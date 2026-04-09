사회만평·만화 26.04.09 18:53ㅣ최종 업데이트 26.04.09 18:53 [만평] 늑구야, 제발… 김완(pfwan) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲무사히 돌아오길 ⓒ 김완 관련사진보기 #대전오월드#늑대탈출#동물보호 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김완 (pfwan) 내방 아이콘구독하기 트위터 그림으로 말해요 이 기자의 최신기사[만평] 전쟁을 멈춰라 갤러리 오마이포토 "전쟁반대! 파병반대!" 대학생 3천명, 평화 선언 1/12 이전 다음 이전 다음 '반헌법행위자열전' 1차분 발간, 전직 대통령 포함 81명 명단 발표 이재명 대통령, 추경 시정연설 독감 속 독박 수업하다 사망한 사립유치원 교사 첫 추모 집회 증인 선서 거부한 박상용 검사 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.