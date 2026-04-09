지방선거 동시개헌, 진보-보수단체 이견

큰사진보기 ▲국회토론회7일 오후 진보·보수 시민단체와 이주희 국회의원 공동 주최로 국회 제1세미나실에서 개헌 토론회를 개최했다 ⓒ 시민개헌넷 관련사진보기

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지방선거 동시 개헌과 관련해 진보·보수 시민사회단체가 연 7일 국회토론회에서 이견이 존재했고, 차이점보다 공통점을 중심으로 향후 협력해 토론을 다시 진행하기로 의견을 모았다.지난 7일 오후 2시부터 서울 여의도 국회의원회관 제1세미나실에서 대한민국 헌정회, 범시민사회단체연합, 시민사회단체연대회의 등 진보·보수 시민단체와 이주희 국회의원 공동 주최로 국회 제1세미나실에서 '개헌 토론회'를 개최했다. 토론회는 시민주도 헌법개정 전국 네트워크(시민개헌넷)가 주관했다.이날 진보와 보수를 넘어 시민사회와 국회가 한 자리에 모여 개헌의 내용과 방법, 합의 가능한 개헌의 주제, 단계적 개헌론에 대한 입장, 단계별 개헌의 시기와 내용 등에 대해 논의를 집중했다.먼저 발제를 한 이기우 인하대학교 법학전문대학원 교수는 "이번 지방선거 동시개헌이 경비 절감 및 투표율 제고의 이유로 추진되는 것에 동의하기 어렵다"며 "개헌에 드는 비용은 민주주의를 지키기 위한 필수 비용이라는 점에서 끼워팔기 식으로 개헌 국민투표가 진행되는 것이 부적절하다"고 말했다.이어 "균형 발전 조항 개정의 경우 어떻게 균형발전이 실현될지 구체적 실현가능성이 불확실하다는 점에서 선언문에 그칠 수 있다"며 "이런 문제에 대한 대안으로 역대 개헌은 단독 국민투표로 했다. 국회 내 상임위원회로서 헌법위원회 설치와 20년치 잠정 국민투표 날짜를 미리 공표하는 스위스 모델이 어떤가. 헌법 개정이 특별한 정치이벤트가 아니라 일상적 정치과정이 되어야 한다"고 피력했다.양이현경 시민사회단체연대회의 공동대표는 "최소한의 합의를 거쳐 국민들이 헌법 개정을 경험할 필요가 있다"며 "이를 위해 각 정당과 시민사회가 국민의힘의 개헌 동참을 위해 힘을 모았으면 한다"고 말했다.이어 "이번 개헌안에서는 대통령 책임 강화 및 권한 분산, 기본권 강화 및 확대 등 개헌 주요 의제가 반영되어 있지 않으며, 개헌 과정에서 시민 참여의 기회도, 시민개헌넷에서 요구한 성평등 실현 원칙 명기와 국민발안제 도입도 포함되지 않았다"며 "성평등 실현 원칙 명기와 국민발안제 도입은 빛의 광장에서 주권자 시민들이 가장 우선적으로 요구한 '차별금지·성평등·인권·소수자 권리', '정치개혁과 민주주의·정치참여 확대' 의제와 직결되어 있다"고 설명했다.특히 "헌법은 기후위기와 AI 등 변화된 상황을 반영하고 미래사회에 부합해야 한다"며 "모든 시민의 기본권을 강화하는 개헌이 되기 위해 시민 참여와 숙의를 바탕으로 추가로 단계적으로 헌법이 개정될 수 있는 체계가 구축돼야 한다"고 밝혔다.장영수 고려대학교 법학전문대학원 교수는 "당시 40년 가까이 오랜 기간 쌓인 개헌 쟁점을 모두 늘어놓고 논의를 하려다 보니 의견 수렴을 하지 못했고 그 상황에서 결국 대선이 이슈를 모두 끌어들여 실패할 수밖에 없었다"라며 "이러한 과거의 경험이 이번 개헌을 추진하는 과정에 과연 충분히 고려되었는가를 검토할 때 '아니다'라고 답할 수밖에 없다"라고 피력했다. 이어 "시대에 뒤떨어진 헌법에 대한 개헌 요구가 많은데 2차 개헌 계획도 이야기하지 않는 민주당의 진정성에 대해 의문"이라고 말했다.특히 "단계적 개헌에서도 선후가 있어야 하는데 이번 개헌안이 적절하다고 보기 어렵다"라며 "무엇보다 합의 과정 자체가 없는 것이 가장 큰 취약점이란 점에서 성공적인 개헌이 되기 위해서는 국민의 소망을 담아내는 개헌이 되어야 한다"라고 지적했다.임헌조 범시민사회단체연합 상임공동대표는 "5.18 정신을 전문에 넣는 것과 계엄 요건 강화 조항은 정치적 진영 논리를 격화시키게 될 것"이라며 "과연 이번 개헌안이 국민통합을 위한 개헌안인지 아니면 진영논리를 위한 개헌안인지 질문을 던지고 싶다"고 말했다.