 인물을 발굴하기 위한 절차에 돌입했다.현역 의원을 포함해 2명이 출마를 신청했던 제10선거구 역시 안개 속 정국이다. 이날 신청자 중 1명이 부동산 문제로 부적격 판정을 받은 데 이어, 나머지 후보에 대해서도 정치권 일각에서는 신변상의 변수가 발생한 것이 아니냐는 관측이 조심스럽게 제기된다. 후보가 남아 있음에도 공관위가 추가 공모를 결정한 것은 기존 후보군을 원점에서 재검토하겠다는 선제적 조치로 풀이된다.추가 경선 지역으로는 제3선거구(부강·금남·대평)가 확정됐다. 채평석·최병조·황관영 후보 3인이 본선행 티켓을 놓고 다툰다. 경선 방식은 당원 200명 이상 지역은 권리당원 투표 100%로, 200명 미만 지역은 권리당원 50%와 국민참여경선 50%를 합산하는 혼합 방식으로 치러진다.추가 공모 접수는 4월 9일 오전 10시부터 오는 14일 오후 6시까지 온라인 공천관리 시스템을 통해 진행된다. 공관위는 선거구 획정에 따른 변경 예상 지역과 계속심사 대상지에 대한 논의를 이어가며 공천 심사를 단계적으로 마무리할 계획이다. 지역 정가에서는 이번 조치가 당의 강력한 도덕성 검증 의지를 보여주는 만큼, 향후 추가 공모를 통해 어떤 새로운 인물이 수혈될지에 이목이 쏠리고 있다.