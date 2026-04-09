민주당 서울시장 후보 '과반 득표' 정원오 확정

큰사진보기 ▲정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 3일 서울 여의도 KBS 스튜디오에서 열린 더불어민주당 서울시장 본경선 후보자 2차 합동토론회에서 토론을 준비하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

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정원오 전 서울 성동구청장이 6·3 지방선거 더불어민주당 서울시장 후보로 확정됐다.민주당 중앙당 선거관리위원회는 9일 오후 서울시장 후보 본경선에서 정 전 구청장이 과반을 득표해 결선 투표 없이 민주당 서울시장 후보로 선출됐다고 발표했다.이번 본경선은 전현희 의원, 박주민 의원, 정원오 전 구청장(기호순)을 대상으로 지난 7일부터 9일까지 사흘간 진행됐으며 권리당원 선거인단 50%, 안심번호 선거인단 50%를 합산했다.소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 이날 민주당 당사에서 "이번 본경선에선 최고 득표자가 과반 득표를 했으므로 결선 투표 없이 본경선 결과에 따라 최종 후보자가 확정됐다"라며 "기호 3번 정원오 후보가 민주당 서울시장 후보자로 선출됐다"라고 밝혔다. 또 "후보자별 순위와 득표율은 규정에 따라 공개하지 않기로 했다"라고 덧붙였다.정 전 구청장은 이날 본경선 결과 발표 이후 페이스북에 글을 올려 "저를 민주당 서울시장 후보로 선택해 주셔서 깊이 감사드린다"라며 "이번 결과는 정원오를 선택해 주셨다는 것에서 끝나지 않는다. 그 선택은 6월 3일 하나 된 민주당으로 서울에서 반드시 승리하라는 준엄한 명령"이라고 말했다.정 전 구청장은 "이번 경선 과정에서 멋진 경쟁을 함께해 주신 박주민 후보, 전현희 후보, 예비경선을 함께 치렀던 김영배 후보, 김형남 후보께도 진심으로 감사드린다"라며 "이제 우리는 하나다. 원팀은 더불어 나아갈 때 비로소 완성된다. 함께하는 민주당의 전통과 정신으로 더 나은 서울을 만들겠다"라고 밝혔다.그러면서 "오세훈 10년의 무능을 심판하고 이재명 정부의 성공을 서울에서 반드시 완성하겠다"라며 "이재명 정부의 서울시장 후보답게 끝까지 당당하게, 시민의 삶을 바꾸는 서울시장 후보답게 끝까지 낮은 자세로 임하겠다. 반드시 승리로 보답하겠다"라고 덧붙였다.