이어 "개헌은 시간을 갖고 범국민 공론화 과정을 통해 이뤄져야 한다"라며 "시민 참여의 개헌이자 통합을 향한 과정이 돼야 한다"라고 강조했다.서채완 시민개헌넷 공동사무처장은 "시민개헌넷이 지속적으로 개헌을 요청하며 개헌특위 구성이 되어야 한다고 주장해왔으나 바쁘게 진행되는 헌법 개정 과정 속에서 이러한 절차가 마련되지 않은 것이 안타깝다"라며 "현재 진행되고 있는 개헌 과정에서는 시민의 참여가 보장되지 못하고 있음"을 지적했다.이어 "성공적인 헌법개혁을 위해서는 앞으로 시민의 참여가 보장되는 제도가 보완되어야 하고 헌법발안제의 도입도 개헌사항으로 고려될 필요가 있다"라며 "개헌의 가능성, 국민의 선호도, 공론화 과정을 통해 개헌 이슈를 만들어 갈 수 있다는 점에서 단계적 개헌안은 의미가 있지만, 진정으로 단계적 개헌이 성공하기 위해서는 국회는 단계적 개헌 이후 전면적 헌법개정을 공식 입장으로 발표해야 한다"고 말했다.또한 "시민의 참여를 보장하는 절차에 관한 입법을 추진해야 하고, 개헌의 논의를 위한 기구의 구성 등을 설치 및 제안할 필요가 있다"며 "정부와 지자체 차원에서도, 시민들, 그리고 시민사회의 의사를 수렴하기 위한 절차를 마련할 필요가 있다"고 피력했다.김은주 한국여성정치연구소 소장은 "더불어민주당을 포함한 6개 정당의 개헌안 발의는 장기간 정체되어 있던 개헌 논의를 정치권에서 재가동하는 계기가 되었다는 점에서 큰 의미를 가진다"며 "그러나 이는 어디까지나 개헌의 첫 단추를 끼운 것 뿐이며, 이를 토대로 시민과 시민사회가 주도하는 단계적 2차 개헌을 진행해야 한다"고 말했다.이어 "이번 토론회가 시민사회의 우리가 앞으로 개헌을 어떻게 해나갈 것인지를 고민하는 공간으로서 개헌 논의를 정치권 중심의 의제에서 시민사회로 확장하고 사회적 합의를 형성해나가는 첫걸음을 여는 계기가 되기를 기대한다"고 피력했다.이시종 대한민국헌정회 개헌특위 간사는 "39년 동안 개헌 요구가 있을 때마다 대부분이 권력구조 개편이 주요 요구였다는 것임을 주지해야 한다"며 "과 개헌 과정에서 기본권은 계속 신장해 왔지만, 권력구조는 5.16 쿠테타로 양원제가 단원제로, 의원내각제가 대통령제로 되면서 지금에 이르고 있다"고 지적했다.그는 "헌정회는 분권형 권력구조 개편이 개헌에 꼭 들어가야 하고 특히 4.19 개헌 때의 내각제와 국회 양원제가 가장 민주적이고 세계적 추세를 반영한 것"이라며 "분권형 대통령제와 분권형 국회 양원제를 대안으로 제시한다"고 밝혔다.특히 "예민하지 않은 이슈부터 개헌을 해야 한다는 점에서 일부 동의하지만, 그런 경우에도 권력구조에 대한 개헌이 포함되지 않을 경우 소극적 개헌으로 비춰질 수밖에 없다"며 "10차 개헌이 여야 합의 하에 국회 단원제를 양원제로 바꾸는 큰 공을 세우는 역사적, 미래지향적 개헌이 되길 기대한다" 말했다.이날 토론자들은 지방선거 동시 개헌에 대한 평가가 상이했고, 이어진 상호 토론에서는 차이점보다 공통점을 중심으로 향후 협력해 나가야 한다는 점에서, 공동의 목소리를 냈다.토론에 앞서 인사말을 한 이갑산 범시민사회단체연합 회장은 "오랫동안 개헌을 요구해 왔던 단체로서 지금의 개헌추진이 충분한 논의와 폭넓은 합의 없이 서두르는 것이 바람직하지 않다"고 말했다.류종열 시민주도 헌법개정 전국네트워크 공동대표는 "시민사회가 요구해 오던 내용이 이번 지방선거 동시개헌에 반영되지는 않았다는 점에서 아쉬움이 있다"며 "정치적 민감성 때문에 향후 총선이나 대선에서도 개헌의 가능성이 높지 않을 수 있다는 점에서 이번 지방선거 동시개헌이 개헌의 문을 여는 계기가 될 것"이라고 말했다.한편 지난 4월 3일, 우원식 국회의장과 여야 6개 정당(더불어민주당, 조국혁신당, 개혁신당, 진보당, 사회민주당, 기본소득당)은 5.18 민주화운동과 부마민주항쟁 정신의 헌법 전문 수록, 비상계엄 국회 통제권 강화, 지방분권 및 국가균형발전 명시 등을 골자로 한 헌법개정안을 제출했다. 제1야당인 국민의힘은 지방선거 이후로 개헌 논의를 이어가자며 개헌안 발의에 불참한 상태이다.